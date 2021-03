Von Susanne Freitag

Es sollen die schönsten Wochen des Jahres werden. Endlich raus aus dem Corona-Schlamassel, Ruhe, Erholung, Genuss. Wer den Hygiene-Konzepten von Hotels aus dem Weg gehen will, bucht eine Ferienwohnung. Doch auch in diesem Sektor finden sich leider immer wieder schwarze Schafe. Einige Tipps, unvorhergesehene Überraschungen zu vermeiden.

Anzahlung: "Erlaubte Anzahlungen bewegen sich zwischen 20 und 30 Prozent des Mietpreises. Eine Gesamtvorauszahlungspflicht gibt es nicht. Darauf sollten Buchende unbedingt achten", erklärt Monika Kowalewski, Präsidentin des Verbands Deutscher Ferienhausagenturen (VDFA). Ist das Geld erst einmal an Betrüger geflossen, habe man meist keine Chance mehr, mit ihnen in Kontakt zu treten, sagt sie. Eine beliebte Ausrede sei, es stünde wegen Corona derzeit kein Telefonservice zur Verfügung.

Anzahlungen sind in der Regel nach Erhalt der Buchungsbestätigung fällig. Aus dieser sollte eindeutig hervorgehen, mit wem der Vertrag abgeschlossen wurde. Die restlichen Kosten sind meistens vier bis sechs Wochen vor Abreise fällig. Bei Zahlungen ins Ausland sollte man prüfen, an wen man überweist. In der Regel ist die Bank des Vermieters auch in dessen Herkunftsland beheimatet. Bei allen Zahlungen ist es wichtig, auf die Verschlüsselung der Seite zu achten, um die Daten sicher zu übermitteln.

Schnäppchen: Unseriöse Seiten locken meistens mit wesentlich günstigeren Preisen als seriöse Webseiten. Allerdings sind sie oft sehr professionell gestaltet und der Kunde erhält bei Buchung sogar einen Reisepreissicherungsschein. "Dieser ist natürlich ebenfalls gefälscht, sieht aber täuschend echt aus", bestätigt Kowalewski. Sie rät Verbrauchern, die Versicherer zu kontaktieren und nachzufragen, ob der auf dem Schein befindliche Anbieter bei ihnen gegen Insolvenz versichert ist.

Kontakt: Wer ein Haus gefunden hat, sollte zunächst einen Blick ins Impressum werfen, um zu sehen, wer hinter dem Anbieter steht. Bei Unsicherheiten gibt das Gewerbeamt Auskunft, ob das Unternehmen einen Gewerbeschein hat. Ist das nicht der Fall, sollte man vom Vertragsschluss Abstand nehmen. Vorsicht ist auch geboten, "wenn man mit dem Anbieter telefonisch nicht in Kontakt treten kann, um detailliert nachzufragen oder immer nur Antworten per E-Mail kommen, also der Anbieter nicht mit dem Kunden sprechen möchte", warnt Kowalewski. Referenzen, wie Mitgliedschaft in Verbänden, seien dagegen ein Zeichen von Seriosität.

Verlinkung: Vertrauenswürdige Anbieter verlinken mit den buchbaren Objekten, so dass Preise, Belegungskalender, Kontaktformulare und Online-Buchbarkeit gleich zu sehen sind. Die Endreinigung muss inkludiert sein, genauso wie alle von vorneherein festgelegten Kosten für Bettwäsche oder Handtücher. Kosten für Strom, Wasser und/oder Heizung werden vor Ort nach Verbrauch ermittelt. Auch der Blick aufs Kleingedruckte ist wichtig: Ab wann ist die Buchung garantiert? Wie sind die Stornobedingungen etwa im Krankheitsfall? Wann und wie muss man bezahlen? Gibt es einen Ansprechpartner vor Ort, falls Probleme auftauchen? Kommen zusätzliche Gebühren dazu? Das alles sind wichtige Informationen, die man vorher erfahren sollte. Darüber hinaus lohnt es sich, die Bewertungen anderer Kunden zu lesen, um sich ein realistisches Bild vom gewünschten Haus zu machen. Durch das Googeln der Unterkunft erfährt man außerdem mehr über die Umgebung und kann Preisvergleiche starten.

In die Falle getappt: Der VDFA rät auf alle Fälle jeden Betrug zur Anzeige zu bringen. Allerdings ist es nicht immer einfach, die zuständige Polizeidienststelle oder Staatsanwaltschaft herauszufinden. "Die Situation ist bisweilen zum Verzweifeln", so Kowalewski. Da der Tatort (Firmenadresse der Webseite) ebenfalls ein Betrug sein könne, sei dort auch niemand zuständig. Den Kunden bleibe nur die Möglichkeit der deutschlandweiten Anzeige, dann sei jede Polizeidienststelle/Staatsanwaltschaft am Wohnort der Geschädigten zuständig. Für wichtig hält Kowalewski auch, sich untereinander zu vernetzen. Das können Geschädigte auch über die Facebookseite des VDFA tun.