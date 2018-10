Von Oliver Gerhard

Das Schauspiel beginnt! Zunächst ist es nur ein zarter Schimmer am Horizont, dann taucht nach und nach die Landschaft aus dem Dämmerlicht: die Wipfel der gewaltigen Ceiba-Bäume, die den Urwald überragen, die Nebelschwaden über dem dichten Grün und die Spitzen von drei gigantischen Pyramiden.

Schweigend sitzt ein Dutzend Besucher auf den Stufen des Templo IV, mit 65 Metern ist das die höchste Pyramide in der Ausgrabungsstätte Tikal. Sonnenaufgang über einem der beeindruckendsten Relikte des Maya-Reiches. Den Brüllaffen, deren Krakeele aus dem Dschungel schallt, ist dieser besondere Moment egal. Ebenso wie dem Nasenbär, der sich in der Hoffnung auf Futter die Stufen hochgewagt hat.

Der Urwald hat im Laufe der Zeit von Tikal Besitz ergriffen - im 10. Jahrhundert verlassen, wurde die Stadt erst 1840 wiederentdeckt. Jaguare und Pumas, Wildschweine und Gürteltiere leben dort, wo sich zur Blütezeit von 600 bis 900 n. Chr. eine gigantische Stadt erstreckte. Überreste von über 3000 Gebäuden wurden gefunden: Pyramiden, Tempel, Paläste, Wohnhäuser.

Das Maya-Reich erstreckte sich einst bis nach Yucatán und Honduras. Eine Hochkultur mit Kenntnissen in Astronomie und Mathematik, mit einer eigenen Schrift, einem Zahlensystem und einem ausgeklügelten Kalender - Basis nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für religiöse Zeremonien.

In Chichicastenango wird der alte Glaube noch gelebt: Es ist Sonntagmorgen, ein Feuer brennt auf den ausgetretenen Stufen der Kirche Santo Tomás - errichtet 1540 über den Mauern eines Tempels. Ein Mann in weißem Gewand schürt die Flammen mit Alkohol, ein anderer schwenkt ein Gefäß mit Weihrauch. Maya-Priester oder geistige Führer werden die Männer und Frauen genannt, die hier Zeremonien durchführen.

Hunderte Kerzen flackern im Inneren des Gotteshauses auf den Altären der Mayas. "Jede Farbe hat eine andere Bedeutung", erklärt ein Einheimischer. "Weiß für Reinheit, Rot für Liebe, Rosa für Reichtum." Aus einer Ecke dringt das unterdrückte Krähen eines Hahnes - ein Opfer für die Götter, ebenso wie Blüten, Schokolade, Cola und Schnaps.

Vor dem Portal wird indessen gehandelt. Guatemala ist berühmt für seine Märkte. Einer der exotischsten findet im Dorf San Francisco El Alto im Hochland statt. Schon am frühen Morgen brodelt der Ort vor Leben: Hähne krähen, Küken zappeln in Kisten, Frauen in rosaroten Trachten warten mit Ferkeln an der Leine auf Käufer. Dazwischen tummeln sich Schafe, Ziegen und Rinder. In den steilen Gassen ist kaum ein Durchkommen: Männer mit Stoffballen, Jungen mit Schubkarren voller Erdnüsse, Frauen mit dicken Taschen schieben sich aneinander vorbei. Kleine Mädchen verkaufen Handwerk, kleine Jungs quälen sich mit Lasten am Stirnband - Kinderarbeit ist ein Symptom für die Not auf dem Land. Die Nachfahren der Hochkultur leben überwiegend in Armut am Rande der Gesellschaft.

Umso mehr Hoffnung setzen manche Gemeinden in den Tourismus. Zum Beispiel im Projekt "Aventura Maya K‘iché" in Totonicapán, das Übernachtungen bei Maya-Familien und Besuche bei Künstlern oder Musikern vermittelt. Miguel Hernández, 53, und seine Frau Raquel, nehmen seit 20 Jahren regelmäßig Gäste auf - gemeinsames Abendessen inklusive.

Regen prasselt auf das Wellblechdach ihres Hauses aus Lehm und Stein, eine Katze sitzt neben dem Herdfeuer. Ein 95 Jahre alter Webstuhl steht im Wohnzimmer - Miguel ist Weber in siebter Generation. "Ich musste schon als Kind die Muster auswendig lernen", erklärt er. "Sie wurden immer nur mündlich weitergegeben."

"Die Touristen bringen die Welt in unser Haus", sagt Miguel stolz. Und neue Ideen: "Wir passen jetzt viel mehr auf die Umwelt auf, alles ist viel sauberer." Drei bis viermal im Monat nimmt er Gäste auf - aus Nordamerika, Europa und Asien. Dann sitzen alle bis in die Nacht am wärmenden Ofen, während Miguel vom Alltag in einer Maya-Gemeinde erzählt.

In den vergangenen Jahren hat in seinem Volk ein Umdenken eingesetzt. Seit die Maya-Menschenrechtlerin Rigoberta Menchú 1992 den Friedensnobelpreis gewann, wächst das Selbstbewusstsein - wenn auch nur zaghaft. Inzwischen gibt es erste Maya-Bürgermeister, und viele Initiativen versuchen, mit Projekten die Kultur wieder zu fördern.

"Señora Pu" hat die Küche dafür gewählt - im wohl einzigen Maya-Restaurant von Guatemala City. Vor den Augen der Gäste röstet sie Chilis, wendet Tortillas auf der heißen Platte, rührt blubbernde Maissoße um. "In der Küche sind unsere Ursprünge lebendig, mit ihr können wir Traditionen bewahren", sagt die 48-Jährige.

Señora Pu steckte ihre Nase schon früh in die Töpfe ihrer Großmutter und suchte nach ausgefallenen Kräutern. Köchin ist sie heute nur im Zweitberuf, eigentlich erforscht sie als Ethnologin die Maya-Kultur. Wenn man die Augen schließt, riecht man den Duft von Maistortillas, auf der Zunge spürt man die Schärfe von Chilis, die Süße von Kakao und die Exotik von Kräutern aus dem Dschungel: wie einst im alten Tikal.