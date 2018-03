Von Alexander Wenisch

Innsbruck - da fällte einem zuerst die Skischanze ein und Wintersport. Innsbruck ist die Stadt, die man Richtung Brenner und Italien meist links liegen lässt. Doch für einen kleinen Zwischenstopp bietet sich die "Hauptstadt der Alpen" durchaus an. Erst recht mit Kindern, denn die entspannte Atmosphäre in den pittoresken Gassen, umringt von 2000 Meter hohen Bergen, die ist beeindruckend. Drei Tage spätsommerlicher Stadtbummel mit Aussicht.

Hintergrund Hinkommen: Von Heidelberg aus 440 Kilometer. Über Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Fernpass bis Innsbruck. Übernachten: Unzählige Hotels in der Stadt; wir hatten über Airbnb eine großzügige und moderne Altbauwohnung direkt am Wiltener Platzl gebucht - mit Blick vom Schlafzimmer aus auf die imposante Nordkette. Etwa 100 Euro; vier Betten, zwei Schlafzimmer; Küche, Bad, Wohnzimmer, Balkon. Essen: Restaurant "Olive"; vegetarische-vegane Küche; Leopoldstraße 36; unbedingt probieren: Knusperflade aus Kamutteig und Moccamousse mit Himbeeren. Hauptgericht ab 10 Euro. Trattoria "Due Sicilie"; einer der besten Italiener der Stadt; Höttinger Gasse 15. Sehr kinderfreundlich. Unbedingt probieren: eines der tollen Fischgerichte; natürlich frische Holzofenpizza. Besser reservieren! www.duesicilie.at Tipps: InnsbruckCard ermöglicht kostenlosen Eintritt in vielen Museen und Sehenswürdigkeiten; frei Fahrt in Bergbahnen und im ÖPNV: 55 Euro für drei Tage. Besichtigung der Hofburg gibt es sonntags mit Familienführung. Allgemeine Auskünfte: Innsbruck Tourismus, Burggraben 3, Tel.: +43.512.598500 ; www.innsbruck.info.

Tag 1

Natürlich muss ein Spaziergang durch die Altstadt sein. Innsbruck empfängt uns mit mildem Wetter, Sonnenschein. Die Gassen des sehr gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtkerns sind belebt. Überall kleine Bistros und schöne Boutiquen, die zum Bummeln und Verweilen einladen. Ein Eis auf die Hand für die Kleinen als Bestechung funktioniert immer. Mitten in einer der schönsten und besterhaltendsten Altstädte Österreichs findet sich das Wahrzeichen Innsbrucks, das Goldene Dachl. Ein Prunk-Erker, gekrönt mit 2657 feuervergoldeten Kupferschindeln, den Kaiser Maximilian zum Anlass der "Zeitenwende" im Jahr 1500 bauen ließ. Der Bau, die damalige Residenz ("Neuhof") der Tiroler Landesfürsten, kennzeichnete das damalige Zentrum Europas - und ist heute Touristenmagnet Nr. 1 in der Stadt. Uns hält es nicht lange dort. Erstens, weil es hier viel zu voll ist, das Gedränge ist wirklich enorm. Zweitens, weil das Dachl, wenn man mal ehrlich ist, eher kitschig als beeindruckend daherkommt.

Direkt gegenüber befindet sich der 51 Meter hohe Stadtturm. 148 Stufen führend zur Aussichts-Plattform. Hier oben scheint die Zeit wie angehalten. Man genießt den Ausblick auf die romantische Altstadt und die eindrucksvollen Berge, die hier wie zum Greifen nahe sind. Wieder unten kann man durch die engen Gassen bis zur Hofburg schlendern, eine von den Habsburgern errichtete und bewohnte Residenz. Ursprünglich eine Burganlage aus dem Spätmittelalter, wurde sie in der Frühen Neuzeit zu einem Schloss im Stil des Wiener Rokoko ausgebaut. Beeindruckend (wenn auch mit Kindern etwas mühselig) ist der Gang durch die Kaiserappartements, mit den zahlreichen Gemälden, 18.000 Blatt Gold und Deckenfresken, mit denen die damalige Kaiserin Maria Theresia ihre Dynastie repräsentierte. Der Hofgarten ist eine wahre Oase im Herzen der Stadt. Die Kinder finden dort einen herrlichen Spielplatz mit Ritterburg, Riesensandkasten und Wasserstation mit Pumpen und Schleusen.

Den Tag ausklingen lassen wir auf der anderen Innseite. Der Italiener "Due Silicie" liegt in einem urig-romantischen Gewölbekeller und hat neben Holzofenpizza und tollen Weinen auch leckere Fischgerichte und selbst gemachte Pasta.

Vesperpause mit Aussicht: Auf der Nordkette über Innsbruck lässt es sich gut einkehren. Und man kann quasi bis nach Afrika blicken. Fotos: thinkstock/Innsbruck Tourismus

Tag 2

Wir sind im Höhenrausch. In 20 Minuten katapultiert dich Innsbruck auf 2269 Meter. Los geht es mitten in der Altstadt, wo die Nordkettenbahn startet. Unter den zahllosen Liften, die Besucher in die Höhen des Karwendel bringen, ist dies wohl die beeindruckendste Variante. Die erste der drei Bahnen wurde von der britischen Stararchitektin Zaha Hadid entworfen - die futuristisch fließenden Dachformen und weichen Konturen der Stationen sollen an natürliche Phänomene wie Gletscherbewegungen erinnern. Denn schließlich geht es (mit zweimaligem Umsteigen) hinauf ins Eis. Quasi eben noch unten in die spätsommerlochen Stadt, jetzt machen wir eine Schneeballschlacht, wandern über gefrorene Wiesen zum Gipfelkreuz und Dohlen schrammen fast unsere Haare, weil sie auf unser Picknickbrot scharf sind.

Und: Von hier oben hat man einen atemberaubenden Blick in die Alpenzüge, gegenüber zieht sich der Brenner in die Ferne. Ein Hinweisschild offenbart Überraschendes: Da drüben beginnt Afrika. Zumindest geologisch, denn genau im Inntal stoßen die Afrikanische und die Eurasische Erdplatten aufeinander. Giraffen und Löwen sind aber weit und breit nicht zu sehen, was die Kinder etwas enttäuscht.

Dafür geht es auf dem Rückweg in den Alpenzoo - ein zwingender Halt. Es ist Europas höchstgelegener Zoo (auf 750 Metern) und trotzdem nur wenige Minuten von der Stadt entfernt. Beim Rundgang durch das vier Hektar große Gelände fällt sofort die naturnahe Gestaltung von Gehegen und Terrarien auf. Auge in Auge kann man Luchse, Adler, Schlangen, Wölfe und - besonders imposant - Braunbären bestaunen. Über 2000 Tiere finden hier ihre Heimat - nirgendwo sonst bekommt man einen umfassenderen Überblick über die Tierwelt des europäischen Alpenraums. Viele Entdeckerstationen am Wegesrand markieren - didaktisch kreativ gemacht - spielerisch den roten Faden.

Tag 3

Wir nutzen den halben Tag vor der Weiterreise, um das alte und doch junge Stadtviertel Wilten zu entdecken. Er ist, wenn man so will, der Alltags-Gegenentwurf zum Altstadtviertel. Wilten liegt im Süden der Stadt Richtung Bergisel-Schanze und ist zwar auch geprägt von imposanten Häusern. Aber in den großzügigen Altbauwohnungen leben vor allem Studenten, weil die Mietpreise hier noch erschwinglich sind. Entsprechend ist auch das Straßenbild geprägt: kleine Cafés, die sich vor allem um das Wiltener Platzl gruppieren und fast eine toskanische Atmosphäre erzeugen. Hier eine nette Boutique und ein Büro eines Designer-Kollektivs, ein Tattoo-Studio, das "Autonome Frauen und Lesben Zentrum". Richtung Bahnhof auch eine Drückerstube der Caritas und um die Ecke ein Haus für Obdachlose. Echtes Stadtleben eben, keine verpuppte Touristenattraktion. Gegenüber liegt das Restaurant "Olive", das von einem jungen, engagierten Team betrieben wird: Regionale Küche, aber durchgehend vegetarisch. Und immer wieder dieser atemberaubende Blick auf die 2000 Meter hohen Berge. Überwältigend.