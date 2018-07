Von Christian Altmeier

Der Nugget-Tsil ist ein echter Schicksalsberg, mitten in der amerikanischen Prärie: Hier kamen sowohl Apachen-Häuptling Intschu-Tschuna als auch seine Tochter Nscho-Tschi ums Leben. Hier wurden sie begraben. Hier traf ihr Sohn und Bruder Winnetou seinen Blutsbruder Old Shatterhand wieder, um den gemeinsamen Kampf gegen eine Verbrecherbande aufzunehmen. Und hier starb schließlich auch der tapfere Apache selbst, als er sich in eine Kugel warf, um Old Shatterhand zu beschützen.

Hintergrund Informationen ■ Anreise: Croatia Airlines fliegt von Frankfurt nach Zadar, Hin- und Rückflug ab ca. 250 Euro, www.croatiaairlines.com ■ Übernachten: Pierre et Vacances betreibt in der Nähe von Zadar die Premium Residenz Senia. Die komplett [+] Lesen Sie mehr Informationen ■ Anreise: Croatia Airlines fliegt von Frankfurt nach Zadar, Hin- und Rückflug ab ca. 250 Euro, www.croatiaairlines.com ■ Übernachten: Pierre et Vacances betreibt in der Nähe von Zadar die Premium Residenz Senia. Die komplett eingerichteten Appartements in zwei verschiedenen Kategorien befinden sich in einer großzügigen Anlage direkt am Meer. Ein Appartement mit 2 Zimmern für bis zu 3 Personen kostet ab 945 Euro pro Woche, www.pierreetvacances.de ■ Essen & Trinken: Das Restaurant "2Ribara" in Zadar bietet moderne mediterrane Küche, www.restorani-zadar.hr ■ Unbedingt machen: Die beschriebene Jeep-Safari durch den Velebit Naturpark umfasst Essen und Getränke und kostet rund 70 Euro. Info und Reservierung unter www.hotel-rajna.com ■ Allgemeine Auskünfte unter www.kroatien.hr

Auch heute noch sind die Reste der steinernen Grabhügel von Vater und Tochter an dem Berg zu sehen. Der liegt freilich weder in Amerika noch heißt er Nugget-Tsil. Denn ebensowenig wie Winnetou-Autor Karl May jemals im Wilden Westen gewesen ist, mussten die Darsteller der bekannten Filme mit Pierre Brice für die Dreharbeiten dorthin reisen. Bei dem Berg handelt es sich in Wirklichkeit um den Tulove Grede und er ist im kroatischen Velebit-Gebirge zu finden. "Dort vorne ist die Stelle, an der Winnetou erschossen wurde", zeigt uns Bruno Marasovic, dessen Familie seit vielen Jahren Touristen durch das Gebirge an der kroatischen Adria-Küste führt, jene Lichtung, an der Pierre Brice einst den dramatischen Film-Tod fand. Anders als in Karl Mays Erzählungen muss man dort heute nicht mehr auf dem Pferd hinreiten, sondern wird mit einem robusten Land Rover über die felsigen Pfade kutschiert.

"Wir hatten die Winnetou-Filme längst vergessen", erzählt der 24-jährige Student Marasovic. Erst als in den neunziger Jahren die ersten deutschen Touristen gekommen seien, die sich nach den Drehorten der Indianer-Saga erkundigt haben, sei seinem Vater eingefallen, dass in den sechziger Jahren immer wieder Filmteams in den Bergen unterwegs waren. Insgesamt elf Spielfilme wurden zwischen 1962 und 1968 im Velebit-Gebirge gedreht, woran inzwischen eine Info-Tafel am Tulove Grede erinnert. Doch Marin Marasovic musste vor 25 Jahren zunächst einmal mithilfe einiger Statisten von damals und von Büchern, in denen Schlüsselszenen der Filme abgebildet waren, die Stellen ausfindig machen, an denen diese entstanden sind - wie etwa die Grabhügel von Intschu-Tschuna und Nscho-Tschi, die noch immer unverändert dort oben stehen.

Besonders beeindruckend ist auch die Zrmanja-Schlucht: Von einem Aussichtspunkt oberhalb der Schlucht öffnet sich der Blick auf einen weiten, tief eingegrabenen Canyon, an dessen Grund sich ein türkisblau schimmernder Fluss durch etliche Kehren windet. Hier war im Film nicht nur ein Indianerdorf auf dem Plateau oberhalb der Schlucht errichtet, sondern Pierre Brice musste den Fluss auch durchschwimmen. Wer die atemberaubende Aussicht genießt, kann erahnen, wie beglückt Regisseur Harald Reinl einst über einen solchen Drehort gewesen sein muss. Spektakulärer präsentiert sich die Natur auch in der amerikanischen Prärie oder den Rocky Mountains kaum.

Dabei ist der kroatische Nationalpark Paklenica, in dem die Drehorte heute liegen, viel mehr als ein Film-Double für den Westen Amerikas. Die Fahrt duch das Velebit-Gebirge lohnt sich auch für all jene, die die Winnetou-Filme nicht kennen oder die Szenen nicht mehr vor Augen haben. Die schroffe, nur von einzelnen Büschen durchsetzte Karst-Landschaft bietet immer wieder spektakuläre Ausblicke bis hinunter zum Meer, während schon Minuten später die bis zu 1700 Meter hohen Gipfel in tief hängenden Wolken verschwinden. Auf der vom Meer abgewandten Seite wiederum ändert sich die Landschaft und man durchquert dichte Wälder, durch deren Blätterkrone die Sonne funkelt.

Ein besonderer Spaß ist es zudem, mit dem unverwüstlich erscheinenden Land Rover über Stock und Stein zu kraxeln oder mit Anlauf durch tiefe Pfützen zu pflügen. Aus dem trockenen Wageninneren lässt sich dabei entspannt beobachten, wie das braune Schmutzwasser bis weit über das Autodach in de Höhe spritzt. Selbst Erwachsene verwandeln sich hier rasch zu Kindern, die unter begeistertem Juchzen rufen: "Nochmal!"

Die sehenswerte Berglandschaft lässt sich freilich nicht nur mit dem Geländewagen durchqueren, sondern lädt auch dazu ein, das Auto stehen zu lassen und den Naturpark auf Schusters Rappen zu erkunden. Mehr als 150 Kilometer Wanderwege durchziehen den Nationalpark. Etwa 10 offizielle Bergwanderungen führen zu den Gipfeln. So können geübte Wanderer mehrere Stunden oder einen ganzen Tag unterwegs sein. Es empfiehlt sich freilich, gerade für größere Touren eine Wanderkarte dabei zu haben.

Entlang des Weges erinnern immer wieder einmal kleine Kapellen oder schlichte Kreuze an die dramatischen Ereignisse der jüngeren kroatischen Geschichte. Während des Bürgerkrieges im früheren Jugoslawien zu Beginn der neunziger Jahre war das Velebit-Gebirge wegen seiner strategisch bedeutenden Lage heftig zwischen Serben und Kroaten umkämpft.

Wer von der klaren und kühlen Bergluft hungrig wird, findet indes nur wenige Möglichkeiten zur Einkehr - mit Ausnahme einiger abgelegener Bergbauernhöfe, in denen es einfache aber authentische Kost gibt. Frische Paprika, selbstgemachter Joghurt aus Bergmilch mit eigenem Honig zum Süßen und der lokale Weißwein lassen den Wunsch nach einer umfangreicheren Speisekarte allerdings gar nicht erst aufkommen. Nach einem Tag in den Bergen freuen wir uns am nächsten Tag auf einen entspannten Stadtbummel. Neben spektakulärer Natur ist der nördliche Teil Dalmatiens nämlich auch voller Geschichte und Kultur, wie etwa in der 3000 Jahre alten Stadt Zadar. Ein Muss für jeden Besucher ist das römische Forum - das größte seiner Art auf der kroatischen Seite der Adria. Auch die romanische Kirche St. Donatus aus dem neunten Jahrhundert, die direkt an das Forum angrenzt, lohnt einen Besuch. Das Fundament des Rundbaus wurde deutlich erkennbar aus Bruchstücken römischer Säulen errichtet. Und auch im Inneren findet sich manches römische Artefakt.

Deutlich neueren Datums sind dagegen zwei Sehenswürdigkeiten der Stadt, die sich an der großzügigen Uferpromenade befinden. Wobei die Meeresorgel von Nikola Basic genau genommen gar nicht zu sehen, sondern nur zu hören ist. Das experimentelle Instrument erzeugt Töne durch Wind und Wellen - und spielt ihre Musik daher besonders an Tagen mit etwas mehr Seegang. Vom selben Künstler stammt der "Gruß an die Sonne". 300 kreisförmig angeordnete Glasmodule, die unser Sonnensystem darstellen, schalten sich bei Sonnenuntergang ein und erzeugen ein beeindruckendes Licht- und Farbenspiel, das mit den Klängen der benachbarten Meeresorgel korrespondiert.

Zurück in der zum Teil noch von den alten Festungsmauern umgebenen Altstadt mit ihrem glänzenden, aber bei Nässe sehr rutschigem Pflaster, zeigt uns unsere Stadtführerin Vlatka noch einige ihrer Lieblingsplätze. Dazu zählt etwa die im Zweiten Weltkrieg beschädigte St.-Laurentius-Kirche, eine kleine Basilika aus dem 11. Jahrhundert, zu der man heute nur durch das Café Lovre hindurch gelangt. Vorbei an der glänzenden Bar und an mehreren Tischen und Stühlen befindet sich im hinteren Teil des Cafes ein offener Durchgang durch den man unmittelbar in die Überreste der Basilika gelangt. Während wir uns in dem ehemaligen Gotteshaus umsehen dringt aus dem Café Stimmengewirr und das Klappern von Tassen und Tellern herüber - ein beinahe unwirklicher Kontrast.

Stolz führt uns Vlatka danach in den erst kürzlich wiedereröffneten Rektoratspalast. Das prunkvolle Gebäude, das zum Teil noch aus dem 13. Jahrhundert stammt, wurde im jugoslawischen Bürgerkrieg durch serbischen Granaten-Beschuss stark beschädigt und strahlt nach jahrelangem Wiederaufbau nun in neuem Glanz. Abschließend überqueren wir den Fünf-Brunnen-Platz und gehen hinauf in die alte Bastion, in der sich heute ein schöner Park befindet. Von den hohen Mauern aus schauen wir auf den alten Hafen hinunter, dessen Eingang einst von einer mächtigen Zitadelle bewacht wurde, in der sich heute die Universität von Zadar befindet. "Aus der Uni heraus hat man einen traumhaften Blick auf das Meer", erinnert sich Vlatka, die in der Stadt auch studiert hat. Wie der Blick der Studenten in manchen Vorlesungen immer wieder zu den sich kräuselnden Wellen der Adria schweift, können wir uns bestens vorstellen - während die Meeresorgel ihre Melodie dazu spielt.