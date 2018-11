Beste Aussichten, wäre da nicht der dichte Nebel: die 260 Meter hohe "Grand Canyon Glass Bridge" in Zhangjiajie zieht etliche Touristen an. Foto: Hunan Tourism

Von Katharina Eppert

HUnan. Auf nach Pandora! In jenes virtuelle Land, wo James Cameron seinen "Avatar" und mit ihm den erfolgreichsten Film aller Zeiten schuf. Die blaue, fliegende Cyberspace Figur mit elfenartigen Ohren ließ im Jahr 2009 derart die Kinokassen klingeln, dass selbst Titanic und Star Wars auf die Ränge zwei und drei purzelten. Und nun - im Herbst 2018 - stehe ich vor Camerons Inspirationsquelle: vor den schwebenden Halleluja-Bergen Pandoras mitten im chinesischen Huang-Shan-Gebirge. Die bizarren Felsformationen im Zhangjiajie-Nationalpark, auf die auch die Avatare flogen, sind in dichte Nebeldecken gehüllt. Es regnet in Strömen. Nur die Silhouetten der Berge zeichnen sich gelegentlich im dichten Grau ab und lassen die Schönheit des grünen Weltkulturerbes erahnen.

Die mystische Landschaft gleicht einem Aquarell-Gemälde, in dem man sich verlieren möchte. Lediglich die bunten Farbkleckse, die durch den Regen huschen, verhindern das Eintauchen in die Traumsphäre. Kunterbunte Schirme und Regencapes drängen sich entlang der Besucherpfade - immer wieder hört man aufgeregte Chinesen sprechen und am Wegrand dudelt "beruhigende" Musik aus Plastik-Holzstämmen.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Von Frankfurt nach Changsha, täglich Direktflug (zehneinhalb Stunden) mit China Southern, Hin- und Rückflug ab circa 680 Euro, mit Cathay Pacific (ein Stopp) ab 435 Euro. Visum: Für die Einreise in die Volksrepublik China ist ein Visum erforderlich, Kosten: circa 70 Euro. Wichtig: mehrere Wochen vorher [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Von Frankfurt nach Changsha, täglich Direktflug (zehneinhalb Stunden) mit China Southern, Hin- und Rückflug ab circa 680 Euro, mit Cathay Pacific (ein Stopp) ab 435 Euro. Visum: Für die Einreise in die Volksrepublik China ist ein Visum erforderlich, Kosten: circa 70 Euro. Wichtig: mehrere Wochen vorher beantragen. http://www.visaforchina.org/BER_DE/ Währung: 1 Euro entspricht circa 8 Yuan. Fast überall kann man mit Kreditkarte bezahlen. Unterkunft: Das Howard Yacht Club Hotel liegt im Herzen von Changsha, an der Westseite des Flusses Xiangjiang. Das familiäre Drei-Sterne-Haus verfügt über moderne Zimmer und ein tolles Frühstücksbüffet. Doppelzimmer pro Nacht mit Frühstück ab 109 Euro, Infos unter https://www.wyndhamhotels.com/hojo/changsha-china/howard-johnson-yacht-club-hotel-changsha/overview Reise-Handbuch: "China" von Oliver Füllung, Dumont-Verlag, 585 Seiten, 26,99, ISBN: 978-3-7701-7839-1 Weitere Infos unter https://www.china-tourism.de/

Ebenso aufregend ist die 430 Meter lange Glasbrücke, die den Canyon zwischen zwei Bergklippen im Nationalpark überspannt. Mit einer Höhe von 260 Metern ist sie die weltweit längste und höchste Brücke mit Glasboden, die man zu Fuß passieren kann. Der regnerische Tag hat zumindest für Menschen, die unter Höhenangst leiden, etwas Gutes: Der tiefe Abgrund ist völlig vernebelt. Nur die am Glas abperlenden Wassertropfen und die vielen Spiegelbilder der Touristen sieht man über dem Abgrund gleiten. Damit der Höhengang nicht zum Höhenflug wird - und überhaupt zum Schutz gegen den Regen - werden kleine Stoff-Überzieher für die Schuhe verteilt. 800 Leute haben theoretisch auf der Glas-Brücke Platz, deren Architektur einer Welle gleicht. Gebaut hat sie der israelische Architekt Haim Dotan. Auch für neue Ideen richtet man seinen Blick gerne über den Brückenrand. So will man zum Beispiel in Zukunft auch Bungee-Jumping von der Brücke aus anbieten.

Chinesen, Koreaner, Vietnamesen und ein paar wenige Europäer und US-Amerikaner - alle sind sie gekommen, um mit ihren Smartphones ein Selfie zu schießen. "Die meisten Besucher, die in die südchinesische Provinz Hunan kommen, sind Asiaten", berichtet Maple Lee von Hunan Tourism. Während Shanghai, Macau und Hongkong - letztere zählen zu den zwei Sonderverwaltungszonen der Volksrepublik - weitaus mehr internationalen Tourismus fassen, ist das Natureldorado Hunan noch weitgehend "westfrei". Augenscheinlich und de facto ist Hunan, was so viel wie "südlich des Dongting-Sees" heißt, eine der fruchtbarsten und am besten bewässerten Provinzen Chinas. Hier gedeihen Tee-Blätter wie kaum irgendwo, ebenso Baumwolle und Reis.

Die Chinesen sind stolz auf ihre natürlichen Erzeugnisse und noch stolzer, die wenigen europäischen Gäste begrüßen zu dürfen, mit ihnen Fotos zu machen und sie zu den "wichtigsten Sehenswürdigkeiten" zu eskortieren. Zum Bespiel zu Yuan Longping, dem Vater des Hybridreises. Der 88-jährige Professor für Agrarwissenschaften freut sich über den europäischen Medienrummel um seine Person und steht - im Vergleich zu anderen Chinesen - Rede und Antwort. Seine bahnbrechende Idee gegen Hunger auf der Welt: den Ertrag der Reisernte erhöhen durch das Kreuzen von Elternpflanzen.

Ein Mantel um die Schuhe und Schirmchen auf dem Kopf: Die Chinesen wissen, wie sie sich vor Regen schützen. Foto: Katharina Eppert

Die Methode ist auch in anderen Ländern gefragt, leider aber primär aus wirtschaftlichen Gründen denn humanitären. Kein Wunder, dass die künstliche Reisertragssteigerung vielerorts eher aufstößt als schmeckt. Dennoch wird Yuan Longping wie ein Popstar von seinen Landsleuten gefeiert. Schließlich ist der rüstige Professor schlau, schlagfertig, schullehrerhaft. Sein persönliches Vitalitätsrezept: Reis und Nudeln essen.

Davon möchte ich mich beim Abendessen am traditionellen Rundtisch mit Drehplatte in der Mitte selbst überzeugen. Doch Moment. Nur Reis mit Gemüse essen schickt sich nicht, wird mir erklärt, und das Nachordern von Reis wäre sogar eine Beleidigung für meine chinesischen Gastgeber. Die sättigenden Körner gelten als Nahrungsmittel der Armen, gebackene Tauben und Hähnchenfüße indes als Delikatesse. Wie gut, dass bei unserem offiziellen Essen die Chinesen ständig aufstehen, um jedem Gast persönlich zuzuprosten und Small Talk - in ihrer Landessprache - zu führen. Ich nutze die Gelegenheit, um etwas Abstand zu meinem "Delikatessen-Teller" zu gewinnen, auch wenn ich kein chinesisches Wort verstehe.

Selbst die nonverbale Verständigung sorgt für Verwirrung. Am besten, man hält sein Glas tiefer als jenes des Gastgebers, gibt Maple Lee zu verstehen. "Das ist ein Zeichen des Respekts", erklärt sie auf Englisch. Und spätestens jetzt, als mein chinesischer Sitznachbar beim Servieren des "stinky tofu", der tatsächlich besser schmeckt als er riecht, lautstark zu schmatzen anfängt, fühle ich mich wie "Lost in Translation". Mein Magen grummelt, wird aber vom lauten Lachen der Chinesen übertönt. Erst als das Dessert, eine Auswahl an frittiertem Teig, Kuchenhäppchen, Melonen, Litschis und Drachenfrüchten serviert wird, steige ich wieder ein. Die pinken Drachenfrüchte sind mindestens doppelt so groß und dreimal so saftig und geschmacksintensiv wie jene, die man in deutschen Supermärkten kaufen kann. Auch die prallen Pampelmusen, die in Deutschland unter dem Handelsnamen "Pomelo" bekannt sind, sieht man in Hunan an vielen Bäumen wachsen.

Städtischer, wenn auch für chinesische Verhältnisse eher kleinstädtisch, geht es in der 4,2 Millionen-Metropole Changsha zu, der Hauptstadt von Hunan. Auffallend sind die vielen Hochhäuser - über 1000 sollen es insgesamt sein -, an deren Wänden abends die bunten Lichter tanzen. Durchzogen wird die trubelige Stadt vom gut befahrenen Xiang-Fluss, der eine Gesamtlänge von über 800 Kilometern misst. Eine Schifffahrt ist vor allem am Abend lohnend, wenn eine leuchtende Kugel schon von weitem zu sehen ist.

Kein Avatar, sondern der chinesische Revolutionär Mao Zedong steht da am Ufer - eine 32 Meter hohe Büste aus Granit, die mit etlichen Lichtern angestrahlt wird. Sie soll an die Jahre 1912 bis 1918 erinnern, als Mao Zedong in Changsha studierte und sich zum Kommunismus hinwendete, erklärt Maple Lee. Nicht politisch, aber ebenso bekannt und großspurig ist das Xihulou in Changsha, welches mit seinen 4000 Plätzen zu den größten chinesischen Restaurants der Welt zählt und sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde bekam.

Vielleicht gerade weil Hunan (noch) nicht zu den klassischen Touristen-Destinationen zählt, überrascht Vieles. Man versteht dort in zweierlei Hinsicht eben nur Chinesisch.