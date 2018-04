Von Carsten Heinke

Meeresrauschen light. Sanft und leise, als wollte sie nicht stören, schiebt die Lagune ihre Wellen auf den weißen Sand - fast bis zu den Zehenspitzen. Denn das Bett steht unter Palmen, direkt am Strand. Von oben raschelt Laub im warmen Morgenwind. Nur eine dünne Zeltwand trennt den Schlummernden von der exotischen Natur. Was für ein genialer Inseltraum! Doch er passiert in Wirklichkeit. Wer es nicht glaubt, muss nur den großen Reißverschluss nach oben ziehen, um zu begreifen: Er ist mitten drin in dieser Traumkulisse, die noch etwas graublau von der Nacht ist, aber ganz real und einfach wunderschön - ein Tropenparadies wie aus dem Bilderbuch.

Dank Jetlag hat man den Sonnenaufgang nicht verschlafen. In diesem Augenblick beginnt er. Hinter dem Zelt färbt sich zuerst der Himmel und die Südsee pink und golden, dann macht die Sonne aus den schwarzen Bergen grünes Gestein und taucht schließlich die ganze kleine Insel in strahlend klares Morgenlicht. Auf Drawaqa hat der Tag begonnen. Das kleine Eiland, Teil des Yasawa-Archipels im Nordwesten Fidschis, ist bei Einheimischen wie Touristen auch bekannt als Barefoot Manta Island. Warum, wird man gleich wissen.

Hintergrund Anreise: Rund 27 Stunden Flug via Hongkong oder Brisbane/Australien etwa mit Cathay Pacific, www.cathaypacific.com, und Fiji Airways, www.fijiairways.com Inselhopping: Zwischen der Hauptinsel Viti Levu und den Yasawas verkehrt täglich die moderne Linienfähre "Yasawa [+] Lesen Sie mehr Anreise: Rund 27 Stunden Flug via Hongkong oder Brisbane/Australien etwa mit Cathay Pacific, www.cathaypacific.com, und Fiji Airways, www.fijiairways.com Inselhopping: Zwischen der Hauptinsel Viti Levu und den Yasawas verkehrt täglich die moderne Linienfähre "Yasawa Flyer", www.ssc.com.fj Noch schneller und bequemer geht es mit einem Wasserflugzeug von Turtle Airways, www.turtleairways.com Unterkunft: Naturnahe, bequeme Unterkünfte in diversen Kategorien bieten Barefoot Manta, www.barefootmantafiji.com, und Barefoot Kuata, www.barefootkuatafiji.com, in den südlichen Yasawa Islands. Am preiswertesten in beiden Resorts ist der Platz in einer Vier-Mann-Strandhütte ab etwa 23 Euro. Das komfortable Zelt für zwei mit privatem Open-Air-Badezimmer ist ab rund 70 Euro die Nacht zu haben. Essen pro Person und Tag kostet 40 Euro. Allgemeine Auskünfte unter www.fiji.travel

Lärm zerreißt die morgendliche Stille. Lautes Klappern. Jemand schlägt mit Holz auf Holz - Alarm auf Fidschianisch. Laufen. Schreie. "Mantaaas, Mantaaas!" schallt es durch das Camp. "Bringt die Schnorchelsachen mit!", ruft Josh Potier, der Tauchlehrer aus Perth. Schlaftrunken folgt ihm eine Handvoll Gäste und steigt in das Boot. Es fährt zu den Mantarochen, von denen derzeit circa 15 in Küstennähe leben. "Die Meerenge zwischen Drawaqas Nordspitze und Naviti Island ist ein Tummelplatz der großen Fische", erklärt der junge Westaustralier während der superkurzen Fahrt.

Bei günstigen Strömungsverhältnissen sei der Pazifik zwischen den Felsen hier besonders reich an Krill und anderem Plankton. "Für die Riffmantas, die stets in Küstennähe leben und total auf diese Minitierchen stehen, ist der schmale Ozeankanal eine wahre Schlemmermeile", sagt der 22-Jährige. Bei der ersten Flut am Morgen, so kurz nach sieben, habe man die besten Chancen, sie zu sehen. Das Taucherteam von Barefoot Manta weiß ziemlich sicher, wann und wo man wen im Wasser treffen kann. Zusammen mit einem Meeresbiologen richtet es derzeit ein kleines Schulungszentrum ein, in dem die Gäste des Resorts viel über die Natur der Fidschis erfahren sollen.

In der Mitte beider Inseln stoppt das Boot. Joshs Kollege Sami springt voraus, taucht auf und zeigt einen großen Daumen. "Auf geht’s", sagt er, und alle sieben Passagiere folgen ihm ins klare, noch etwas kühle Nass. Spätestens jetzt sind alle wach - und bereit fürs erste Abenteuer dieses Tages.

Das lässt nicht lange auf sich warten. Aus dem tiefen, dunklen Blau bewegen sich drei flache Schatten direkt auf die Schnorchler zu. Kraftvoll, jedoch ohne Eile, schlagen sie ihre mächtigen Flossen, als seien es Flügel, erinnern an riesige Vögel und zugleich an Kampfjets oder Ufos. Wie mit einem einstudierten Tanz - oder besser einer Flugvorführung - präsentieren sich die schwarz-weißen, sonderbaren Fische. Allein ihr breites Maul, das unablässig auf und zu geht, verdient Respekt - selbst wenn Menschen nicht auf ihrer Speisekarte stehen.

Bis zu fünfeinhalb Meter Flossenspannweite und - einschließlich Peitschenschwanz - fünf Meter Länge kann ein Riffmanta erreichen. Doch bereits diese gut drei Meter breiten Exemplare sind aus allernächster Nähe recht beeindruckend. Mit angehaltenem Atem nehmen ihre Beobachter zur Kenntnis, dass die vermeintliche Show der eleganten Schwebeschwimmer offenbar eine interaktive Vorstellung ist.

Inzwischen direkt vor und neben ihnen, ändern die Mantas ihre Choreografie, nehmen die Menschen in ihre Mitte und umkreisen sie. Deutlich sieht man ihre Augen, Kiemen und die einrollbaren kleinen Flossen an den Mäulern. Nebeneinander und so plötzlich wie sie vor wenigen Minuten erschienen waren, verschwinden die majestätischen Tiere wieder im blauen Irgendwo.

Am Mittag geht das Inselhopping weiter nach Kuata Island, vorbei an kinoreifen Südseepanoramen. Jedes Eiland, das das Motorboot passiert, könnte eine Filmkulisse sein. Von dichtem Tropenwuchs bedeckte Berge, nackte Felsen in bizarren Formen, blendend weiße Strände, umrahmt von Palmen und Lagunen - grün, türkis und blau in allen Tönen zwischen Ozean und Himmel. Tatsächlich haben nicht wenige Regisseure die westlichen Fidschiinseln in ihren Werken verewigt. Robert Zemecki etwa drehte seine Robinsonade "Cast Away" ("Verschollen") mit Tom Hanks 2000 auf Monuriki im Mamanuca-Archipel. Die Insel Nanuya Levu im Norden der Yasawa-Kette diente mehreren Verfilmungen des Kitschdramas "Blue Lagoon" (1949 und 1980) als wirkungsvolles Bühnenbild.

Nessy Mailfa mit der Keule in der Hand. Foto: Carsten Heinke​

Wirklich großes Kino erleben alle Passagiere des Yasawa Flyers, einem sportlichen Katamaran, der den Archipel als täglich verkehrende Fähre schnell und bequem mit der Hauptinsel verbindet. Highlight jeder Tour ist die Passage von Kuata und Wayasewa. Auf einem rund zwölf Meter hohen Stein zwischen beiden Inseln wird das Schiff nach alter melanesischer Gepflogenheit begrüßt - von einem Krieger. Hoch oben steht er da in seinem Flatterrock, präsentiert die hölzerne Parade-Waffe, schwingt sie über seinem Kopf und tanzt.

Heute gibt es Kuata nicht nur von fern zu sehen. Unmittelbar vor den komfortablen Gästezelten legt das Bötchen an. Beim Ankern hilft ein netter Typ in Jeans und Bula-Shirt. Es ist Nessy Malifa, der Krieger auf dem Felsen. Seine Einladung, ihn beim nächsten Begrüßungsritual zu begleiten, wird begeistert angenommen. Der Rest des Tages dient dazu, Kuata zu erkunden. Bei einer Wanderung hinauf zu seinen Gipfeln sieht man die ganze Bucht und ihre steilen Wände sowie die Nachbareilande Wayasewa und Waya, wo der Berg Batinareba mit 579 Metern als höchster Punkt der Yasawas in den Himmel ragt. Die schönste Aussicht ist jedoch tatsächlich die vom Schlafzelt aus. Bei offenem Eingang kann man vom Bett aus "Südseekino" gucken. Durch Palmen über Sand und die Lagune fällt der Blick auf nahe grüne und ferne blaue Inselberge. Dazu viel Himmel und jede Menge Ozean. Pflanzen, frische Luft und Tageslicht bietet auch das Freilichtbadezimmer, wo man nachts unter Sternen duschen kann.

Aber ganz egal, ob man in einer noblen Zeltsuite oder einer einfachen Strandhütte übernachtet: Der eigentliche Luxus dieses Landes sind seine tausend Inseln und der Ozean, die tropische Natur und seine liebenswerten Menschen.

Am nächsten Morgen steht Nessy mit der Keule vor dem Zelt. Es ist soweit. Bald kommt die Fähre. Wie es sich anfühlt, wenn man dort lebt, wo andere Urlaub machen, soll Nessy auf dem Weg zum Felsen sagen. "Wir sind hier zu Hause, schon deshalb ist der Ort für uns der schönste in der Welt", erklärt der 25-jährige Familienvater, der auf der Nachbarinsel Waya wohnt. "Aber wenn Leute wie du um die ganze Welt fliegen, um Fidschi zu sehen, muss es ja wohl das Paradies sein", fügt er lachend hinzu. Nun muss er sich beeilen. Das Schiff ist schon zu sehen. Im Nu erklimmt der junge Melanesier - nur mit etwas Bast bekleidet - den schroffen Brocken aus Millionen Jahren alter Lava, beeindruckt sein entferntes Publikum mit großen, wilden Gesten und einer imposanten I-wau-Keule und klettert wieder runter.

Beim Anblick solcher Szenen fallen einem unwillkürlich wilde Kannibalen-feste ein. "Diese Waffe hier wurde immer nur zum Tanzen und für Zeremonien verwendet", sagt Nessy beinahe etwas schüchtern grinsend, als könne er Gedanken lesen. Dass seine Urahnen Menschenfleisch gegessen haben sollen, kann sich der Fidschianer selbst kaum vorstellen.

Tatsächlich Angst davor, verspeist zu werden, hatte seinerzeit William Bligh. Als Kapitän der "Bounty" von seiner meuternden Mannschaft ausgesetzt, entdeckte der britische Seefahrer 1789 in einer offenen Barkasse als erster Europäer Fidschis Hauptinseln Viti Levu und Vanua Levu sowie die Yasawas. Das Gebiet dazwischen heißt bis heute ihm zu Ehren Bligh Water. Insbesondere die streng geschützte Vatu-I-Ra Passage in diesem Teil der Südsee gehört zu den weltweit besterhaltenen und artenreichsten Stein- und Weichkorallenriffen.

Großartige Unterwassernatur in kristallklarem Wasser gibt es ebenso in der Nähe von Kuata zu bestaunen. Nicht zuletzt, weil der hier stationierte Meeresbiologe Dr. Thomas Vignaud über Haie promoviert hat, liegt der Schwerpunkt sowohl in seiner Forschung als auch bei den Aktivitäten, die das Barefoot Kuata Resort den Gästen anbietet, auf genau diesen Meeresbewohnern.

"Leider wissen die meisten Menschen immer noch viel zu wenig über diese schützenswerten Tiere", sagt der 32-jährige Franzose, der in Neukaledonien quasi mit Haien aufgewachsen ist. Wer einen Tauchschein hat und keine Angst, dem zeigt Thomas, wie schön und friedlich Bullenhaie sind. Zum Eingewöhnen kann man etwa bei einer Schnorcheltour den kleineren Schwarz- und Weißspitzenriffhaien nahekommen. In der Lagune lassen die sich manchmal sogar vom Zelt aus beobachten.