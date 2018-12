Die richtige Mischung: Hoch her geht es am Kinderkarussell. Foto: Braunschweig Stadtmarketing GmbH/ Daniel Möller; Braunschweig Stadtmarketing GmbH/Peter Sierigk​

Von Ingeborg Salomon

Die Lichterketten leuchten, die Bratwürste brutzeln und die gebrannten Mandeln duften. Weihnachtsmarkt eben, wie überall in Deutschland. Und doch ist der Braunschweiger Weihnachtsmarkt etwas besonders, hat er doch einen mächtigen Schutzherrn: Mitten im Budenmeer, eingerahmt von historischen Gebäuden, dem mächtigen Dom St. Blasii und der Burg Dankwarderode steht der Löwe, das Wappentier der Stadt. Um 1166 wurde die Bronzeplastik auf den Sockel auf dem Burgplatz gewuchtet. Ihr Auftraggeber, Heinrich der Löwe, demonstrierte so seine Macht.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: Von Heidelberg über Mannheim mit S-Bahn und ICE, etwa 4,5 Stunden, Sparpreise ab 29 Euro (www.bahn.de). ■ Übernachten: Das B&B Hotel Braunschweig City, Frankfurter Str. 289, 38122 Braunschweig, Telefon 0531.88617890.( [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: Von Heidelberg über Mannheim mit S-Bahn und ICE, etwa 4,5 Stunden, Sparpreise ab 29 Euro (www.bahn.de). ■ Übernachten: Das B&B Hotel Braunschweig City, Frankfurter Str. 289, 38122 Braunschweig, Telefon 0531.88617890.( www.hotelbb.de/de/braunschweig-city) verzichtet auf Schnickschnack, bietet aber alles, was ein Städtereisender braucht. In 104 Zimmern (DZ ab 54 Euro) warten ein bequemes Bett, ein modernes Bad und kostenfreies WLAN auf Besucher, die einfach schlafen wollen und ein gutes Frühstücksbuffet (8,50 Euro) zu schätzen wissen. Die Straßenbahn fährt in zehn Minuten in die Innenstadt, in 20 Minuten zum Hauptbahnhof. ■ Weihnachtsmarkt: Der Weihnachtsmarkt rund um den Dom und den Platz der Deutschen Einheit dauert bis 29. Dezember; geöffnet ist montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 21 Uhr. Am 24. und 25. Dezember herrscht Marktruhe. ■ Essen und Trinken: Für alle, die sich nicht nur an den Ständen des Weihnachtsmarktes verköstigen wollen, ist das Monkey Rosé, Altstadtmarkt 1, 38100 Braunschweig, Tel.: 0531.28793388, eine gute Adresse. In der Weinbrasserie stimmen Speisen, Getränke und Atmosphäre.

Um den Weihnachtsmarkt in seiner gesamten Schönheit ins Auge zu fassen, empfiehlt sich für Braunschweig-Neulinge als erstes eine Besteigung des Rathausturms. Touristen können ihn montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr selbstständig erklimmen oder sich einer Gruppenführung anschließen (Termine unter www. braunschweig.de/stadtfuehrungen). Nachdem die 161 Stufen gemeistert sind, bietet sich ein faszinierendes 360-Grad-Panorama - und 61 Meter tiefer der gesamte Glanz des Budenzaubers. 148 Stände sowie 130 Leuchtsterne und -kugeln in den Bäumen sind ebenso stimmungsvoll und dank LED-Technik energiesparend beleuchtet wie das Gildehaus und das klassizistische Vieweghaus, das heute das Landesmuseum beherbergt. Hier im Herzen der 250.000 Einwohner-Stadt ist alles Tradition und auch die Geschichte des Weihnachtsmarktes reicht bis ins frühe 16. Jahrhundert zurück: Am 9. Dezember 1505 unterschrieb König Maximilian I., später deutscher Kaiser, eine Urkunde, in der er der Stadt das Recht verlieh, einen Jahrmarkt zu veranstalten. Angebot und Standort änderten sich im Laufe der Zeit häufig, bis 1956 der jetzige Platz rund um den Löwen gefunden wurde. Schöner geht’s nicht.

Doch es gibt noch einen zweiten Wächter des Weihnachtsmarktes, den besonders die Kinder lieben: Bruno, der sechs Meter hohe Nussknacker ist ein beliebtes Fotomotiv, und damit es mit dem Selfie auf jeden Fall klappt, hat das fürsorgliche Stadtmarketing auf dem Boden einen Selfie-Point markiert. Bruno hat eine 9000 Kilometer lange Reise hinter sich, denn der Schaustellerverband hat die neun Tonnen schwere Massivholzfigur 2002 in Bangkok gekauft. Seitdem ist er wahrscheinlich der meistfotografierte Mann der Stadt.

Dicht auf den Fersen ist ihm wohl der Mandelbrenner Markus Meier. Der ist ganz leicht zu finden, weil die Schlange vor seiner Bude immer die längste ist. Bei dem 49-Jährigen ist noch alles Handarbeit: Mit der Rechten hält er den Kupferkessel über die Gasflamme, mit der linken führt er die Mandeln. Das ist seit 24 Jahren sein Hauptgeschäft und reichte 2001 für einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde: Da lief der inzwischen dreifache Vater zu Hochform auf und rührte 30 Stunden und 45 Minuten am Stück gebrannte Mandeln; der Erlös ging an die Kinderkrebshilfe. Dass Markus Meier jedes Jahr mit seinem Stand wiederkommen darf, versteht sich.

Auch am Mumme-Wirt führt kein Weg vorbei. Mumme ist ein Malzgetränk, auf jeden Fall nahrhaft, wenn auch vom Geschmack her ein bisschen speziell. Aber es gehört zu Braunschweig wie der Löwe. Angeblich 1492 in Braunschweig erfunden wurde es ein Exportschlager, nicht nur bei Seefahrern. Heute ist es als Bonbon, Senf und natürlich als Bier ein beliebtes Souvenir, sodass am Mumme-Stand immer Hochbetrieb herrscht. "Wir entscheiden jedes Jahr neu, wer wo einen Stand aufmachen darf", erläutert Heike Prieß, die bei der Stadtverwaltung seit vielen Jahren oberste Instanz in Sachen Weihnachtsmarkt ist. 25 Prozent Imbiss und Ausschank und 75 Prozent Verkaufsstände - vom gefilzten Hut bis zum mexikanischen Silberschmuck - seien ein ausgewogenes Verhältnis, so Prieß. 285 Bewerbungen lagen dieses Jahr vor, 148 Stände erhielten den Zuschlag, davon zwölf Neulinge. (Zum Vergleich: In Heidelberg gab es 2017 etwa 450 Bewerbungen, ausgewählt wurden 130 Buden für sechs Plätze, davon waren 13 neu).

Klar, dass an Bratwurst, Waffeln und Glühwein kein Weihnachtsmarktbesucher vorbeikommt. Wer die abseits vom Trubel genießen will, steigt in den blau beleuchteten Burggraben. Wo früher die Oker floss, warten heute mit Heinrich, Mathilde, Otto und Beatrix vier überdachte Holzflöße. Nach Persönlichkeiten aus der Welfen-Dynastie benannt bieten sie Platz für Gruppen, die sich in geselliger Runde eine nette Zeit machen wollen. Besonders für Betriebsweihnachtsfeiern sind die Flöße immer gut gebucht.

Auf keinen Fall versäumen sollte der Besucher einen Besuch im Dom. Traditionell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt mit dem Blechbläserensemble an der Burgplatztreppe am Dom, an jedem Adventssonntag erschallen Posaunenklänge vom Rathausbalkon und es gibt fast täglich Andachten, festliche Musik und Quempas-Singen im Dom. 1173 ließ Heinrich der Löwe die Stiftskirche St. Blasii als romanische Gewölbebasilika bauen und stattete sie aus mit dem berühmten Imervardkreuz, einem fünf Meter hohen siebenarmigen Leuchter und dem Marienaltar. Die Krypta diente als Ruhestätte welfischer Fürsten, auch Heinrich selbst und seine Gemahlin Mathilde wurden 1195 hier bestattet. Wer den Dom verlässt, sollte noch genauer eine Säule betrachten, an der Kratzspuren zu sehen sind. Die Legende sagt, dass es der Löwe war, der zu seinem im Dom aufgebahrten Herrn wollte.

Wahrscheinlicher ist eine andere Geschichte: Im Mittelalter sollen Gläubige an den Steinen geschabt haben, denn der Heilige Blasius, nach dem der Dom benannt ist, gilt als Schutzpatron der Halskranken. Ein bisschen kratzen schadet sicher nicht, und wenn das nicht hilft, gibt es auf dem Weihnachtsmarkt prima Eukalyptusbonbons - oder eben einen Schluck Mumme. Der hilft garantiert gegen alles.