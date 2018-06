Von Ingeborg Salomon

Barfuß oder Watthose? Oder ist das gelbe Ungetüm, das Dark Blohme aufmunternd aus dem Rucksack zieht, eine Wathose? Süddeutsche Landratten sind da leicht verwirrt, klar ist nur: Diese Entscheidung wird die nächsten drei Stunden unser Wohlgefühl bestimmen. Ein Zurück gibt es nicht. Wer sich auf eine Wattwanderung begibt, will ein kleines Abenteuer erleben. Man weiß nie, was passiert, und ohne einen zertifizierten Wattführer geht hier gar nichts. Aber wir haben ja Dark, der schon ungezählte Male zwischen Amrum und Föhr (oder in umgekehrter Richtung) hin- und her spaziert ist.

Hintergrund ■ Anreise: Von Heidelberg bis Sylt mit einem durchgehenden IC, etwa neun Stunden, Sparpreise ab 29 Euro. Oder in Niebüll aussteigen, mit den Zug weiter bis Dagebüll Hafen, dann mit der Fähre nach Amrum und Föhr. ■ Übernachten: Sehr gemütlich ist auf Amrum das Hotel Seeblick (www.seeblicker.de). Zentral und doch sehr ruhig in Norddorf bietet das Haus geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit allem Komfort, einen schönen Wellnessbereich und ein üppiges Frühstück. DZ mit Frühstück je nach Saison ab 145 Euro. Auf Sylt ist das Fährhaus Sylt in Munkmarsch (www.faehrhaus-sylt.de) eine Top-Adresse. Von den 29 Doppelzimmern und 12 Suiten aus hat der Gast einen traumhaften Blick auf das Watt, in den drei Restaurants verbindet sich geschmackvolles Interieur mit kulinarischen Gaumenfreuden. Auch der 700 Quadratmeter große Spa-Bereich lässt keine Wünsche offen. DZ incl. Frühstück je nach Saison ab 300 Euro. ■ Weitere Infos unter www.nordseetourismus.de

Unser Treffpunkt ist nahe der Nordspitze von Amrum. Da drüben, gut erkennbar, liegt die Nachbarinsel Föhr und dazwischen glitzern acht Kilometer Watt. Die wollen wir durchwaten, bei strahlendem Sonnenschein und einer Wassertemperatur von acht Grad. Es ist Ebbe, die Bedingungen sind optimal. Trotzdem ist so ein Spaziergang auf dem Meeresgrund nichts für Einzelkämpfer, das Wetter kann sich schnell ändern und die Gewässer vor Amrum gehören zu den gefährlichsten an der Nordseeküste. Viele Schiffe sind hier im Laufe der Jahrhunderte gesunken. Darüber wird uns Dark Blohme auf unserer Wanderung wilde Geschichten erzählen, ebenso wie über die "Small Five": Wattwurm, Strandkrabbe, Herzmuschel, Nordseegarnele und Wattschnecke gibt es auf unserer Tour höchst lebendig und frisch auf die Hand.

Wir waten durch eine Landschaft, die erst vor 10.000 Jahren in der letzten Eiszeit entstanden ist und 2009 von der Unesco zum Weltnaturerbe gekürt wurde. Rund 10.000 Pflanzen- und Tierarten sind im Wattenmeer zuhause, und für rund 10 bis 12 Millionen Zugvögel ist dieser einmalige Naturraum jedes Jahr ein überlebenswichtiger Rast- und Überwinterungsplatz. Wer auf einer Nordseeinsel Urlaub macht, sucht meist viel Ruhe, noch mehr Natur, frische Luft und immer Wind. Wenn dann noch die Sonne scheint, ist ein Tag auf Amrum, Föhr oder Sylt perfekt. Dieses friesische Dreierlei hat Vieles gemeinsam, weist aber auch große Unterschiede auf. Deshalb macht es Spaß, mit der Fähre von Insel zu Insel zu hüpfen.

Amrum ist in diesem Trio die Puppenstube. Nur 20 Quadratkilometer klein bietet die Insel seinen 2300 Einwohnern und den jährlich rund 165.000 Gästen dennoch ein weltweit einmaliges Naturereignis: den Kniepsand. Um den gebührend zu würdigen, steigt man am besten auf den rot-weiß geringelten Leuchtturm im Westen von Norddorf. 1875 erbaut an der höchsten Stelle der Insel (66 Meter über NN) war das Leuchtfeuer rund 23 Seemeilen weit (das entspricht 42 Kilometern) zu sehen. 172 Stufen gilt es bis zur Aussichtsplattform zu erklimmen, aber der Ausblick von hier ist grandios: feinster heller Strand, eben der Kniepsand, der die gesamte Westseite Amrums wie ein gelber Ärmel umschließt. Sehr verständlich, dass der Leuchtturm ein begehrter Ort für romantische Trauungen ist. Das Brautpaar muss allerdings früh aufstehen und sich das Ja-Wort vor 8.30 Uhr geben. Danach ist der Leuchtturm öffentlich zugänglich.

Der unbestritten schönste Ort auf Amrum ist das Friesendorf Nebel mit seiner pittoresken Windmühle und der ehrwürdigen St.-Clemens-Kirche samt Friedhof. Hier erzählen jahrhundertealte Grabsteine spannende Geschichten von Walfangkommandeuren und Kapitänen. Historisch Interessierte kommen im Öömrang Hüs auf ihre Kosten, einem 1736 erbauten Kapitänshaus, das heute als kleines Museum Einblicke in das Leben der Friesen gibt.

Wer mehr wissen will, sollte auf Föhr das Dr. Carl Häberlin-Friesen-Museum besuchen, am besten unter kundiger Führung. Dabei erfährt der Besucher, was Museumsgründer Dr. Carl Häberlin, einen echten Schwaben, mit Föhr verbindet. Warum die Föhrer überhaupt auf Walfang gegangen sind - und dabei die höchst eindrucksvollen Stoßzähne über dem Eingangstor mitgebracht haben - wird ebenso erklärt wie Föhrer Trachten und die Tradition des Biikebrennens.

Föhr ist etwa viermal so groß wie Amrum, und wer nicht durchs Watt spaziert, ist mit der Fähre in rund 50 Minuten da. Die Föhrer sind stolz darauf, dass ihre Insel 1819 zum ersten Seebad an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins ernannt wurde. Die kilometerlangen Sandstrände der "Friesischen Karibik" und das milde, vom Golfstrom begünstigte Seeklima waren und sind heilsam. Für Radfahrer ist Föhr ein Paradies, die "Hauptstadt" Wyk und die elf Inseldörfer lassen sich so ganz entspannt erkunden. Unbedingt empfehlenswert ist ein Abstecher nach Alkersum, wo in einem architektonisch sehr gelungenen Gebäude das "Museum Kunst der Westküste" eine hochkarätige Gemäldesammlung zum Thema "Meer und Küste" präsentiert wird. Liebermann und Nolde sind hier ebenso vertreten wie Munch und Dag Erik Elgin. "Wir bringen in fünf Ausstellungen Romantik und Moderne mit internationaler Gegenwartskunst zusammen", erläutert Dr. Christiane Morsbach, die die aktuelle Ausstellung "Faszination Norwegen" kuratiert hat. Im Museumscafé "Grethjens Gasthof" kann sich der Gast dann stärken vor der Weiterfahrt nach Nieblum.

Dieses bezaubernde Örtchen hat neben einer schönen alten Kirche sogar ein eigenes Weingut, auf dem sich der Besucher ein bisschen wie auf einem Château an der Rhône fühlt. 2009 wurden hier die ersten Reben gesetzt, inzwischen ist das Weingut Waalem nicht nur auf Föhr bekannt als das "Weingut mit dem Eisbären". Der ziert als blaues Logo die Flaschen des "Waalem Kul", eines spritzigen Weißweins, der gut gekühlt zu fangfrischem Fisch passt.

Ungekrönte Königin des nordfriesischen Trios ist natürlich Sylt. Auch wer meint, diese Insel sei nur für die Schönen und Reichen da, sollte kommen und genießen. Natürlich ist Sylt ein Hotspot für Promis, aber die Insel bietet viel mehr als die legendäre Whiskymeile in Kampen. Durch den historischen Ortskern von Keitum zu schlendern, ist Balsam für die Seele. Dabei ist es gut zu wissen, dass in Keitum immerhin die Hälfte der schnuckeligen Friesenhäuser Einheimischen gehört. Die restlichen 50 Prozent werden als Ferienwohnungen genutzt. In Kampen sieht das anders aus: Nur jedes dritte Haus ist hier noch im Besitz der Ortsansässigen.

Einig sind sich Sylter und Touristen, dass es bei Sonnenuntergang keinen schöneren Ort gibt als das Rote Kliff in Kampen. Von der Uwe-Düne aus (mit 53 Metern Sylts höchste Erhebung) auf die Nordsee zu schauen und zu beobachten, wie die untergehende Sonne das Kliff in warmes Licht taucht, ist immer wieder ein sehr besonderes Erlebnis. Darauf sollte man unbedingt anstoßen, gerade in Kampen ist die Auswahl an hippen Bars und trendigen Kneipen enorm. Macht ja nichts, wenn der eine oder andere Promi auch vorbeikommt, Sylt ist einfach wunderschön - für alle.