Von Michael Abschlag

Am Fuß der Brücke schießt der Fluss direkt an den Häusern vorbei. Nur ein schmaler Streifen Kies und einige Sträucher trennen das Wasser von den meterhohen Häusern, an der Fassade wuchert Efeu. Auf der gegenüberliegenden Seite ragen die alten Ziegelhäuser der Altstadt auf, rötlich schimmernd in der Nachmittagssonne. Der Turm der Kathedrale durchbricht das Meer der Dächer wie eine Rakete. Hier schon bekommt man eine Ahnung, was Albi, die alte, stolze Stadt am Tarn, so reizvoll macht.

Albi ist die Hauptstadt des Departement Tarn. Die südfranzösische Kleinstadt mit ihren 50.000 Einwohnern hat sich seit dem Mittelalter kaum verändert. Die Häuser sind aus gebrannten roten Ziegeln gebaut, die in der Nachmittagssonne schwach orangen schimmern. Im Süden fließt der Tarn durch die Stadt, ein mächtiger, rauschender Fluss, von Lehm und Erde braun gefärbt. Drei Brücken überspannen den Fluss wie Aquädukte, darunter der Pont vieux, die älteste intakte Steinbrücke Frankreichs aus dem 11. Jahrhundert. Am Südufer klettern die Häuser den Hang hinauf. Und aus dem Gewirr der Dächer erhebt sich die Kathedrale Sainte Cécile, die alle anderen Gebäude mühelos in den Schatten stellt - ein wuchtiger Bau, in dem sich die bewegte Geschichte der Stadt spiegelt.

Hintergrund Anreise: Von Frankfurt und Stuttgart gehen Flüge nach Toulouse, die Flugzeit beträgt knapp 2 Stunden. Von Toulouse aus ist es dann noch eine gute halbe Stunde mit Mietwagen nach Albi. Alternativ bietet sich die Fahrt mit dem TGV von Karlsruhe nach Toulouse-Matabiau (mit Umstieg in Paris) an, die Fahrt dauert je nach Verbindung zwischen 8 und 10 Stunden. Wer ganz mit dem Auto [+] Lesen Sie mehr Anreise: Von Frankfurt und Stuttgart gehen Flüge nach Toulouse, die Flugzeit beträgt knapp 2 Stunden. Von Toulouse aus ist es dann noch eine gute halbe Stunde mit Mietwagen nach Albi. Alternativ bietet sich die Fahrt mit dem TGV von Karlsruhe nach Toulouse-Matabiau (mit Umstieg in Paris) an, die Fahrt dauert je nach Verbindung zwischen 8 und 10 Stunden. Wer ganz mit dem Auto anreist, muss Zeit mitbringen: 10 Stunden dauert die Fahrt über die A 36, A 6, A 89 und N 88. Informationen: www.albi-tourisme.fr oder www.tourisme-tarn.com/de. Das Fremdenverkehrsamt befindet sich in der Rue Mariès 42. Unterkunft: Preisgünstig ist das Ibis Budget Albi Centre (www.accorhotels.com/de/hotel-5602-ibis-budget-albi-centre) im Süden der Stadt mit Zimmern ab ca. 45€ pro Nacht/Person. Das Mercure Albi Bastides (www.accorhotels.com/gb/hotel-1211-mercure-albi-bastides-hotel) liegt direkt am Fluss in einer alten Wassermühle mit Blick auf die Altstadt; Zimmer ab ca. 80 € pro Nacht/Person. Am oberen Ende der Preisskala ist das Alchimy (www.alchimyalbi.fr) angesiedelt, mit Lage direkt in der Altstadt und geräumigen Zimmern im neo-kolonialen Stil. Zimmer ab 150 € pro Nacht/Person. Essen: Das Le Lautrec (www.restaurant-le-lautrec.com) ist, wie der Name schon andeutet, im ehemaligen Pferdestall von Henry Toulouse-Lautrec untergebracht und überzeugt mit stilvoller und zugleich gemütlicher Atmosphäre. Für Nachtschwärmer bietet sich ein Spaziergang am Flussufer an, dort gibt es zahlreiche Bars und Brasserien. Kunst und Kultur: Das Musée Toulouse-Lautrec (www.musee-toulouse-lautrec.com) zeigt die Werke des berühmtesten Sohns der Stadt, Tickets 9 €/Person (Kinder kostenlos). Das Musée Lapérouse (www.laperouse-france.fr) widmet sich einem weiteren, weniger bekannten Sohn der Stadt, dem Seefahrer und Geografen Jean-Francois de La Pérouse, Tickets für 4 €/Person (Kinder kostenlos). Die Médiathèque Pierre Almaric (http://mediatheques.grand-albigeois.fr/), ist kostenlos, die mittelalterliche Mappa mundi jeden Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr zu besichtigen. Nicht nur architektonisch eindrucksvoll ist das Kulturzentrum Scène Nationale (www.sn-albi.fr) mit seiner modernen Fassade - hier sind unter anderem ein Kino und eine Theaterbühne untergebracht. Preise ab 7,20 € (Kinder 4 €).

Albi war die Hauptstadt der Katharer, einer religiösen Bewegung, die im 12. Jahrhundert im Süden Europas aufkam. Die Sekte war sittenstreng und radikal, sie predigte Enthaltsamkeit und lehnte irdische Genüsse ebenso wie Hierarchien ab. Vor allem im armen Süden Frankreichs fand sie schnell viele Anhänger und errichtete in Albi sogar eine eigene Diözese. Doch weil sie den Prunk der Kirche anprangerte und ihre Autorität nicht anerkannte, wurde sie von Rom als ketzerisch verdammt. In einem Kreuzzug eroberten katholische Truppen Albi und verwüsteten es. Den Rittern folgten die Inquisitoren, die nach versteckten Häretikern suchten, um sie auf den Scheiterhaufen zu bringen.

In diesen Jahrzehnten begann der Bau der Kathedrale, die in ihrer Größe die ganze Macht der Kirche demonstrieren und zugleich die letzten Ketzer einschüchtern sollte. Noch heute, über fünf Jahrhunderte nach ihrer Vollendung, hat sie ihre zugleich beeindruckende und einschüchternde Wirkung nicht verloren. Mit ihren hoch aufragenden Mauern aus rotem Ziegel, ihren Türmen und Erkern erinnert sie eher an eine Burg als an eine Kirche. Imposante 40 Meter ragt sie auf, der Turm sogar fast 80 Meter. Noch mehr kann man ihre Wirkung auf die spätmittelalterlichen Bewohner der Stadt erahnen, wenn man weiß, dass der Bau ursprünglich nicht einmal Fenster hatte. So wie die Kathedrale den Betrachter von Außen mit ihrer Wucht beeindruckt, so überwältigt sie im Inneren mit Pomp und Pracht. Die hohen Wände sind bemalt mit bunten geometrischen Figuren. Über den Besuchern spannt sich ein dunkelblaues Deckengewölbe, übersät mit goldenen Mustern, das wie ein Sternenzelt anmutet. Ein Lettner, eine marmorne Zwischenwand mit gotischen Spitzen, trennt den vorderen Teil vom hinteren Drittel, das einst nur den Geistlichen vorbehalten war. Und vorne, über dem Altar, thront eine der größten Kirchenorgeln südlich der Alpen.

Das wohl Beeindruckendste an der Kirche aber ist die Bemalung der Altarwand. Sie stellt den Tag des jüngsten Gerichts dar, die Auferstehung der Toten, den Aufstieg der Rechtschaffenen in den Himmel und den Absturz der Sünder in die Hölle. Besonders letzter Teil scheint es dem unbekannten Maler angetan zu haben. Offenbar inspiriert von den Darstellungen Pieter Bruegels, hat er sämtliche Höllenqualen ebenso grausig wie fantasievoll auf die Wand gebannt: Menschen, die von Dämonen gepiesackt, auf Rädern geröstet, in kochenden Töpfen gesiedet oder ertränkt werden - wer als heimlicher Häretiker vorher nicht eingeschüchtert war, dürfte es spätestens jetzt gewesen sein.

„Im Salon in der Rue des Moulins“ (1894) von Henry Toulouse-Lautrec.​

Kommt man aus der Kirche, holt einen die gleißende Sommersonne sofort zurück in die Gegenwart. Die Kathedrale liegt direkt im Zentrum der Stadt, an der belebten Place Sainte-Cécile mit ihren Geschäften, Cafés und Restaurants. Sie liegt mitten in der Altstadt, die gekennzeichnet ist von verwinkelten Gassen, Gärten und schattigen Innenhöfen. In Albi gelingt das Miteinander von Tradition und Moderne erstaunlich leicht - die kleinen Läden und Bistros fügen sich mühelos in das mittelalterliche Stadtbild ein. Überall dominiert das Rot der Ziegel.

Im Osten, keine zweihundert Meter von der Place Sainte-Cécile entfernt, liegt die Markthalle in einem gusseisernen Jugendstilbau. Hier bieten Händler immer samstags von 8 bis 12 Uhr frisches Obst, Gemüse, Fleisch und andere Produkte feil. Originellerweise ist der Supermarkt ebenfalls hier - im Untergeschoss.

Im Norden liegt wiederum der Pont du 22 Août 1944. Von hier aus bietet sich der schönste Blick über die Stadt. Die historische Pont vieux ist ebenso zu sehen wie der Tarn, der unter ihm hindurch rauscht, und die Häuser der Altstadt.

Wer noch weiter in die Geschichte der Stadt eintauchen will, muss sich in die andere Richtung begeben. Dort findet sich ein großer, moderner Glasbau, die Mediathek. Dort liegt die Mappa Mundi, ein erstaunliches Dokument. Auf den ersten Blick ist diese historische Weltkarte nicht besonders spektakulär; ihr Wert liegt in ihrem Alter. Im achten Jahrhundert wurde sie wohl im Kloster von Albi gefertigt - damit ist sie die zweitälteste erhalten Karte, die je in Europa entstanden ist. Schematisch sind Europa, Asien und Afrika im Halbkreis um das Mittelmeer angeordnet. Weil die Karte so alt und das Pergament so empfindlich ist, liegt das Buch, in dem sie sich befindet, in einem Karton im Archiv. Aber einmal die Woche, jeden Dienstag von 14 bis 15 Uhr, können Besucher sie einsehen.

Modernere Kunst - wenn auch immer noch historisch - findet sich im einstigen Bischofspalast, gegenüber der Kathedrale. Ebenso wie das Gotteshaus ist er ein wuchtiger, hoher Ziegelbau. Errichtet aus Angst vor Umstürzen, gleicht auch er einer Festung, einschließlich des Turms, in dem die Inquisition ihren Sitz hatte. Heute ist das Gebäude ironischerweise einem Künstler gewidmet, der mit seinen frivolen Bildern die Öffentlichkeit empörte: Henry Toulouse-Lautrec.

Geboren 1864 als Sohn eines Adligen in Albi, ist Toulouse-Lautrec der wohl berühmteste Sohn der Stadt. Von schwächlicher Kondition und mit zwei verkürzten Beinen aufgewachsen, zeichnete er schon als Kind mit Begeisterung. Mit 18 ging er nach Paris, um dort Malerei zu studieren. Das Museum zeichnet seinen erstaunlichen künstlerischen Werdegang nach: Entsprechen die ersten Bilder noch ganz dem Zeitgeist, sprengt er nur wenige Jahre später alle Konventionen. Berühmt wurde er für seine - für damalige Verhältnisse - freizügigen Werbeplakate im Jugendstil, die er vor allem für das Moulin Rouge und die Chat Noir in Paris fertigte. Viele Gemälde zeigen Prostituierte, was nicht weiter verwunderlich ist, da Toulouse-Lautrec große Teile seines Lebens in Bordellen verbrachte. Diese Bilder, etwa die berühmte Goulue, finden sich im Museum ebenso wie in die eher braven Landschaftsbilder und Porträts seiner Jugend.

Die wuchtige Kathedrale Sainte Cécile ist 40 Meter hoch, der Turm sogar 80 Meter.​

Toulouse-Lautrec ist nicht der einzige Künstler, den die Region hervorgebracht hat. 60 Kilometer von Albi entfernt, in Sorèze, findet sich das Werk von Dom Robert. Der Priester hatte sich dem Weben von Teppichen verschrieben und schuf seit den 1940er Jahren bis zu seinem Tod 1997 Dutzende prächtige Wandteppiche. Heute befinden sie sich in der einstigen Militärschule von Sorèze. Die kirchliche Erziehungsanstalt, die sich durch eine ungewöhnliche Mischung aus strenger Disziplin und humanistischem Geist hervortat, wurde in den 1980er Jahren geschlossen. Inzwischen beherbergt sie aber Dom Roberts Werke. Die handgefertigten Teppiche, manche von ihnen bis zu vier Meter hoch und breit, begeistern durch ihre Farbenpracht, ihre Lebendigkeit und den Reichtum an Motiven.

Das wichtigste Thema Dom Roberts war die Natur: Die textilen Werke zeigen Blumen und Bäume, Vögel und Fische, Schafe und Ziegen. Offenbar hat die Umgebung Dom Robert beeinflusst: Hier, südlich von Albi, erstreckt sich am Tarn eine verzauberte Wildnis, mit duftenden Wäldern, saftigen Wiesen, Bachläufen und verschlafenen kleinen Dörfern. Es ist eine fruchtbare Region: Die Straße führt vorbei an Obstgärten, Weinbergen und Olivenhainen. Einige Zuflüsse des Canal du Midi liegen hier, jener Wasserstraße, die Atlantik und Mittelmeer verbindet. Am Horizont sind bereits die Berge der Cevennen zu erahnen.

Dem Umland verdankt auch Albi seinen Charme: Von hier kommen der Lehm und die roten Ziegel, die der Stadt ihr typisches Aussehen verleihen. Fährt man von Sorèze nach Norden, sieht man sie schon von Weitem. Dann umspielt der Sonnenuntergang die Häuser der Altstadt und taucht sie in ein flammend rotes Licht - die alte, stolze, heilige Stadt der Handwerker und Händler, der Bischöfe und Ketzer.