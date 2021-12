Anreise: Ab dem 25. Dezember bietet Eurowings Direktflüge von Stuttgart nach Kiruna und Luleâ, Flugzeit circa dreieinhalb Stunden,

Übernachten: Die Preise für die Unterbringung im Eishotel in Jukkasjärvi richten sich nach Zimmerkategorie und Saison. Die Übernachtung im Snow Room kostet zwischen 135 Euro und 220 Euro im Doppelzimmer.

Für eine Übernachtung im Ice Room zahlen Sie zwischen 162 Euro und 315 Euro. Für eine Übernachtung in der Artsuite fallen zwischen 231 Euro und 396 Euro an. Die Übernachtung in der Wintersuite schlägt mit 231 Euro bis 396 Euro zu Buche, https://www.icehotel.com/icehotel-365

Unbedingt machen: Eine Hundeschlittenfahrt bringt jede Menge Action und gibt einen guten Einblick über die Landschaft in Schwedisch-Lappland. Das Sami Outdoor Museum in Kiruna. Hier erfährt man Einiges über die Geschichte und Kultur der Sami. Zudem kann man rentiere mit Flechten füttern, https://nutti.se/www/

Polarlicht gucken: Visit Sweden hält Sichtungen von Polarlichtern in der Zeit von September bis März für realistisch.

App für Polarlichter: Die App "Hello Aurora" zweier isländischer Erfinder soll anzeigen, ob am eigenen Standort die Aurora Borealis zu sehen sein wird. Dazu nutzt sie komplexe Informationen zu Wetter, Magnetfeldern und Sonnenstürmen und berechnet die Wahrscheinlichkeit für Nordlichter. Und das nicht nur für den Moment, sondern auch für die kommenden Tage. Das soll Nordlichtjägern die Suche nach dem selten auftretenden Phänomen erleichtern.

Weitere Infos unter www.visitsweden.de, www.kirunalapland.se/en/