Von Alexander R. Wenisch

Kinder zum Wandern motivieren - das kann wie eine Provokation wirken. Muss man Eltern kaum erzählen. Mit entsprechendem Bauchgrimmen sind wir also auf die Schwäbische Alb gefahren. Urlaub als Herausforderung. Zum Eingewöhnen für uns Flachland-Tiroler also erst einmal über ein verlängertes "Wochenendle".

Los geht es mit einer kurzen und knackigen Abendwanderung. Und das nach einem halben Tag verschwitzt und aktiv im Schwimmbad! Die Kinder müssen eigentlich platt sein. Und dann geht der Weg auch noch schnurgerade bergauf. Beste Voraussetzung also für Tobsucht und Totalverweigerung!

Hintergrund Anreise: Ab Heidelberg rund 200 Kilo- meter in 2,5 Stunden. Über die A 5 bis Karlsruhe, dann die A 8 bis Stuttgart, die A 81 bis Empfingen. Dann über die B 463 und die B 27 bis Albstadt. Allgemeine Infos: www.traufgaenge.de Übernachten: Für Camper [+] Lesen Sie mehr Anreise: Ab Heidelberg rund 200 Kilo- meter in 2,5 Stunden. Über die A 5 bis Karlsruhe, dann die A 8 bis Stuttgart, die A 81 bis Empfingen. Dann über die B 463 und die B 27 bis Albstadt. Allgemeine Infos: www.traufgaenge.de Übernachten: Für Camper gibt es den neuen, sehr sauberen kommunalen Zeltplatz "Sonnen Camping" - der Name ist allerdings Programm: Es gibt keinen einzigen Schattenplatz. Wer mit Kindern anreist, sollte sich also einen Sonnenschutz mitbringen. Übernachten kann man hier auch in Bungalows und Holzfässern. Preise: Camper ab 9,20 Euro/Tag; Zelt: Etwa 25 Euro/Tag/Fa- milie. Campingfass: ab 45 Euro/Tag/ Familie. Bungalow: ab 70 Euro/Tag/ Familie. www.sonnencamping.de - Wanderheim "Nägelehaus" (Raichberg 1, 72461 Albstadt) liegt idyllisch direkt am Wanderweg "Zollenburg Panorama". Familienzimmer: 119 Euro mit Frühstück. Besonderheit: Im "Lowa Testcenter" kann man sich Wanderschuhe kostenlos leihen und direkt ausprobieren. www.naegelehaus.de. Essen: Gutbürgerlich und preiswert im Biergarten "Ochsenhaus"; www.ochsenhaus.de; gehoben und teurer im "Süßen Grund" www.hotel-suessergrund.de; feudal und besonders in der "Berlin Stube" auf Burg Hohenzollern, www.burg-hohenzollern.com. Unbedingt machen: Kletterpark Waldheim. 13 Parcours mit 100 verschiedenen Elementen in den Bäumen. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade für Kinder (ab 3), Jugendliche und Erwachsene. Kosten: ca. 60 Euro/Familie. www.kletterpark-waldheim.de. - Baden: Direkt am Campingplatz liegt das kommunale Schwimmbad "badkap". Wellenbad, Rutschen, Sauna-Landschaft, große Freibecken, große Liegewiese. Kosten: ab 12,90 Euro/Person.

Doch die Überraschung: Es funktioniert! Was wahrscheinlich mehrere Gründe hat. Erstens sind wir in einer Gruppe unterwegs. Der soziale Druck, mithalten zu können, ist selbst bei den Kleinsten groß. Oder macht es den Kindern tatsächlich Spaß, im Stechschritt voraus den Berg zu erklimmen? Hilfreich sind sicher auch die netten Begleiterinnen, die sich bei dieser Familientour immer wieder um die Kleinen kümmern - und so ganz nebenbei die Eltern entlasten, die so auch etwas Luft zur Erholung bekommen. Drittes Geheimnis: Taschenlampen! Wenn der Rückweg eine Nachtwanderung verspricht, ist die Motivation für den Anstieg offensichtlich groß.

Es geht also den Ochsenkopf hinauf. Das ist so etwas wie der Hausberg hier in Albstadt, schon vom Namen her die "Hauptstadt der Schwäbischen Alb". Zumindest für Wanderer und Outdoor-Fans. Die Region war die erste in Baden-Württemberg, die vom Deutschen Wanderinstitut das Prädikat "Premium" verliehen bekam - für die vielen gut ausgebauten Wege.

Begehrt für uns heute Abend ist das Ziel: das Ochsenhaus. Ein alter Biergarten mit deftiger Hausmannskost, einem kühlen Radler und einem kleinen Abenteuerspielplatz für die Kleinen. An jedem Premium-Wanderweg rund um Albstadt gibt es solche Einkehrmöglichkeiten. Während wir nun unter schattigen Bäumen sitzen, erfahren wir: Man muss hier gar nicht hochwandern, man erreicht die Hütte auch mit dem Auto! Für diesen Abend geschenkt: Die Anstrengung hat sich gelohnt.

Über Stock und Stein ..... und sogar durch ausgehöhlte Baumstämme ​

Und war doch nur eine Aufwärmübung für den nächsten Tag. Der führt uns in die "Hexenküche". Jetzt kommt’s drauf an!

Die 100 Kilometer Premium-Wanderwege hier firmieren unter dem Namen "Traufgänge". Man geht entlang der oft spektakulären Steilhänge der Alb, der Traufe. Gleichzeitig sind die Wege meist wie urwüchsige Alleen aus Buchen und Nadelbäumen. Und: Diese natürlichen Laubengänge sind immer schön schattig - bei einem hochsommerlich brutzelnden Planeten nicht ganz unwichtig! Die "Hexenküche" ist in diesem Sinne ein "Traufgängerle", nämlich der mit kinderfreundlichen vier Kilometern kürzeste der Rundwege.

Und der startet sanft. Flache Pfade ins Unterholz geschlagen. Es geht durch verwunschene grüne Tunnel, vorbei an Nistplätzen für Fledermäuse, an ein Wildschweingehege.

"Traufgängerle" - mit dem schwäbischen Diminutiv will die Region speziell Familien anlocken - inklusive Merchandise, das die Marke voranbringen soll. Wortspiel-Slogan: "Ich bin ein Traufgänger" auf Basecaps, Umhängetaschen, Jacken und Wolldecken. Denn auch das Wandern hat Nachwuchsprobleme, sagt Martin Roscher, Touristen-Chef der Region. Die klassischen Wandervereine sterben allmählich aus, da muss sich eine ausgewiesene Outdoor- und Wanderregion schon auf die Beine stellen, um jüngere Gäste anzulocken. Hier versucht man das mit zehn abwechslungsreichen, naturbelassenen Rundwandertouren, die so herrliche Namen wie "Wacholderhöhe", "Hossinger Leiter" oder "Felsenmeersteig" tragen und mal Abenteuerlust, mal romantisches Naturerleben wecken wollen. Aber auch mit familiären Gastgebern in kleinen Pensionen punktet die Region - große Familienhotels mit All᠆inclusive-Bespaßung sucht man vergebens. Hier soll allein die Natur für Abwechslung vom oft durchgetakteten Bildschirm- und Schulalltag sorgen.

Die "Hexenküche"

Die "Hexenküche" - seit Ende Juli im Programm - nennt Touisten-Chef Martin Roscher eine "kurze, aber knackige" Tour. Vielleicht, um die Spannung zu erhöhen. Denn tatsächlich geht es immer wieder auf und ab, zwei mal sogar so steil, dass man sich ein Seil zum Festhalten wünschen könnte. Aber die Kinder nehmen die Herausforderung im Laufschritt.

Dann geht es steil bergab. Wir kreuzen einen imposanten Downhill-Pfad, der den sachdienlichen Namen "Wadenbeißer" trägt. Denn auch für abenteuerlustige Mountainbiker ist die Gegend um Albstadt mit 90 Kilometern Strecke ein El Dorado. In den kommenden beiden Jahren finden hier wieder der Bike-Marathon statt und 2020 sogar die Cross-Country Weltmeisterschaft. An einem runden Tisch versuchen die Albstädter seit Jahren die verschiedenen Wald-Interessen von Radlern, Wanderern, Förstern und Jägern unter einen Hut zu bringen. Das gehe nur, sagt Touristen-Chef Roscher, "mit Respekt und gegenseitiger Rücksichtnahme".

Nach einer kleinen Rast also weiter buchstäblich über Stock und Stein auf dem Pfad der Hexe, deren Höhepunkte ja noch vor uns liegen. Den Namen hat der Weg nämlich von mehreren imposanten Kalkstein-Formationen. In die hat das Wetter fast gruselige Höhlen eingegraben, die man erkunden könnte. Aber so recht reintrauen tun sich die Kinder dann doch nicht. Es wird nur etwas mit dem Feuerzeug gefackelt, denn da geht es "mindestens 1000 Meter" in den Berg, "echt jetzt, Papa!"

Ein schöner Biergarten lädt nach der Wanderung ein

Sagenhaft ist schließlich auch die "Hexenküche", ein breiter Felsvorsprung mit atemberaubendem Blick über Albstadt - mithin idealer Startplatz für einen Besenritt bei Vollmond. Jetzt ist aber hellichter Tag und nur Indizien nächtlichen Treibens sind zu entdecken: eine kalte Feuerstelle, Ruß an der Decke, wilde Kräuter, zum Trocknen aufgehängt für den nächsten Hexensud ... und ein Steingebilde, das mit nur wenig Fantasie an eine Hexe erinnert. Erwacht sie nachts zum Leben?

Später balancieren wir noch gemeinsam über ungehobelte Baumstämme, starten einen "Auf die Plätze! Fertig! Looos!- Wettlauf" einen steilen Waldweg hinauf, entdecken Käfer und rote Pflanzen am Wegesrand, die keiner kennt, hören Bienen summen und brummen, die in den Wipfeln Läuse melken, klettern auf einen Aussichtsturm, auf dem uns ein herrlicher Wind den Schweiß von der Stirn trocknet.

Wandern mit Kindern ist eine Herausforderung! Aber eine andere, als wir anfangs dachten. Zumindest dieses "Traufgängerle" - das im Übrigen wohltuend und ganz bewusst auf naturpädagogische Belehrungsstationen verzichtet - hat an der nur mäßig vorhandenen Kondition der erwachsenen Wanderer gekratzt. Die Kinder wiederum sind Feuer und Flamme in der "Hexenküche".

Begeistert und erschöpft erreichen wir einen Biergarten, um die abgewanderten Kalorien per Bratwurst, "Herrgottsbscheißerle", a frisch zabbfds Bier und Kirschkuchen wieder zu ersetzen. Und während Papa nun ein schönes Mittagsschläfchen auf der Lichtung vertragen könnte, zoppeln die Kinder: "Wann geht’s endlich weiter?"