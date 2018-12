Von Sybille Boolakee

Fort Myers. Statt Schneematsch und Glühwein warten Cocktails, warme Sonnentage und puderweiche Sandstrände an Floridas Küsten. An Palmen und Strandhäusern funkeln Lichterketten, sie verzücken Einheimische und Besucher gleichermaßen. Es ist Weihnachtszeit auf Floridas Inseln und an seinen Stränden. Ab Thanksgiving verwandelt sich der Sonnenstaat in ein glitzerndes Weihnachtsparadies - auch wenn Santas Schlitten von Flamingos statt Rentieren gezogen wird.

Hintergrund ■ Sehenswert: Edison und Ford Winter Estates, www.edisonfordwinterestates.org. Täglich geöffnet von 9 bis 17.30 Uhr; Holiday Nights: Vom 23. November bis 30. Dezember. Zweimal pro Woche finden Führungen von Historikern in deutscher Sprache statt, mittwochs um 10.30 Uhr, freitags um 12.30 Uhr. ■ Anreise: Direktflüge nach Fort Myers bietet Eurowings mehrmals wöchentlich ab Düsseldorf ab 190 Euro pro Person an. ■ Übernachten in Fort Myers Beach: Strandhotel Diamond Head Beach Resort & Spa, 2000 Estero Blvd, Fort Myers Beach, FL 33931, www.diamondhead-beach-resort-spa-fort-myers-beach.hotel-ds.com. Übernachtung im Doppelzimmer für zwei Personen ab 350 US-Dollar, etwa 310 Euro; Übernachten auf Captiva Island: Tween Waters Inn Island Resort: 15951 Captiva Drive, Captiva, Florida 33924, USA, Tel. 001/239/472-5161, www.tween-waters.com. Übernachtung im Doppelzimmer ab 92 US-Dollar pro Person, etwa 82 Euro; ■ Allgemeine Informationen: The Beaches of Fort Myers and Sanibel, Lee County Visitor & Convention Bureau, 2201 Second Street, Suite 600, Fort Myers, Florida 33901, Tel. 001/239/338-3500, www.fortmyers-sanibel.com.

All den bunten Lichterzauber gäbe es allerdings nicht ohne Thomas Alva Edison, den Erfinder der Glühbirne. Vor fast 140 Jahren, am 21. Oktober 1879, präsentierte Edison in seinem Labor in Menlo Park in New Jersey eine Glühbirne, die 40 Stunden lang brannte und den Menschen die Elektrizität brachte. Die Wintermonate verbrachte er jedoch in Fort Myers, am Ufer des Flusses Caloosahatchee. Dort errichteten er und Automobilbauer Henry Ford ihre Winterresidenzen. Edison und Ford, die Ikonen der amerikanischen Wirtschaft, waren Freunde und in der kalten Jahreszeit in Fort Myers Nachbarn.

Heute können die Besucher in den Häusern, im Park und im Museum eine Zeitreise zu den großen Entdeckungen Edisons unternehmen. Beinahe unverändert und noch original möbliert präsentierten sich das Wohnhaus Edisons und sein Labor. Fast meint man, der geniale Erfinder betritt jeden Augenblick sein Reich. Edison besaß mehr als 1000 Patente für verschiedenste Geräte. Nicht nur Technikfreunde schwelgen in Nostalgie beim Besuch des Museums.

Zu Edisons Erfindungen zählen neben der Glühbirne auch Toaster, Röntgengerät, Bügeleisen, ein elektrischer Schreibstift und das Grammophon. Das war sein ganzer Stolz. Auf dem Holzrahmen seiner "Sprechmaschine" ist noch sein Zahnabdruck zu sehen. "Damit erspürte der fast taube Edison die Schwingungen seiner Maschine", erklärt Jens Beth, ein waschechter Lübecker, den es vor rund 40 Jahren nach Fort Myers verschlug. Heute führt der Hobbyhistoriker Besucher fachkundig durch das weitläufige Gelände.

Frohes Fest unter Palmen

Sind die Winterresidenzen des berühmten Erfinders sowie des Automobilmagnaten ganzjährig ein lohnendes Ausflugsziel, so verwandeln sie sich während der Adventszeit traditionell in eine Weihnachtshochburg. Und wie sollte es beim Erfinder der Glühbirne anders sein - das gesamte Anwesen erstrahlt während der "Holiday Nights" im Glanz üppiger Weihnachtsbeleuchtung. In Shorts und T-Shirts spazieren Einheimische und Besucher durch den blinkenden Park zur lebensgroßen Statue Edisons neben seinem geliebten Banyanbaum. Den botanischen Garten mit den seltenen tropischen Pflanzen pflegte Edisons Frau. Er diente aber auch Edisons und Fords Forschungen zur Herstellung natürlichen Gummis.

Statt Musik vom Grammophon erklingt zu den "Holiday Nights" festliche Klaviermusik. In beinahe jedem Zimmer steht ein geschmückter Weihnachtsbaum. Über dem Kamin baumeln schon die gestrickten Weihnachtssocken. Die Kronleuchter mit den Glühbirnen sollen noch die gleichen sein wie zu Edisons Zeiten. Jetzt sind sie, ebenso wie Simse und Fensterbänke, dekoriert mit Tannengrün aus Plastik und blinkenden Lichtern. Bei Cocktails, Bier und Weihnachtsgebäck schaut Santa Claus vorbei mit kleinen Überraschungen für die Jüngsten. Höhepunkte der Weihnachtsshow ist jeden Abend das Feuerwerk zu Walzerklängen.

Spektakulär wird Weihnachten auch am Fort Myers Beach, entlang der Küste vor Cape Coral und in Bonita Springs gefeiert. Dort gehören die festlichen Bootsparaden zum absoluten Highlight in der Vorweihnachtszeit. Nach Einbruch der Dämmerung wetteifern die festlich geschmückten Schiffe darum, welches Boot am schönsten ist. Doch ohne Edisons revolutionäre Erfindung müssten die zahlreichen Boote an Land bleiben und die Besucher stünden im Finstern - einzig der Mond und Millionen Sterne würden dann am Himmel funkeln.