Was passiert eigentlich, wenn man an der Endstation in der U-Bahn sitzen bleibt? Während man in den meisten Städten wahrscheinlich ein paar Minuten auf dem Abstellgleis verbringt, bekommt man zum Beispiel in New York einen der schönsten U-Bahnhöfe der Welt zu sehen. Eine Auswahl der schönsten Stationen:

Willkommen in einer anderen Welt

Seit 1993 kann man in Neapel mit der U-Bahn von A nach B kommen. Das Streckennetz ist mit 23 Stationen und 20 Kilometern Strecke eher überschaubar. Seit 2001 werden im Rahmen des Projektes "Stazioni dell’arte" U-Bahn-Stationen von renommierten Künstlern gestaltet. Mittlerweile gleicht die U-Bahn in Neapel einem großen Museum, denn die Stationen beherbergen mittlerweile über 200 Kunstwerke. Eine der bekanntesten U-Bahn-Stationen in Neapel ist Toledo, welche seit 2012 in Betrieb ist. Die Station ist eine der tiefsten in Neapel und befindet sich teilweise unter dem Meeresspiegel . Dies spiegelt sich auch in der Gestaltung wieder. Der spanische Architekt Oscar Tusquets Blanca gestaltete die Bereiche oberhalb des Meeresspiegels so, als wären sie in Felsen gehauen, während die Bereiche unterhalb des Meeresspiegels im Meer zu versinken zu scheinen. Kleine blaue Mosaikfliesen und verschiedene Licht- und Kunstinstallationen vermitteln das Gefühl, unter Wasser zu sein. Das Highlight ist der "Krater" an der Decke über der Rolltreppe, über den Tageslicht in die Tiefe scheint. Die ganze Station ist ein wahres Kunstwerk. Kein Wunder also, dass sie schon oft als der schönste U-Bahnhof der Welt betitelt wurde und schon mehrere Auszeichnungen erhielt.

Geisterstation in der Wendeschleife

Die New Yorker Subway wurde 1904 eröffnet und gehört mit über 450 Stationen zu den größten U-Bahn-Netzen der Welt. Wer schon einmal in New York war, wird sich sicher wundern, wo hier einer der schönsten U-Bahnhöfe der Welt sein soll - denn die meisten Stationen der Subway sind gewiss alles andere als atemberaubend. Die erste Subway-Strecke führte von der 145th Street zur City Hall. Die Endhaltestelle lag an einer Wendeschleife und wurde schon damals als eine der schönsten U-Bahn-Stationen der Welt gehandelt. Der Grund: Der U-Bahnhof wurde im Stil der Neoromantik erbaut. Die Gewölbeverkleidung mit ihren grün-gelben Fliesen ist in New York einzigartig. An mehreren Stellen dringt sogar Tageslicht in die Station. Aufgrund schrumpfender Passagierzahlen wurde die City Hall Station 1945 aber geschlossen. Auch wenn der U-Bahnhof heute nicht mehr direkt angefahren wird, herrscht hier trotzdem reger Betrieb, denn noch immer wird die Wendeschleife von der Linie 6 befahren, nachdem sie ihren (neuen) Endbahnhof Brooklyn Bridge/ City Hall erreicht hat. Mehrmals im Jahr finden Führungen zu der City Hall Station statt, die aber sehr beliebt und deswegen oft schnell vergriffen sind.

Eine riesige bunte Glaskuppel

Kaohsiung gehört zu den größten und modernsten Städten in Taiwan. Seit 2008 gibt es in der chinesischen Hafenstadt ein U-Bahn-System mit zwei Linien. Fünf der 37 Stationen wurden von internationalen Künstlern gestaltet und sind eine Attraktion für sich. Der bekannteste U-Bahnhof ist die Formosa Boulevard Station. Das Highlight in der Formosa Boulevard Station ist der sogenannte Lichtdom, ein gigantisches Glaskunstwerk aus 4.500 Glasstücken. Gestaltet wurde es vom italienischen Künstler Narcissus Quagliata. Die kreisrunde Glasdecke hat einen Durchmesser von 30 Metern und ist in vier Teile geteilt, die Wasser, Erde, Licht und Feuer thematisieren. Zu bestimmten Tageszeiten findet eine Lichtshow statt, die die Glaskuppel im wahrsten Sinne des Wortes in einem ganz besonderen Licht erstrahlen lässt.

Moderne Höhlenmalerei

In ganz Schweden gibt es zwar nur ein U-Bahn-System, doch dieses ist etwas ganz Besonderes: Die Stockholmer U-Bahn ist nämlich eine gigantische Kunstgalerie. Wer also ein Museum der besonderen Art besichtigen möchte, kauft sich in der schwedischen Hauptstadt einfach ein U-Bahn-Ticket. Etwa 150 Künstler haben sich in mehr als 90 der 110 Stationen verewigt und einzigartige Kunstwerke geschaffen. Mosaike, Installationen, Reliefs, riesige Gemälde und interessante Skulpturen - in der Stockholmer U-Bahn gibt es Kunst aus den 1950er bis in die 2000er Jahre zu entdecken. Die Haltestelle T-Centralen ist eine von vielen Kunstwerken im Stockholmer Untergrund und zentraler Knotenpunkt der Stadt. Nach einem Wettbewerb im Jahre 1957 wurde T-Centralen als erste Station von lokalen Künstlern gestaltet. Ein Tipp von Travelcircus: Ab der Station T-Centralen finden täglich auch Führungen durch die schönsten Haltestellen statt.