n der Provence gehören Calissons zu den typischen Weihnachtsdesserts - angeblich wurden sie im 15. Jahrhundert eigens für die Hochzeit des Königs kreiert. Heute sind sie besonders in der Vorweihnachtszeit in zahlreichen Geschäften zu sehen und werden auch rund um den Globus exportiert. Foto: dpa​

Von Gabriele Booth

Mathilda kauft schnell noch eine Tüte "Calissons" in der Confiserie La Cure Gourmande, bevor sie sich mit ihren beiden Freundinnen zur Cézanne-Führung trifft. Die drei Studentinnen aus dem Taunus sind vor ein paar Tagen auf gut Glück mit dem Auto der Eltern losgefahren. Dem Frühling entgegen. Die Sehnsucht nach Wärme und Farben lockte sie in die Provence. Auszeit vom Studium an der Uni in Gießen, Sonne tanken. Eigentlich wollten sie bis an die Côte d’Azur fahren, aber in Aix-en-Provence haben sie sich dann entschieden, für ein paar Tage zu bleiben. "Schuld" daran waren nicht nur die kleinen süßen Weberschiffchen, die "Calissons", die sie hier kennengelernt haben, "schuld" war dieses besondere Flair von Aix, wie die Stadt von den Franzosen gerne abgekürzt wird. Und vor allem wollten die kunstinteressierten jungen Frauen mehr über Paul Cézanne erfahren, dessen Werke sie mögen. Wo ging das besser als in der Geburtsstadt des Malers?

Hintergrund ■ Anreise: Täglich fährt der TGV von Mannheim. Wer früh bucht, kann ein günstiges Ticket buchen. Vom Bahnhof Aix-en-Provence gibt es einen Shuttle in die Stadt. Alternativ mit dem Flieger nach Marseille (32 km von Aix entfernt). Tipp: Mit dem City-Pass bewegen sich die Gäste umweltfreundlich durch die Stadt und Region. ■ Unterkunft: Das Hotel "Rotonde" liegt zentral in der Nähe vom Cours Mirabeau, der Hauptstraße, 119 Euro pro Nacht, www.hotel-rotonde.com/ Deutsch.phtml. Le Concorde befindet sich nahe dem Kunstmuseum Musée Granet. Übernachtung im Doppelzimmer: 92 Euro, www.hotel-aixenprovence-concorde.com/

Aix ist alt und doch jung. Mit rund 140.000 Einwohnern, davon 40.000 Studierenden, ist die Stadt vielleicht vergleichbar mit Heidelberg. Auch hier verbindet sich Historie mit Moderne. Aix gilt als "Juwel" der Provence" und besticht mit einer hohen Lebensqualität. Die vielen historischen Gebäude, die Brunnen, die reiche Museenlandschaft, die pittoresken Gassen, die Prachtstraße Mirabeau. Und ja, auch die zahlreichen Cafés mit den "Calissons". Hier kann man nach einem vergnüglichen Stadtbummel sitzen, das rege Treiben beobachten und mit den Menschen, die dort leben, in Kontakt kommen. Der Koch von Herzog René von Anjou hat die Leckerei im Jahr 1473 kreiert, heißt es, um der künftigen Herzogin eine Freude zu bereiten. Ihr trauriger Blick hatte ihn dazu animiert. Seither sind die "Calissons d’Aix" eine Spezialität und beliebte Mitbringsel.

Für deutsche Touristen ist die Provence, das Umland von Aix und die Stadt schon lange kein Geheimtipp mehr. Die Tatsache, dass die Vegetation hier dem deutschen Frühling etwa sechs Wochen voraus ist, spricht für sich. Wer sich etwas Gutes tun will, reist im April, Mai, Juni in diese Region. Da ist es angenehm und noch nicht zu heiß.

Wer Provence sagt, hat auch die Bilder von riesigen Lavendelfeldern vor sich. Zwischen Juni und August verwandelt sich die Landschaft in ein lilafarbenes Meer. Die Pflanze, der Hildegard von Bingen Heilkräfte nachsagte, da sie beruhigt, desinfiziert und Krämpfe löst, verleiht diesem Teil Südfrankreichs jene Farbe und Leuchtkraft, die viele Maler inspirierte und das Synonym für Provence schlechthin ist. Seit rund 100 Jahren werden die Lavendelfelder angelegt. Damals mühten sich Bauern noch in Handarbeit ab, heute nutzen sie Traktoren für die Ernte.

Lavendel ist beliebt bei Touristen aus aller Welt. Sie bringen Lavendelsäckchen und Seife mit nach Hause, Honig aus dieser Region lässt Urlaubsgefühle wieder wach werden. Allerdings muss man unterscheiden zwischen dem echten Lavendel, den es meist als ätherisches Öl in Apotheken zu kaufen gibt, und Lavandin, einem Hybridlavendel aus einer Kreuzung von Lavendelpflanzen. Der wilde Hybridlavendel wurde 1930 erstmals entdeckt und man vermutet, dass Bienen den entscheidenden Beitrag geleistet haben. Lavandin wächst in tieferen Lagen und wird heute in erster Linie für die Produktion von Reinigungsmitteln genutzt.

Der Duft des Lavandin kommt allerdings nicht an den des echten Lavendel heran, der in der "Haute Provence" geerntet wird. Weil wirtschaftlicher, macht der Anbau von Lavandin heute rund 75 Prozent aus. Die Pflanze ist blüten- und ertragreicher. Während die Bauern beim echten Lavendel etwa vier Jahre auf die erste Ernte warten müssen, kann die Ölgewinnung auf den Lavandinfeldern schon im ersten Jahr beginnen. Das führt dazu, dass der echte Lavendel allmählich verdrängt wird. Wer sich also am Anblick der lilafarbenen Blütenmeere erfreut, hat möglicherweise Lavandinfelder vor sich. Dennoch: Hochwertiges Lavandinöl eignet sich gut für Duftlampen und ist ein wichtiger Rohstoff in der Seifen- und Parfümindustrie. Echter Lavendel wird in der Medizin weiterhin bevorzugt, da seine Heilkräfte deutlicher ausgeprägt sind.

Übrigens gibt es Versuche, Lavendel an der Mosel heimisch werden zu lassen. Dort, wo Wein wächst und der Boden trocken ist, könnte auch Lavendel gedeihen. Der größte Feind der Lavendelfelder ist momentan die Zikade. Das etwa vier Millimeter große Insekt überträgt eine Krankheit, indem es an der erkrankten Pflanze saugt, das Bakterium aufnimmt und es dann auf gesunde Pflanzen überträgt. Gegenmittel gibt es noch keine, der Einsatz von Antibiotika und Insektiziden ist verboten - zum Schutz der Honigbienen. Forscher versuchen sich nun an neuen, robusteren Lavendelsorten. Ob das nach einem Erfolg duftet?