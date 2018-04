Von Dietlind Castor

Im Kunstmuseum von Vaduz steht eine kleine Gruppe Museumsbesucher vor einem Bild von Franz Marc, auf dem sich ein Ferkel schlafend und Schutz suchend an seine Mutter schmiegt. Direktor und Kunsthistoriker Dr. Friedemann Malsch, der selbst die Führung macht, erwähnt zum Namen des Künstlers auch den Blauen Reiter, worauf ein Schweizer fragt: "Wo ist denn auf dem Bild ein blauer Reiter?" Ohne eine Miene zu verziehen, erklärt der Kurator, dass es sich dabei um einen losen Bund gleichgesinnter Künstler handelte.

Kunst spielte bis Ende des Zweiten Weltkrieges im damals bitterarmen Bauernstaat Liechtenstein überhaupt keine Rolle. In den letzten Kriegstagen verlegte der Fürst zu Liechtenstein seine Kunstsammlungen nach Vaduz, die dann in den 50er Jahren auch in Ausstellungen gezeigt wurden. Nachdem Franz II. dem Land Liechtenstein zehn alte Meister geschenkt hatte, schlug der mit ihm befreundete Bildhauer Georg Malin vor, eine staatliche Kunstsammlung anzulegen. Malin gelang es, in 27 Jahren eine sehenswerte Sammlung zusammenzutragen, darunter Objekte und Installationen, sowie Skulpturen für den Innen - und Außenraum und die weltweit größte Sammlung an Arte Povera.

Seit dem Jahr 2000 gibt es dafür auch einen modernen Museumsbau. Zu verdanken ist er einer Gruppe privater Stifter, der Regierung des Fürstentums und der Gemeinde Vaduz. Die Architekten Meinrad Morger und Heinrich Degelo mit Christian Kerer haben diesen wuchtigen schwarzen Block - "im D-Zug-Tempo von viereinhalb Jahren", wie Malsch sagt, entworfen und fertiggestellt. Einen monolithischen Baukörper von hoher ästhetischer Eleganz, dessen Außenhaut je nach Lichteinfall von Tiefschwarz bis grau schimmert. "Spiegeldunkel", nennt es Morger, einer der Architekten. Und bis zu 25.000 Besucher zählt man im Jahr.

Das Fürstentum Liechtenstein ist der sechstkleinste Staat der Erde. Er ist eine konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratisch-parlamentarischer Grundlage. Regiert wird er vom Landesfürst Hans Adam II., der sich aber meistens vom Erbprinzen Alois von Liechtenstein vertreten lässt. Der ist mit der Wittelsbacherin Sophie verheiratet und hat mit ihr vier Kinder. Die beiden Fürstenfamilien wohnen hoch oben über Vaduz in der Burg Liechtenstein, die aber nicht zu besichtigen ist. Die Hauptstadt Vaduz hat nur 5000 Einwohner, das gesamte Land 37.000. Genauso viele Arbeitsplätze sind vorhanden.

Wer sich nach Triesenberg im Oberland begibt, kommt nicht an der Geschichte der Walser vorbei, die einst im Mittelalter aus dem Schweizerischen Wallis ausgewandert und hier, wie in weiteren Alpengebieten Land gerodet und Niederlassungen gegründet hatten. Der Triesenberger Leander Schädler weiß spannende Geschichten über ihr Leben zu berichten. Seine Führungen beginnt er im Walsermuseum gegenüber der Kirche Sankt Josef. Ganz in der Nähe ist auch das 400 Jahre alte Walserhaus mit seiner schlichten Einrichtung. Je höher man hinauffährt, desto interessanter wird der Blick ins vom Rhein durchflossene Unterland. Schutzpatron der Walser war St. Theodul, der erste namentlich bekannte Bischof im Wallis.

In der kleinen Siedlung Masescha auf 1.237 Meter hat man ihm ein Kirchlein geweiht. Davor erzählt Schädler die Sage, wie St. Theodul mit Hilfe des Teufels den Papst in Rom vor einer Gefahr warnte. Der Platz ist einer der 18 Stationen des Walser-Sagen-Weges. Ebenso das Gipsloch in der nahen Wiesenmulde. Sieben solcher Abbaustellen gab es auf Masescha, mit denen die Triesenberger ihren Lebensunterhalt aufbesserten. Von hier sieht man bis zum Alpsteinmassiv mit dem Säntis, dem höchsten Berg der Schweizer Ostalpen, der auch über dem Bodensee thront. Noch 400 Meter höher liegt Malbun.

Im Winter bietet Malbun ein kleines aber feines Skigebiet, ideal für Familien, die ihre Kinder unbesorgt hier laufen lassen. Sie gehen dabei nicht verloren und finden allein in die umliegenden Hotels oder Ferienwohnungen zurück. Bei all den Kunst- und Freizeitmöglichkeiten darf der leibliche Genuss nicht fehlen. Von einfachen Kässpätzle mit Speckwürfelchen und Apfelmus auf einer der Hütten bis zum raffinierten Gourmet-Menü in Ober- und Unterland ist alles geboten. Dazu kommt der gute Wein der Gegend, vielleicht sogar einer vom fürstlichen Weingut, das jeder bei einer Führung mit Lisi kennenlernen kann. In netter Gesellschaft genossen, da bleibt nur noch wie die Einheimischen zu sagen: "Hoi metanand".