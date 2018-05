Von Ekkehart Eichler

Dass in der Schweiz die Uhren manchmal anders gehen, hat sich herumgesprochen; dass man dortzulande aber gar die Zeit erfunden habe, um ein (Uhren-)Geschäft daraus zu machen, muss üble Verleumdung sein. Denn: Die Schweizer bräuchten überhaupt keine Chronometer. Sie verkehren zu Land, zu Wasser und sogar zwischen Himmel und Erde mit einer geradezu penetranten Akkuratesse, die jede Kontrolle der Zeit überflüssig werden lässt. Behaupten jedenfalls die Schweizer.

Wir wollen sie testen, die legendäre Schweizer Pünktlichkeit. Unser Basisquartier heißt Weggis und liegt zentral am Nordufer des Vierwaldstätter Sees. Vom mächtigen Rigi-Massiv gegen Wetterfronten abgeschirmt, gedeihen im adretten Kurort Feigen und Edelkastanien, Yucca-Palmen und Nussbäume. Hüfthohe Mäuerchen trennen die Seeterrassen der schnieken Hotels vom glasklaren Wasser des Sees. Das Kurorchester gibt die volle Palette von Julio Iglesias bis "Kleine Nachtmusik". Auf der Promenade spielen Kinder Mühle mit Riesenfiguren. Ein Schwanenpaar übt Aufstehen und Setzen mit seinen Babys. Das Idyll ist perfekt und offenbar zeitlos - selbst Lästermaul Mark Twain schwärmte von der "Riviera der Zentralschweiz", das "zänkische kleine Bergvolk" nahm er dafür wohlwollend in Kauf.

Montagmorgen

Die erste Stunde der Wahrheit. 8.48 Uhr soll das Boot gehen nach Luzern. Wir lassen es drauf ankommen und trödeln herum. Kurz vor Abfahrt biegen wir ab zum Pier, gerade noch rechtzeitig. Die Gangway wird eben eingeholt, die Leine gelöst, wir müssen hetzen und lernen: Auf den letzten Drücker kommen, kann zu spät sein. Für dieses Mal immerhin ist der Genuss der Bootsfahrt gesichert.

Fünf nostalgische Raddampfer und 15 moderne Salon-Motorschiffe bedienen auf 38 Kilometern Seeweg nicht nur alle Anrainer-Ortschaften, sie liefern quasi en passant die schönsten Zentralschweiz-Facetten auf dem Präsentierteller: sanfte Matten, idyllische Buchten, verwunschene Berge, gewaltige Fjorde, verschneite Gipfel; und all das im Doppelpack, weil gespiegelt vom See. Dazu die berühmten historischen Stätten: die Kapelle des Wilhelm Tell, der Schillerstein, die Rütliwiese, auf der die Eidgenossenschaft 1291 gegründet wurde. Und wo immer man anlegt, kann es sofort weitergehen - Dutzende Bergbahnen erfüllen prompt fast alle Wünsche von Wanderern und Gipfelstürmern.

Nicht 20 oder 25, nein, wie geplant exakt 22 Minuten später, legen wir an in Kehrsiten. Dort steigen wir um in die Bürgenstockbahn, die sich akkurat 9.15 Uhr in Bewegung setzt. 1888 erbaut, führte bis 2011 der originale Standseil-Oldtimer, seit 2017 eine komplett neue Bahn, über eine Steigung von sagenhaften 58 Prozent zum Grand Hotel auf der bewaldeten Berghalbinsel des Bürgenstock. Mit irrem Seepanorama und einem Kick für besonders Mutige - die Fahrt im Hammetschwandlift. Selbst James Bond soll einst vor Angst gezittert haben in diesem senkrecht aus der Felswand herauswachsenden Außenfahrstuhl.

Dienstag

Das Schiffshorn röhrt über den See, gleich wird in Weggis angelegt. Ziel ist der Berg vis-a-vis, ein für die Alpen ganz untypisch einzeln stehender Prachtbursche namens Pilatus. Wieder stechen wir 8.48 Uhr in See, nach einmal Umsteigen legen wir auf die Sekunde exakt 10.09 Uhr an am Fuß des sagenhaften Riesen. Bis vor vierhundert Jahren wagte kein Mensch, den vielzackigen Kalkklotz zu besteigen - zu groß war die Angst vor Riesen, Berggeistern, Hexen, Dämonen und Tatzelwürmern. Besonders gefürchtet aber blieb lange Zeit der geplagte Geist eines Menschen, der nach der Sage in einem See auf dem Berg versenkt worden war und mit bösen Unwettern und schlimmen Überschwemmungen auf jegliche Ruhestörung reagierte. Sein Name: Pontius Pilatus, der berühmte römische Statthalter. Heute ist das Wahrzeichen Luzerns ein beliebtes Ausflugsziel, was wiederum auch mit einem Verkehrsmittel zu tun hat.

Der Anschluss ist perfekt berechnet. 6 Minuten Puffer zwischen Schiff und Bahn, das reicht locker. Punkt 10.15 Uhr dann setzt sich ein technisches Wunderwerk des späten 19. Jahrhunderts in Gang, dem mindestens der gleiche Respekt gebührt wie allen schauerlichen Ungeheuern der Vergangenheit. 1889 wurde die steilste Zahnradbahn der Welt in Betrieb genommen, mit extremen Steilstücken, diversen Tunneln und exzellenten Ausblicken - der halbstündige Weg zum Gipfel ist ebenso aufregend wie das Panorama oben - bei guter Sicht rahmen den Smaragdspiegel des Sees nicht nur die Bergnachbarn, der Blick reicht bis zu den Gletschern der Zentralalpen im Süden.

Mittwoch

Schiff, Zug und mehrere Seilbahnen sollen heute auf Verlässlichkeit untersucht werden - es geht zum Titlis, dem höchsten Brocken der Zentralschweiz mit 3239 Metern. Von Weggis nach Stansstad, das macht genau 60 Minuten mit dem Boot. Weiter per Zug, der kommt planmäßig 10.30 Uhr aus Luzern und erreicht Engelberg 11.12 Uhr. Vom Tal hinauf in die hochalpine Gletscherwelt dauert’s dann nur noch 45 Minuten. 20 davon mit der Gondel-, fünf mit der Luftseilbahn und nochmals fünf mit einer rotierenden Gondel bis auf 3020 Meter. Mit toller Sicht auf Eisabbrüche, Gletscherspalten und den einen oder anderen Verrückten, der auf Skiern wilde Pisten runterjagt. Ohne Zeitbegrenzung darf dann oben Alpen-Spitzenpanorama genossen und eine 150 Meter lange Grotte im Innern des Gletschers erkundet werden. Aber aufgepasst: 16.50 Uhr fährt die letzte Bahn retour, wer die verpasst, sitzt eine Nacht fest im ewigen Eis. Garantiert!

Fazit

Dieses um weitere Beispiele problemlos zu erweiternden Pünktlichkeitstests: In drei Tagen nicht eine einzige Abweichung von der Norm. Spekulieren Sie also niemals auf eine Verspätung. Es gibt keine. Denn in der Schweiz wäre das so etwas wie der Weltuntergang.