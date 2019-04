Von Christian Schreiber

Schwäbische Alb. Albstadt ist ein Kunstname und von hier oben aus betrachtet darf man sogar von einem Künstlernamen sprechen. Denn die Aussicht von den Mini-Gipfeln auf die vielen kleinen Ortsteile, die sich in die grünen Täler schmiegen, ist meist so kitschig-schön, dass man als Erschaffer dahinter nicht die Natur, sondern einen Maler vermutet, der in seinem Kopf die schönsten Landschaftsbilder der Schwäbischen Alb gesammelt hat, um sie dann hier alle auf einer großen Leinwand zu vereinen. Kleine Wälder kuscheln sich an putzige Häuser, und geheimnisvolle Felsen ragen aus den Heideflächen, die die Schafe friedlich abgrasen. Hinter dem nächsten Hügel liegen buntgetupfte Wiesen - vor allem aber die besten Abfahrten.

Unsere Gruppe jagt mit Mountainbikes über die Trails und Pisten rund um Albstadt. Wir durchleben Höhen und Tiefen - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn auf jede Abfahrt folgt sofort ein Anstieg, besonders schmerzhaft ist das hier auf dem "Wadenbeißer", der seinen Namen den unerbittlichen Steigungen verdankt.

Hintergrund Unterkunft: Nägelehaus: Wanderheim mit einfachen Zimmern. Tolle Lage oberhalb von Albstadt-Onstmettingen. Trails direkt vor der Türe. Unbedingt probieren: handgemachte Maultaschen. DZ/F: 69 Euro. www.naegelehaus.de Weltcup: Vom 17. bis 19. Mai steigt der Weltcup in [+] Lesen Sie mehr Unterkunft: Nägelehaus: Wanderheim mit einfachen Zimmern. Tolle Lage oberhalb von Albstadt-Onstmettingen. Trails direkt vor der Türe. Unbedingt probieren: handgemachte Maultaschen. DZ/F: 69 Euro. www.naegelehaus.de Weltcup: Vom 17. bis 19. Mai steigt der Weltcup in Albstadt. Tageskarte: 8 Euro (Samstag), 15 Euro (Sonntag), 20 Euro fürs Wochenende. Am Freitag ist der Eintritt frei. www.world-cup-albstadt.de Bike-Marathon: 12./13. Juli 2019, 83 km und 2000 Höhenmeter für Jedermann, www.albstadtbikemarathon.de WM 2020: 26. - 28. Juni 2020, www.wm2020-albstadt.de Allgemeines: www.bikezone-albstadt.de, www.bikepark-albstadt.de

[-] Weniger anzeigen

Natürlich braucht man fürs Biken hier eine gehörige Portion Kondition. Aber auch Einsteiger dürften sich in und um Albstadt wohlfühlen, weil es keine hammerschweren Abfahrten gibt. Wenn das Fahrrad steil über Wurzeln rauscht, muss man die Angst im Wald zurücklassen.

Albstadt ist der Hotspot für Mountainbiker, die einzige Stadt in Deutschland, in der sich alljährlich die Besten der Besten treffen und Weltcup-Rennen austragen, wie es Mitte Mai wieder der Fall ist. 2020 kommt gar die Weltmeisterschaft nach Albstadt, wo die Firma Gonso vor vier Jahrzehnten die erste echte Radhose mit Sitzpolster fertigte.

Hier treffen Mountainbiker auf eine vorbildliche Infrastruktur: Es gibt einen Bikepark, in dem sich die Downhiller per Schlepplift nach oben ziehen lassen, um danach mit glühenden Reifen ins Tal zu brettern. Wer bereit ist, auch Muskelkraft ins Bergauffahren zu investieren, kann sich auf drei offiziellen Rundkursen austoben und auf den natürlichen Trails in Wald und Wiese, über Stock und Stein ins Abfahrtsvergnügen stürzen. Und das ist tatsächlich eine Besonderheit. Denn der echte Mountainbiker sucht die schmalen Pisten, die sich um Bäume winden. Doch das erlaubt die Gesetzeslage in Baden-Württemberg nicht. Mountainbiker schimpfen über das Gesetz, das Radfahren nur auf Wegen erlaubt, die mindestens zwei Meter breit sind.

Warum also gelingt es ausgerechnet den Albstädtern, Trails anzulegen und zu legalisieren, die Biker aus Stuttgart, Frankfurt oder Bayern anlocken? Um das zu erklären und zu verstehen, muss man tief in die Albstadt-DNA eintauchen. Das Mountainbike ist hier seit jeher ein alltägliches Fortbewegungsmittel, der größte gemeinsame Nenner, das wirklich verbindende Element. Selbst Kinder ab vier oder fünf Jahren machen in Albstadt einen auf dicke Reifen. Das Mountainbike taugt sogar zur kommunalen Völkerverständigung: Albstadt besteht aus acht Orten, die sich in den 1970er-Jahren zusammenschlossen, um eine einheitliche Verwaltung zu bekommen. Die Bürger selbst duften Namensvorschläge machen.

Am Ende einigten sie sich auf Albstadt. Aber natürlich war man sich nicht ganz grün. Die Bewohner der einzelnen Ortsteile, die oft viele Kilometer auseinander liegen, befürchteten Nachteile und schielten argwöhnisch zum Nachbarn. Und so entstand die Idee, ein gemeinsames Projekt zu machen. Und da bot sich in Albstadt nur eines an: ein Mountainbike-Rennen, das sich durch alle Orte schlängelt. 2018 fand der Bike-Marathon zum 24. Mal statt.

Harald Schaible ist jedes Jahr dabei. Ihm liegt das Thema Völkerverständigung besonders am Herzen, weil er vor 20 Jahren nach Onstmettingen gezogen ist und sich noch immer Frotzeleien anhören muss. "Man bleibt ein Zugezogener - auch wenn man wie ich letztlich aus derselben Stadt kommt." Aus seiner Sicht hat das Thema Mountainbike für Toleranz, Verständnis und Umsicht gesorgt. Man akzeptiere, dass es "andere" gebe und verhalte sich nachsichtig. Als wolle Schaible, der mittlerweile Rad-Guide ist, genau das demonstrieren, bremst er auf Schrittgeschwindigkeit ab, weil er einen Trupp Wanderer auf dem Weg entdeckt hat. Er rollt langsam vorbei und grüßt auffällig freundlich.

"Das gehört bei uns dazu. Man respektiert sich und kommt sich nicht ins Gehege." Vor einem schmalen Steg stoppt Schaible und lässt seiner Gruppe den Vortritt - nicht ohne Hintergedanken. "Das ist die Lügenbrücke. Den Kindern hat man früher gesagt, dass sie einbricht, wenn man nicht die Wahrheit gesagt hat." Gefährlicher dürfte aber der weitere Streckenabschnitt sein, schließlich geht es auf kleinen Pfaden direkt am Albtrauf entlang. Das ist die felsige Abbruchkante, die auf der linken Seite zwar fantastische Motive beschert - aber auch den freien Fall ins Killertal. Der Name klingt furchterregend, aber die Kulisse ist malerisch. Und zum Glück kommt da schon wieder ein Aussichtspunkt.