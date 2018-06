Von Win Schumacher

Von wegen hässlichster Vogel der Welt!", empört sich Matt Jones, "im Gegenteil! Für mich ist er der schönste überhaupt. Aber vielleicht bin ich ja voreingenommen." Die Rede ist von einem moosgrünen dicklichen Papagei, der bei einer Internet-Umfrage zum unansehnlichsten Tier der Erde den zweiten Platz belegte. "Der Kakapo hat geradezu etwas Prähistorisches", sagt Jones.

Hintergrund Informationen ■ Anreise: Zum Beispiel mit Air New Zealand, der nationalen Fluglinie der Kiwis über London und Los Angeles nach Auckland. (www.airnewzealand.com) Von Invercargill kommt man nach Stewart Island mit der Fähre [+] Lesen Sie mehr Informationen ■ Anreise: Zum Beispiel mit Air New Zealand, der nationalen Fluglinie der Kiwis über London und Los Angeles nach Auckland. (www.airnewzealand.com) Von Invercargill kommt man nach Stewart Island mit der Fähre (www.stewartislandexperience.co.nz) oder dem Kleinflugzeug (www.stewartislandflights.com) ■ Stewart Island ist ein Wanderparadies. Auf dem Rakiura Track kann man den Regenwald auf einem bestens in Stand gehaltenen und ausgeschilderten Wanderweg erkunden (www.greatwalks.co.nz). Weit abenteuerlicher ist eine Inselumrundung auf dem North West und Southern Circuit Track. ■ Weitere Infos unter www.kakaporecovery.org.nz, www.doc.govt.nz oder www.newzealand.com

Matt Jones ist unterwegs im Rakiura-Nationalpark auf Stewart Island im äußersten Süden Neuseelands. Der Wanderweg führt entlang windgepeitschter Strände in einen der dichtesten Urwälder des Landes. Sonnenstrahlen wechseln im Stundentakt mit rauen Windböen und heftigen Regenschauern. Über von Farndickicht und Dschungel überzogene Berghänge wabern dichte Nebelschwaden. Ganzjährig häu-fige Niederschläge ließen auf Stewart Island den südlichsten Regenwald der Erde wuchern. Würde man von hier aus nach Süden in See stechen, wäre das erste Land in Sicht die Antarktis.

"Früher waren die Vögel hier König", sagt Matt Jones und lächelt: "Ich wünschte, ich könnte einmal eine Zeitreise in das Neuseeland vor der Ankunft des Menschen machen". Wer auf dem Rakiura Track wandert, bekommt einen Eindruck von der abenteuerlichen neuen Welt, die die Maori, die ersten Bewohner Neuseelands, entdeckten, als sie wahrscheinlich im 13. Jahrhundert mit ihren Kanus an den Küsten Aotearoas strandeten. Durch die Baumkronen dringt nur spärlich Licht auf den Waldboden. Das Unterholz entlang des Tracks ist von Moosen und Farnen überwachsen. Es ist das Jagdgebiet von Wetas, mausegroßen Langfühlerschrecken und endemischen fleischfressenden Schnecken auf der Suche nach Insektenlarven und Würmern.

Dieser wahrhaft prähistorische Wald ist die Heimat einer Reihe von Vogelarten, die auf den Hauptinseln bereits ausgestorben sind oder am Rande der Ausrottung stehen. Der ungewöhnlichste und seltenste unter ihnen ist der Kakapo. "Er ist in vielerlei Hinsicht einzigartig", sagt Deidre Vercoe. "Ein flugunfähiger, nachtaktiver und der schwerste Papagei überhaupt." Seit acht Jahren leitet die Wildhüterin das Kakapo-Schutzprogram der neuseeländischen Naturschutzbehörde auf drei vorgelagerten Inselchen. "Kakapos haben ein außergewöhnliches Brutverhalten", erklärt Vercoe. Um ihre Weibchen zu beeindrucken, balzen die Männchen in einer Art Arena und versuchen ihre Konkurrenten mit einem lautstarken dumpfen Wumm.

Wenn Touristen nach Stewart Island kommen, dann meist wegen der Kiwis und anderer bedrohter Vogelarten. Am Strand des kleinen Hauptorts Oban sieht man Birdwatcher aus Großbritannien und den USA, die mit ihren schweren Teleobjektiven nach seltenen Seevögeln Ausschau halten. Stewart Island ist ungefähr halb so groß wie Mallorca und hat weniger als 400 Einwohner. Bei einer Wanderung um die Nordspitze oder auf dem Southern Circuit Track teilt man sich die Einsamkeit mit den Kiwis.

Einst bevölkerten mehrere Millionen Eulenpapageien auch die Nord- und Südinsel, bis die Maori ihr Fleisch als Delikatesse entdeckten, ihre getrockneten Köpfe als Ohr-schmuck und ihre moos-farbenen Federn als Statussymbol für ihre Häuptlinge. Noch gefährlicher wurden den Vögeln die Ankunft der Europäer und ihrer Hunde, sowie Hermeline und Frettchen, die Bauern gegen die ebenfalls eingeführten Kaninchen aussetzten. Anfang der 70er Jahre galt der Kakapo wahrscheinlich als ausgestorben, bis Ornithologen im zerklüfteten Fiordland-Nationalpark und auf Stewart Island zwei kleine Restpopulationen entdeckten. "Alle unsere Kakapos gehen auf 48 Vögel von Stewart Island und ein einzelnes überlebendes Männchen aus Fiordland zurück", sagt Deidre Vercoe. "Ihre Umsiedlung auf kleinere raubtierfreie Inseln hat sie wahrscheinlich vor dem Aussterben gerettet."

Fast die Hälfte der vor der Ankunft des Menschen verbreiteten Landvogelarten Neuseelands ist inzwischen ausgestorben oder am Rand der Ausrottung. Auch noch vor Jahrzehnten häufige Arten wie der Kea-Bergpapagei sind inzwischen stark bedroht. Joseph Banks beschrieb bei der Ersterkundung der Südinsel Neuseelands den Gesang der Vögel noch als unvorstellbar kraftvoll. Der Naturforscher begleitete James Cook auf seiner ersten Südseereise an Bord der Endeavour. Über eine Anlandung 1770 im Queen Charlotte-Sund notierte er in sein Tagebuch: "Das Schiff lag in einer Entfernung von weniger als einer Viertelmeile von der Küste, und am Morgen wurden wir durch den Gesang der Vögel erweckt. Eine unglaubliche Menge schien ihre Kehlen in gegenseitigem Wettstreit anzustrengen. Diese wilde Melodie war unendlich erhaben über alles, was wir je in der Art gehört hatten." Von der schieren Stimmgewalt der Vögel Neuseelands ist heute selbst im Rakiura-Nationalpark kaum noch etwas zu spüren.

Matt Jones kramt seine Kamera aus dem Rucksack. Selbst ein heftiger Regenschauer hält den begeisterten Birdwatcher nicht davon ab, einen seltenen Vogel ins Visier zu nehmen. Vor 20 Jahren war der Engländer zum ersten Mal zum Fotografieren hier und so begeistert, dass er sich zehn Jahre später ganz auf Stewart Island niederließ. Aus den Baumkronen dringt das Gezeter der Kaka-Waldpapageien, der rauschende Flügelschlag der Kereru-Tauben und der helle melodische Gesang des Tuis. Über dem Meer fotografiert Jones Albatrosse und Sturmvögel.

Einzig einen Kakapo hat Jones bisher nur auf der vorgelagerten Codfish Island fotografiert. Dort hat er Jungvögel mit kleinen Sendern ausgestattet, so dass die Mitarbeiter des Kakapo-Schutzprogramms die Tiere besser orten können. "Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob es die Vögel überhaupt noch auf Stewart Island gibt", sagt Vercoe, "sie in dem dichten Bergwald aufzuspüren, wäre wie eine Suche nach einer Nadel im Heuhaufen."

In der letzten Brutsaison hatte die Umweltschützerin besonderen Grund zur Freude. Weltweit berichteten Medien von 34 neugeschlüpften Kakapoküken, die auch die ersten harten Monate überstanden. "Wenn man davon ausgeht, dass die gesamte Population heute weniger als 160 Vögel umfasst, ist das beachtlich", sagt Vercoe, "Es ist die erfolgreichste Brutsaison seit der Gründung des Schutzprogramms 1990 und wir freuen uns auf die Bestandsvergrößerung!"

Sirocco hat sich inzwischen vom Wüstling zum Medienstar gemausert.

Er hat seine eigene Facebook-Seite und fliegt jährlich mit der nationalen Fluglinie Air New Zealand auf Tournee. In Tierparks in Auckland, Wellington und Dunedin ist er bereits vor entzückten Schulklassen und kreischenden Teenagern aufgetreten. "Wir haben jahrelang versucht, ihm beizubringen, ein Kakapo zu sein", sagt Vercoe. "Aber er ist lieber unter Menschen und genießt seine Auftritte sichtlich."

Das Kakapo-Sternchen soll nun helfen, Spenden einzutreiben, um seine ungeliebten Artgenossen vor dem Aussterben zu bewahren. "Ich hoffe, dass wir den Kakapo irgendwann von der Liste der bedrohten Arten streichen und die Vögel wieder auf die Hauptinseln zurückkehren können", sagt Vercoe. "Und wir wollen es schaffen, dass jedes Kind auf der Erde weiß, was ein Kakapo ist, genauso wie ein Tiger und ein Elefant."