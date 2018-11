​Der immer noch tätige Vulkan Pico do Fogo (2829 m) brach Ende 2014 bis 2015 für 77 Tage aus und zerstörte 70 Prozent der Gemeinden Portela und Bangaeira, deren Einwohner ihr ganzes Hab und Gut verloren. Doch die Natur bringt nach der Zerstörung neues Leben hervor. Foto: Helmut R. Schulze

Kapverden. In der Hoffnung, das Unerwartete zu erleben, hat es Helmut R. Schulze immer wieder in die Welt hinausgezogen. Spannend, witzig und pointiert kann der heute 89-jährige Heidelberger von seinen Reisen berichten. Alexander R. Wenisch sprach mit ihm über seinen Trip auf die Feuerinseln der Kapverden.

Helmut R. Schulze

Warum haben Sie die Kapverden besucht?

Zuerst einmal, weil sie noch abseits der Touristenrouten liegen. Der eigentliche Hauptgrund aber war mein Faible für Vulkane.

Was fasziniert Sie an Feuerbergen?

Vulkane bringen zuerst Zerstörung und Chaos. Und dann entsteht daraus neues Leben. Auf den Kapverden kann man das sehr schön sehen: Die erkaltete Lava wurde in Jahrtausenden durch Erosion zu Staub und fruchtbare Erde verwandelt. Die acht kleinen Inseln sind heute echte Paradiese. An den fruchtbaren Hängen wächst alles, was der Mensch zum Leben braucht.

Die Kapverden haben eine wechselvolle Geschichte. Sieht man davon heute noch Spuren?

Nein. Entdeckt wurden die Inseln, die Mitten im Atlantik liegen, 1456 von den Portugiesen. Damals waren die Kapverden völlig unbewohnt. 150 Portugiesen nahmen die Inseln in Besitz - als Posten der Seefahrernation für die Eroberung der Welt. Schon fünf Jahre später - und erst Recht nach der Entdeckung Amerikas - wurden die Kapverden ein Hauptumschlagplatz im Sklavenhandel. Ein dunkles Kapitel. Es folgte eine wirtschaftliche Blütezeit - und der Niedergang der Inselkultur. Erst 1931 investierte das Mutterland wieder und 1975 wurden die Kapverden unabhängig. Heute gibt es mit Geld der EU eine gut ausgebaute Infrastruktur. Das hatte ich nicht erwartet.

Sie haben die halbe Welt bereist. Was hat Sie auf den Kapverden überrascht?

Keine der acht Inseln gleicht der anderen. Die geologische Beschaffenheit und das unterschiedliche Klima zwischen Süd- und Nordseite schaffen ganz unterschiedliche Vegetationen. Das ist natürlich interessant für Touristen. Es gibt feine Sandstrände auf Sao Vicente; Wanderer finden auf Santiago und Fogo unberührte Natur und am 2829 Meter hohen Vulkanberg Pico de Fogo kann man die Urgewalt der Lavaströme hautnah erleben.

Wie kommt man zu den einzelnen Inseln?

Am Stimmungsvollsten finde ich es, sich den Inseln mit dem Schiff zu nähern. Die meisten der acht Inseln kann man mit kleinen Propellermaschinen erreichen. Am populärsten ist bei länger Dableibenden das Inselhopping mit der Fähre.