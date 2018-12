Von Udo Haafke

Innsbruck, die Hauptstadt Tirols und das Zentrum im Herzen der Alpen, leidet in der jüngeren Vergangenheit, dabei speziell in der besinnlichen Zeit vor Weihnachten, zunehmend unter akutem Schneemangel. Selbst die von der Stadt aus mit der Hungerburgbahn und der Nordkettenbahn leicht erreichbare Bergwelt des Karwendels ist nur leicht mit weißer Pracht überzuckert. Doch die Weihnachtsromantik lässt sich der Innsbrucker dadurch nicht verhageln. Im Gegenteil. Er hat die Qual der Wahl hinsichtlich vorweihnachtlicher Genüsse und Entdeckungen. So finden sich nämlich gleich sieben verschiedene Weihnachtsmärkte in der fünftgrößten Stadt Österreichs.

INFORMATIONEN ■ Allgemeine Infos: www.tirol.at; www.innsbruck.info ■ Christkindlmärkte: Der "Weihnachtszauber in der Altstadt" unterm Goldenen Dachl dauert vom 15. November bis zum 23. Dezember ebenso wie der "Marktplatz im Advent" direkt am Inn, während die "Adventstimmung auf der Hungerburg" mit ihrer tollen Aussicht über die Stadt erst am 25. November beginnt. "Licht und Moderne" heißt der Markt auf der Einkaufsmeile Maria-Theresien-Straße, der vom 25. November bis zum Drei-Königstag am 6. Januar ausgedehnt wird. Vom 24. November bis zum 23. Dezember dauert der Markt von Sankt Nikolaus auf der anderen Seite des Inns und der "Wiltener Weihnachtszauber" südlich des Innsbrucker Stadtzentrums öffnet seine Pforten am 27. November. ■ Anreise: Austrian Airlines fliegt täglich von Frankfurt direkt nach Innsbruck www.austrian.com - Vom Flughafen kann man mit Transfer Tirol zur Unterkunft in der Stadt oder zu einer individuellen Unterkunft in Tirol weiterfahren, www.tirol-taxi.at. ■ Unterkunft: Noch recht neu als Design-Hotel konzipiert und mit fantastischen Ausblicken über die Stadt ist das Panorama-Hotel aDLERS unmittelbar am Bahnhof. Von hier aus sind es nur wenige Minuten bis zur Altstadt. Das ausgezeichnete Restaurant des aDLERS liegt in der 12. Etage, hier kann man auch ein wundervolles Frühstück mit Aussicht genießen, www.adlers-innsbruck.com ■ Essen und Trinken: Typische Tiroler Kulinarik bekommt man u.a. in der urigen Ottoburg am Rande der Altstadt (www.ottoburg.at), im Gasthaus Goldener Adler (www.goldeneradler.com) oder im Restaurant des "Weissen Rössls" (www.roessl.at). ■ Aktivitäten: Ein lohnenswerter Ausflug führt auf die legendäre Bergisel Skisprungschanze, die schon mehrfach Olympische Spiele gesehen hat und Standort des dritten Springens der Vier-Schanzen-Tournee ist. Gruppen können hier themenspezifische Führungen buchen und, wer sich traut, kann in deren Rahmen auch Platz auf dem Zitterbalken nehmen und sich für Momente als Skispringer fühlen www.bergisel.info. - Immer spannend ist eine Bahnfahrt auf die Nordkette, die nach kurzer Wanderung über den Goetheweg bis auf die Hafelekarspitze in 2300 Meter Höhe führt. www.nordkette.com. - Die Station Seegrube auf 1905 Metern ermöglicht ein nettes Restauranterlebnis und ist Ausgangspunkt und Spielwiese für Trendsportler der FreeRider-Fraktion. - Ein Tagesausflug sollte zum Gletscher ins Stubai-Tal gehen zum Top of Tyrol in über 3200 Meter Höhe. Hier gibt es neben fantastischen Skipisten auch eine Gletscherhöhle, die man von innen erkunden kann. Die hochmoderne Seilbahn mit Gondeln der italienischen Design- schmiede Pininfarina wurde im Oktober 2016 in Betrieb genommen und kann auch bei ungünstigsten Windverhält- nissen noch problemlos verkehren, www.stubaier-gletscher.com.



Die beste Aussicht über Innsbruck bietet dabei der kleine Markt aus modernen weißen Hütten auf der Panoramaterrasse direkt gegenüber der Bahnstation Hungerburg mit der geschmeidigen Dachkonstruktion, die an schmelzendes Eis erinnert. Sie wurde, wie die gesamte neue Hungerburgbahn, nach den Plänen der leider 2016 verstorbenen iranischen Stararchitektin Zaha Hadid realisiert.

Trotz des traditionellen Angebotes an Weihnachtsschmuck und allerlei kulinarischen Leckereien von Keksen bis zum Zirbenlikör wirkt der Markt hier oben etwas unterkühlt, was natürlich auch an der steten Ablenkung liegt, der man zwangsläufig durch den tollen Ausblick über die Stadt bis hinüber zum Patscherkofel und der legendären Skisprungschanze am Berg Isel, gerade in der abendlichen Dämmerung, ausgesetzt ist. Zu dieser Zeit blinkt und glitzert Innsbruck wie ein über und über mit abertausenden von Lichtern dekorierter Weihnachtsbaum.

Am Innufer, dort wo 1167 die erste Brückenverbindung über das grünliche, stets fulminant strömende Wasser des Inns geschlagen wurde, befindet sich der alte Marktplatz, den die damals regierenden Grafen von Andechs schon 1133 hier einrichteten. Den dortigen Christkindlmarkt dominiert eine glamourös-glitzernde, steil aufragende Kristalltanne. Die Firma Swarovski aus dem nahen Wattens hat es sich nicht nehmen lassen, damit einen funkelnden, 14 Meter hohen Ableger ihrer beeindruckenden Kristallwelten zu kreieren, der den "Marktplatz im Advent" eindrucksvoll überragt. Dabei stellt er einen starken Kontrast dar zum typischen Tiroler Dorfcharakter mit Weihnachtsschlitten und Streichelzoo, Ringelspiel und Kinderkarussell, der sonst die einzelnen, insgesamt 60 Marktstände dominiert.

Am Rande des Platzes fasziniert ein winterliches Krippendiorama, das eine verschneite Tiroler Landschaft zeigt. In regelmäßigen Abständen beginnt es zu leben, wenn sich die kleinen Figuren und Tiere in Bewegung setzen und sich große und kleine Zuschauer die Nasen an der das Geschehen schützenden Scheibe platt drücken.

Unbestrittenes Highlight unter den adventlichen Märkten ist jedoch der Christkindlmarkt, der am Scheitelpunkt der Herzog-Friedrich Straße im heimeligen Altstadt-Ambiente Innsbrucks liegt. Just dort, wo das Wahrzeichen der Stadt, das "Goldene Dachl", einen ungleichen Höhenwettbewerb mit einem mächtigen, liebevoll mit unzähligen Lichtern drapierten Weihnachtsbaum ausficht. Auf dem Balkon des 1499 errichteten Erkers unter der aus 2657 vergoldeten Schindeln bestehenden Dachabdeckung spielt täglich um 17.30 Uhr ein Bläserchor weihnachtliche Weisen. Die Musiker haben von dort einen tollen Überblick über den "Weihnachtszauber in der Altstadt" und genießen es augenscheinlich für einige Momente im Mittelpunkt zu stehen.

Dann nämlich hält das geschäftige Treiben an den Marktständen, bei Glühwein, Maroni- und Würstlverkostung kurz inne. Gebannt und so mancher auch recht ergriffen blicken die Marktgänger in die Höhe. Die weltweit berühmten fünf Kilogramm Edelmetall kommen nun besonders gut zur Geltung und bieten den perfekten goldenen Rahmen dieser heimeligen Darbietungen. Von einer kleinen Empore in der Mitte des Platzes aus ist man dem musikalischen Geschehen ein Stückchen näher, während vor einer Hausfassade zeitgleich virtueller Schnee fällt und zumindest der romantischen Illusion eines herbeigesehnten weißen Weihnachtens Nahrung gibt.

Recht ungewöhnlich sind die Gerüche und Aromen, die den Markt hier erfüllen. Neben den Zimtnoten dampfenden Glühweins herrschen nicht etwa die wohlbekannten, eher süßlichen Düfte vor, nein, es ist das Odeur von Sauerkraut, das auf sich aufmerksam macht. Dies hat mit einer besonderen weihnachtlichen Spezialität Tirols zu tun, dem "Kiachl". Der kreisrunde, in Fett ausgebackene Krapfen, auch als Knieküchle bekannt, ist geschmacklich eher neutral, bekommt aber eine höchst wohlschmeckende Note durch die Zugabe von Sauerkraut, dessen Vitamine besonders im kalten Winter wichtig sind. Und das eingelegte Kraut wird von den Innsbruckern häufiger verlangt als die herbsüße Alternative mit Preiselbeermus, die bei den Touristen höher im Kurs zu stehen scheint.

Verstreut in den malerischen Altstadtgassen bieten einige weitere Stände Weihnachtliches, findet auf einer kleinen Bühne direkt vor dem Hotel "Weisses Rössl" ein beliebtes Kindertheater statt. Als Thema kommen die Märchen der Gebrüder Grimm zur Aufführung, die zudem in Form von zahlreichen Figuren und Darstellungen an den Hausfassaden wiederzufinden sind. Kurzerhand wird dann die Kiebachgasse zur Märchengasse und Riesenfiguren säumen die Zugänge zur Riesengasse.

Am Kleinen Weiher schließlich, einem lauschigen Platz zwischen den bunt getünchten Fassaden, verwandelt Munding, die älteste Konditorei Tirols, ihr Haus in einen überdimensionalen Adventskalender und versieht die 24 Fenster mit großen Zahlen und verschwenderisch dekorierten Paketen und Päckchen. Tolle Pfefferkuchenkreationen können am Stand vor der Tür und in noch größerer Auswahl am Tresen im Inneren des traditionsreichen Caféhauses begutachtet werden.

Ein mit unzähligen Lichtern besetzter, riesiger Bergkristall ist das Wahrzeichen des Weihnachtsmarktes unter dem Motto "Licht und Moderne" auf der wichtigsten Einkaufsmeile Innsbrucks, der Maria-Theresien-Straße. Rund um die 13 Meter hohe Annasäule scharen sich gut 30 Marktstände, flankiert von zahllosen, romantisch illuminierten Weihnachtsbäumen. Auch aufgrund der umliegenden Geschäfte und Boutiquen sowie der unbedingt sehenswerten, modernen Rathausgalerie geht es hier etwas kommerzieller, aber sicher nicht weniger stimmungsvoll zu. Auf dem Wiltener Platzl hingegen, der südlich des Stadtzentrums liegt, lädt der verträumt-atmosphärische Weihnachtszauber zum Schwelgen zwischen erlesenem Kunsthandwerk und Kaspertheater bei Bio-Glühwein aus Sardinien ein.

Traditionell und sehr authentisch präsentiert sich der Markt von Sankt Nikolaus auf der gegenüberliegenden Seite des Inns, der etwas ruhiger ist, aber vielleicht die stimmungsvollste Aura verströmt, wenn man die Einheimischen nach ihrer Einschätzung fragt. Und am Bergisel gesellt sich erstmals zur Adventszeit 2018 die "Kaiserweihnacht" hinzu, die sich in ihrem Angebot auf Regionales und hohe Qualität, auf ganz Traditionelles und Ursprüngliches spezialisiert hat. Besinnlichkeit lautet hier das oberste Credo, das sogar einen didaktischen Anspruch zu erfüllen hofft. Täglich sind neben dem Prolog des Christkinds Lesungen und Workshops für Eltern und Kinder vorgesehen. Aber das spontane Absingen altbekannter Weihnachtslieder bleibt ausdrücklich erwünscht.