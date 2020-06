Von Win Schumacher

Die Wildnis beginnt direkt vor seiner Haustür. Von seinem Reiterhof in Sinca Noua blickt Christoph Promberger auf die nahen Fagaras-Berge, blühende Wiesen vor dunklen Waldhängen – ein vertrautes Panorama im rumänischen Siebenbürgen. Doch die Gegend hält für Naturbegeisterte weit mehr als idyllische Aussichten bereit.

Hintergrund Anreise: Zum Beispiel mit Lufthansa (www.lufthansa.de), Austrian Airlines (www.austrian.com) oder TAROM (www.tarom.com) [+] Lesen Sie mehr Anreise: Zum Beispiel mit Lufthansa (www.lufthansa.de), Austrian Airlines (www.austrian.com) oder TAROM (www.tarom.com) nach Sibiu (Hermannstadt) oder Bukarest. Eine Anreise ist auch mit dem Fernbus oder Zug mit Umsteigen in Wien oder Budapest möglich. Für die Karpaten empfiehlt sich in jedem Fall ein Mietwagen. Unterkunft: Die familiengeführte Villa Hermani ist eine der schönsten Pensionen im Bergdorf Magura in perfekter Ausgangslage für Wanderungen in den Piatra Craiului-Nationalpark, DZ inkl. Frühstück ab 32 EUR p.P., www.cntours.eu; Pferdeliebhaber finden auf dem ökologisch geführten Reiterhof Equus Silvania das ideale Quartier für Ausritte in die Südkarpaten. Die Prombergers organisieren auch Wildtierbeobachtungen im Stramba-Tal und den Fotoverstecken wie der Bunea-Hütte in den Fagaras-Bergen, DZ inkl. VP ab 61 EUR p.P., (Übernachtung in Bunea inkl. VP ab 200 EUR), www.equus-silvania.com; Die Cobor Biodiversity Farm ist ein von der der Fundatia Conservation Carpathia geführter Bauernhof, DZ inkl. VP ab 58 EUR p.P., www.cobor-farm.ro Weitere Infos www.carpathia.org

"Ein so riesiges Gebiet ohne Straßen und Siedlungen, in dem noch immer Wolf, Bär und Luchs leben", sagt Promberger, "das ist in Europa ziemlich einzigartig." Der deutsche Forstwissenschaftler und Wildbiologe leitet zusammen mit seiner österreichischen Frau Barbara Promberger-Fürpaß die Fundatia Conservation Carpathia (FCC). Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, im Zentrum Rumäniens den größten Wald-Nationalpark Europas zu schaffen. Nur ein Teil davon soll der Piatra Craiului-Nationalpark werden. Der im Deutschen Königsteingebirge genannte Höhenzug der Südkarpaten steht bereits seit 1938 unter Naturschutz. Gemeinsam mit den angrenzenden Fagaras- und Leaota-Bergen soll in Zukunft ein Schutzgebiet von mehr als 250.000 Hektar entstehen – annähernd so groß wie Luxemburg.

In den 2000er-Jahren wurden in Rumänien mehrere tausend Quadratkilometer Land aus Staatsbesitz an die Bevölkerung zurückgegeben. Viele der neuen Waldbesitzer hatten jedoch nur wenig Bezug zu ihrem Eigentum. So kauften Holzhändler ihnen für wenig Geld riesige Flächen ab und ließen sie roden. Eine regelrechte Mafia entwickelte sich und vermachte das Holz an inländische Holzeinschlagunternehmen und ausländische Konzerne.

Die Einsiedelei Coltul Chiliilor im Piatra Craiului-Nationalpark.

Abertausende Hektar Wald wurden vor allem zwischen 2005 und 2010 in den Karpaten illegal gerodet. "Wir waren schockiert, dass kein Mensch etwas unternommen hat", sagt Promberger über die Situation in den Fagaras-Bergen. Die FCC konnte den Holzeinschlag in dem von ihnen kontrollierten Gebieten inzwischen aufhalten. Andernorts wird noch immer Wald gerodet.

Einer glücklichen Fügung verdanken die Prombergers, dass sie unverhofft zu Eltern eines riesigen Schutzgebiets wurden. Sie erzählten einem Gast, der Schweizer Journalistin Hedi Wyss, von dem dramatischen Kahlschlag in den Karpaten. Die einzige Möglichkeit, die Wälder zu retten, sahen sie darin, sie statt für den Holzeinschlag für den Naturschutz aufzukaufen. Wyss schlug den beiden vor, sich um Hilfe an ihren Bruder zu wenden. Die Stiftung des Mäzens Hansjörg Wyss, der mit Medizintechnik reich wurde, fördert weltweit Naturschutzprojekte.

Der Traum vom Yellowstone Europas

Die Prombergers luden ihn kurzerhand nach Rumänien ein. Der Milliardär war begeistert – und hatte gleich größere Pläne: Am besten das gesamte Fagaras-Gebirge mit den höchsten Gipfeln Rumäniens sollte zum Schutzgebiet werden. Inzwischen haben sich um die Prombergers bekannte Umweltschützer geschart. Bis heute wurden mehr als 25.000 Hektar Land aufgekauft. Auf mehr als 50.000 von der Stiftung kontrollierten Hektar patrouillieren FCC-Ranger. In Rumänien soll, so hoffen es die Prombergers, irgendwann einmal ein europäisches Yellowstone entstehen. "Yellowstone ist ein Symbol, eine Ikone", sagt Promberger. "Amerika und Afrika haben solche Nationalparks, die wirklich jeder kennt. In Europa sticht jedoch keiner heraus." In den Karpaten sieht der Biologe das Potenzial für ein riesiges Wildnisgebiet, in der die Natur das Sagen hat. "In zwei oder drei Jahren ist das nicht zu schaffen", sagt Promberger, aber ja vielleicht in 20".

Ein Ausflug in das Stramba-Tal, nicht weit vom Hof der Prombergers gelegen, gibt einen farbenfrohen Eindruck von der einzigartigen biologischen Vielfalt, die der zukünftige Park bewahren soll. Hermann Kurmes sucht mit seinem Fernglas den Waldrand nach seltenen Vögeln ab. Der Siebenbürger Sachse aus dem nahen Vulcan – auf Deutsch: Wolkendorf – hat im Stramba-Tal unzählige Male nach besonderen Arten Ausschau gehalten. Kurmes war einer der Pioniere für Ökotourismus in den Karpaten. Wiedehopf, Wespenbussard, Habichtskauz – in Mitteleuropa allesamt längst selten gewordene Vogelarten – hier lassen sie sich immer noch häufig blicken. Die meisten Touristen kommen jedoch wegen der Braunbären.

Im Stramba-Tal ist die Dämmerung hereingebrochen. Kurmes folgt einem Ranger durch das Halbdunkel des Waldes. Vor einer Lichtung steigt er auf einen speziell für die Tierbeobachtung gebauten Hochstand. Bald taucht tatsächlich ein Bär auf und macht sich über eine ausgelegte Schweinehälfte her. Ihm folgen nach und nach acht weitere.

Dass sich, wie in Yellowstone, irgendwann einmal Autoschlangen um Wildrinder und Bären bilden, fürchtet Promberger allerdings nicht. "Wir werden einen langen Atem brauchen. Aber die Fagaras-Berge werden eine echte Wildnis bleiben."