Anreise. Mit dem Auto fährt man die 500 Kilometer bis nach Santa Maria im Münstertal über Ulm, Kempten im Allgäu, Reutte in Tirol und den Reschenpass bis nach Mals im Südtiroler Vinschgau. Hier biegt man nach Westen ab und gelangt ins schweizerische Münstertal im Unterengadin.

Mountainbike. Für Alpenüberquerungen oder für kleinere Touren in den Alpen gibt es jede Menge Literatur, im Internet kann man zum Beispiel unter bike-magazin.de/touren/transalp.html zahlreiche Vorschläge finden. Vom Bike Magazin gibt es auch einen Überblick über Veranstalter für geführte Touren.

Übernachten. Überall in den Alpen gibt es Hotels, Pensionen und Alpenvereinshütten, wo auch Radfahrer willkommen sind. Für eine Tour durch die Uina-Schlucht empfiehlt sich die Pension Hirschen in 7534 Lü/Val Müstair und die Sesvenna-Hütte oberhalb von Schlinig im Vinschgau, sesvenna.com. Wer länger bleiben will, findet in Schlinig im Anigglhof ein schönes Hotel.