■ Reiseziel: Auf dem Kungsleden kommen sowohl ambitionierte als auch gemächliche Wanderer auf ihre Kosten. Der nördliche Abschnitt besticht landschaftlich vor allem durch seine alpinen Bergpanoramen. Der südliche Teil eignet sich besser für Freunde des gemäßigten und vor allem einsamen Wanderns. Hier ist jedoch auch mit einem sehr viel ursprünglicheren Zustand des Wanderpfads zu rechnen.

■ Anreise: Verschiedene Fluggesellschaften fliegen Stockholm von deutschen Airports nonstop an. Mit den SJ-Zügen weiter bis Östersund, von dort auf den Bus umsteigen bis Ammarnäs.

■ Ausrüstung: Mückenschutz - in Form von Spray oder dicht gewebter Kleidung - sollte obligatorisch sein. Zugleich bieten die zahlreichen Flüsse und Seen dem Wanderer einen großen Vorteil: Nahezu alle Fließgewässer können bedenkenlos als Trinkwasserquellen genutzt werden.

■ Wildcampen: In Schweden gilt das Jedermannsrecht. So darf man sein Lager für eine Nacht an einem beliebigen Platz aufschlagen, wenn man Rücksicht auf Flora und Fauna nimmt.

■ Weitere Auskünfte erteilt www.visit-sweden.com