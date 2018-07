Von Sybille Boolakee

„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.“ Auch wenn Goethe zu seiner Zeit einer der größten Weltenbummler war, behält er mit seinen geflügelten Worten recht: Urlaub im eigenen Land hat Klasse – und ist oftmals stressfreier, als Autofahrten ins Ausland oder Fernreisen mit dem Flieger. Egal, ob am Wasser, im Wald oder in der Stadt: Deutschland bietet viele erholsame Orte, die alles andere als langweilig sind. Eine Auswahl.

Für Strandnixen

■ Nordseeinsel Spiekeroog: Feiner, weißer Sandstrand, sanfte Meeresbrandung und viel frische Luft – das erwartet Urlauber auf der autofreien ostfriesischen Insel. Wer am 15 Kilometer langen Strand von Spiekeroog entlang wandert, der vermisst weder die Karibik noch Südseestrände. Aber er tankt bereits beim Spazierengehen auf den Thalasso-Therapiewegen die salz- und jodhaltige Seeluft, die beruhigend auf Blutdruck, Lunge und Haut wirkt. Für Abwechslung sorgen gemütliche Cafés und Restaurants im verträumten Inseldorf. Oder man zuckelt mit der einzigartigen Museumspferdebahn zum westlichsten Zipfel der Insel. Bei „Schietwetter“ bietet das Dünenspa wohltuende Massagen und Meerwasserbäder. Das wechselhafte Naturtheater aus Wellen, Sand und Wolken betrachtet man entspannt beim Blick aus dem Panoramafenster der Dünensauna.(Auf Spiekeroog genießt man seine Ruhe – im Strandkorb. Foto: thinkstock)

Für Romantiker

■ Mecklenburgs Schlösser: Etwa 400 Schlösser säumen die Ufer der Loire in Frankreich. Mehr als 1300 Schlösser und Herrenhäuser hingegen gibt es zwischen Ostsee und Mecklenburger Seenplatte. Während einer mehrtägigen Radrundreise können Urlauber die prächtigen Schlösser und Burgen besonders entspannt entdecken, denn jeder bestimmt selbst, wie weit und wie schnell er radeln möchte. Der etwa 135 Kilometer lange Schlösser-Rundweg führt über malerische Alleen, vorbei an Teichen mit Seerosen und Schwänen. Nach beinahe jeder Kurve taucht ein neues Schloss oder eine Wasserburg auf. Rund um den Kummerower und Malchiner See liegt ein Märchenschloss neben dem anderen. Viele von ihnen beherbergen heute elegante Hotels. Dort übernachten die Radreisenden mitunter im Himmelbett unter glitzernden Kronleuchtern. Besondere Schätze sind die Schlösser Teschow, Prebberede, Lelkendorf und Basedow. Im Saal des Renaissanceschlosses Ulrichshusen finden nicht nur während der Festspielzeit Konzerte statt. Eine romantische Verschnaufpause bietet die Seeterrasse von Schloss Schorssow. Bei Kaffee und Kuchen geht der Blick über den Haussee und verführt zu märchenhaften Träumen.(Das restaurierte Schloss Kummerow. Foto: dpa)

Für Gipfelstürmer

■ Zugspitze: Schnee im Hochsommer und eine grandiose Fernsicht bis zu 200 Kilometer erwartet die Besucher der Zugspitze oberhalb von Garmisch-Partenkirchen. Und das Beste: der mit 2962 Metern höchste Berg Deutschlands kann bequem mit der Seilbahn erobert werden. Schon die Fahrt in der neuen, bodentief verglasten Kabine zum Gipfel ist spektakulär. Zum nahen, golden glänzenden Gipfelkreuz kraxeln Schwindelfreie über einen gesicherten Steig. Wer es lieber gemächlich mag, der nimmt Platz im gerade eröffneten neuen Panoramarestaurant und träumt bei Kaiserschmarrn und Weißbier von Gipfeln und Bergabenteuern. Zurück ins Tal gelangen die Besucher in wenigen Minuten mit der Gletscherbahn bis zum Zugspitzplatt und von dort weiter mit der historischen Zugspitzbahn. Die bald 80 Jahre alte Zahnradbahn ruckelt auf fast 20 Kilometern Länge zunächst steil bergab zum Eibsee und von dort weiter nach Garmisch-Partenkirchen. An saftigen Wiesen mit Kühen und Schafen vorbei geht die Fahrt der Nostalgiebahn durch die Berglandschaft des Wettersteingebirges.(Der Seebensee mit Blick auf die Zugspitze. (Foto: Anton Funzel)

Für Burgfräuleins

■ Mittelrheintal: Prächtige Burgen gibt es nicht nur in Schottland und Irland. Nirgendwo in Deutschland drängen sich auf engem Raum so viele mittelalterliche Ritterburgen und Festungsanlagen wie im Mittelrheintal zwischen Bingen und Koblenz. Nie zerstört wurde Burg Pfalzgrafenstein. 1327 erbaut, diente sie bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts als Zollstation. Schon die Fährpartie zur Burg ist ein Erlebnis. Auch die mittelalterliche Marksburg hat alle Kriege überdauert. Und wie es sich für eine echte Burg gehört, rankt sich eine tragische Liebesgeschichte um das imposante Gebäude. Bei einer Burgführung bestaunen die Besucher den Rittersaal und eine beheizte Kemenate, aber auch die Folterkammer. Nur wenige Kilometer von Koblenz entfernt erhebt sich über dem linken Rheinufer Schloss Stolzenfels. Der neugotische Bau und sein Landschaftspark laden zum Verweilen und Träumen ein. Kinder können mit einem Geisterpass auf Entdeckungsreise gehen. Besonders stimmungsvoll erstrahlen die Burgen des Mittelrheins beim sommerlichen Feuerwerksspektakel „Rhein in Flammen“; in diesem Jahr am 11. August. (Die Marksburg liegt oberhalb der Stadt Braubach am Rhein . Foto: C. Boergen)

Für Familien

■ Bodensee: Radtouren, Wanderungen, Wassersport – wohl kaum ein See in Deutschland bietet so viele abwechslungsreiche Urlaubsideen für die ganze Familie wie das schwäbische Meer. Wandervögel folgen dort begeistert dem gut ausgeschilderten „SeeGang“. Die mehrtägige Tour führt 53 Kilometer lang von Überlingen bis Konstanz über Waldpfade, Streuobstwiesen und Schluchten. Wer die Route abkürzen will, überquert einfach mit einem Schiff den See. Nicht nur von Ufer zu Ufer bringt die Bodenseeflotte ihre Gäste – auch zu Gourmet-Fahrten, Tanzpartys und Abendrundfahrten stechen die Schiffe in See. Wer den See einmal umrunden möchte, der mietet sich am besten ein Fahrrad, E-Bike oder Mountainbike. Es gibt Radwege für entspannte Radler und Familien, aber auch anspruchsvolle Touren für Sportbegeisterte. Zwischendurch lockt immer wieder ein Sprung ins kühle Nass und eine Pause in einer der vielen Rädlewirtschaften. Ob Dreigangmenü oder zünftige Brotzeit – mit Blick auf den glitzernden See schmeckt alles doppelt so gut.(Am Bodensee dürfen sich die Kleinen wie Kapitäne fühlen. Foto: Christoph Düpper/ Bodensee Tourismus)