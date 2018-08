Von Marco Wehr

Anker lichten in Lyon: Am Quai Claude Bernard liegen die schwimmenden Hotels für die nächsten Tage in einträchtiger Ruhe, bevor sie ihre Fahrt aufnehmen. Doch bevor es "Leinen los!" heißt und die Passagiere sich auf entspannte Tage in Provence, Côte d’Azur und Camargue freuen können, wird die Kombüse aufgefüllt. Der Küchenchef höchstpersönlich nimmt sich die Zeit, mit unserer kleinen Gruppe am frühen Morgen in der Lyoner Markthalle "Paul Bocuse" einkaufen zu gehen.

Hintergrund Reisebeispiele: Amadeus Flusskreuzfahrten, Südfrankreich erleben: Rhône & Saône auf der Amadeus Provence, 8 Tage ab 1040 Euro, www.lueftner-cruises.com; Arosa, Rhône Route Rendez-Vous auf der Arosa Luna, 5 Tage ab 299 Euro, [+] Lesen Sie mehr Reisebeispiele: Amadeus Flusskreuzfahrten, Südfrankreich erleben: Rhône & Saône auf der Amadeus Provence, 8 Tage ab 1040 Euro, www.lueftner-cruises.com; Arosa, Rhône Route Rendez-Vous auf der Arosa Luna, 5 Tage ab 299 Euro, www.a-rosa.de Gastronomie: Restaurant L’Atelier de Jean-Luc Rabanel: 7 Rue des Carmes, 13200 Arles, www.rabanel.com

[-] Weniger anzeigen

"Ça va? Ça va bien! Et toi? Ça fait combien?" Auf dem Schiff sind die Bordsprachen Deutsch und Englisch, aber Smalltalk auf Französisch ist für den Schweizer Küchenchef auch kein Problem. Der erste Mann der Bordküche ist schon hellwach und sondiert das Angebot des Frische-Tempels, plaudert augenzwinkernd mit den Marktfrauen, zupft hier mit den Fingerspitzen aromatisch duftende Basilikumblätter, wiegt dort prüfend Artischocken und Auberginen in seinen Händen und probiert am Fleischer-Stand ein Stück rohen Schinken. Dabei reicht er hauchdünne Scheiben des feinen Jambon zu uns weiter. Der würzige Schinken feiert später ein Wiedersehen auf dem Schiff beim Mittagessen.

Freundlich und unaufdringlich lesen die aufmerksamen Crew-Mitglieder den Gästen jeden Wunsch von den Augen ab. Ein kurzer Blick genügt und schon servieren sie feine kleine Leckereien aus der Bordbackstube - zusätzlich zu den reichhaltig portionierten Mahlzeiten. Wer auf einer Flusskreuzfahrt auf seine Linie achten will, der kann im bordeigenen Fitnessraum gegen die Pfunde angehen. Genießer können auch an Bord lernen, die Spezialitäten Südfrankreichs zu Hause nachzukochen oder zu backen: Die Küchenchefs bieten Kochkurse für die Kreuzfahrtteilnehmer an, bei denen Spaß und Genuss im Vordergrund stehen.

Ein organisierter Rundgang mit einer Architekturhistorikerin durch Avignon steht am nächsten Tag auf dem Programm. Ausnahmslos alle Reisenden versammeln sich auf dem Oberdeck, wenn die letzte Schleuse vor dem früheren Papstsitz erreicht ist und die grauen Mauern der Schleusenkammer den Blick auf Avignons beeindruckende Silhouette freigeben. Die Fahrt geht weiter, geradewegs auf den trutzigen Papstpalast zu, aus dem prachtvoll die romanische Kathedrale Notre-Dame des Doms in den Himmel ragt. Avignon ist ein Traum - der auch auf eigene Faust Spaß macht. Wer sein Schulfranzösisch zum Einsatz bringen will und ohne eine Gruppe im Schlepptau die Altstadtgassen erkunden möchte, der hat auch dazu Gelegenheit. An der Place de l’Horloge in einem Bistro vor dem Hotel de Ville Platz nehmen und in aller Ruhe das Treiben bei einem Gläschen trockenen Châteauneuf-du-Pape auf sich wirken lassen: Diese unvergesslichen Momente genießt man gerne still für sich oder im vertrauten Kreis.

Die A-Rosa Luna und A-Rosa Stella hier in Avignon. Foto: A-Rosa

Die Rhône trägt die Kreuzfahrtgäste weiter in die wildromantische Landschaft der Camargue mit einem Zwischenstopp in Arles hinein, wo der erste Weg gleich zum weltberühmten Amphitheater führt. Der südfranzösische Stierkampf, ein spannendes und unblutiges Kräftemessen zwischen Mensch und Tier, sowie Musik und Theateraufführungen finden in der Arena immer noch ein begeistertes Publikum. Angetan von diesem Bauwerk war auch Vincent van Gogh. Der Maler verbrachte mehr als ein Jahr in Arles. Ein Spaziergang auf den Spuren des niederländischen Meisters führt zu vielen Plätzen, von denen er sich inspirieren ließ.

Am Anleger von Arles heißt es wieder einmal Abschied nehmen. Obwohl der Aufenthalt in der atmosphärischen Römerstadt nur wenige Stunden dauerte, hat man sie doch lieb gewonnen. Besonders gastronomisch, denn das Spitzen-Restaurant L’Atelier von Starkoch Jean-Luc Rabanel ließ keine Wünsche offen. Das Ziel der Reise rückt näher, die salziger schmeckende Brise kündigt allmählich das Mittelmeer an. Bevor die Schlussetappe der Kreuzfahrt erreicht ist, zeigt sich die Rhône nochmal von ihrer schönsten Seite. Herden von Tauraux-Stieren und Camargue-Pferden grasen friedlich an den Ufern. Der Leuchtturm von Port-Saint-Louis-du-Rhône winkt bereits aus der Ferne, der Hafen der kleinen, ruhigen Stadt markiert den Endpunkt der Kreuzfahrt auf einem der schönsten Flüsse Europas.