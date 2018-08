Früh am Morgen ist es noch ruhig am Faaker See. Tagsüber ist das Gewässer aber zumindest im Sommer deutlich belebter: Wassersportler wie Schwimmer, Kajakfahrer, Surfer und Segler fühlen sich hier pudelwohl. Fotos: Lewe​

Von Nicolas Lewe

Frühstücken in Österreich, Mittagessen in Italien und am Nachmittag eine Tasse Kaffee in Slowenien - bei einem Urlaub im Dreiländereck am Faaker See kommt eines ganz sicher nicht auf: Langeweile. Wer die Entspannung sucht, wird diese natürlich bei einem Bad im rund 220 Hektar großen See ebenso finden wie in einem der Wellnesshotels in unmittelbarer Ufernähe. Doch das Dreiländereck einzig auf diese Weise zu erleben? Dafür ist die wertvolle Urlaubszeit fast zu schade. Rund um den Faaker See gibt es vieles zu entdecken.

Unweit des österreichischen Ufers erhebt sich prachtvoll die Burgruine Landskron über das Villacher Talbecken, von wo sich der Ausblick bei gutem Wetter über die Gebirgskette der Karawanken sowie die Julischen Alpen erstreckt. Bis ins 19. Jahrhundert war Landskron ein prunkvolles Lustschloss, ehe im Jahr 1812 im wahrsten Sinne des Wortes blitzartig all dem Prunk ein Ende gesetzt wurde: Der Blitz schlug ein und das Schloss Landskron brannte völlig aus.

Gut 200 Jahre später zählt das Schloss zu den schönsten Sehenswürdigkeiten Österreichs. Besucher kommen von überall auf der Welt her, um die romantische Atmosphäre zu genießen. Spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist das einstige Prunkschloss touristisch erschlossen. Seit 1953 findet sich hier ein Café-Restaurant, zudem seit 1983 eine Greifvogelwarte und seit 2005 die Adler Arena auf dem höchsten Punkt der Burg Landskron.

Hintergrund Anreise: Von Heidelberg aus auf der A 5, der A 8, der A 1 (Österreich), der A 10, auf der A 11 Ausfahrt 3 St. Niklas/Faaker See nehmen (658 Kilometer). Mit dem Zug bis nach Villach (8 bis 9 Stunden). Der nächste Flughafen ist in Klagenfurt. Übernachten: Direkt am Ufer des Faaker Sees gelegen ist das Genießer- und Wellnesshotel Karnerhof. Die [+] Lesen Sie mehr Anreise: Von Heidelberg aus auf der A 5, der A 8, der A 1 (Österreich), der A 10, auf der A 11 Ausfahrt 3 St. Niklas/Faaker See nehmen (658 Kilometer). Mit dem Zug bis nach Villach (8 bis 9 Stunden). Der nächste Flughafen ist in Klagenfurt. Übernachten: Direkt am Ufer des Faaker Sees gelegen ist das Genießer- und Wellnesshotel Karnerhof. Die 4-Sterne-Unterkunft in Egg am Faaker See bietet familiäre Atmosphäre, sportive Infrastruktur, Wellness und Gourmetküche (DZ mit Frühstück ab 93 Euro p.P., DZ mit Halbpension ab 123 Euro p.P., buchbar unter www.karnerhof.com). Aktivitäten: Burgruine Landskron (www.burg-landskron.at) mit der Adler Arena (www.adlerarena.com) sowie dem Affenberg (www.affenberg.com). Für Wanderer empfiehlt sich ein Ausflug auf die Taborhöhe, wo sich ein Waldseilpark (www.hochhinauf.at) befindet, der Abenteuer für Groß und Klein verspricht. Wintersportbegeisterte wiederum sind im Nordischen Zentrum im slowenischen Planica (www.nc-planica.si) gut aufgehoben.

Wobei die Benennung mit Adler irreführend ist, denn zu den über 20 Arten im Greifvogelpark zählen neben Stein-, Kaiser- und Seeadlern eben auch Turm- und Wanderfalken, rote und schwarze Milane, Habichte, Gänsegeier, Eulen und zu guter Letzt ein "sprechender" Kolkrabe. Sie alle zeigen ihre Flugkünste in den täglich mehrmals stattfindenden Shows, bei denen die Zuschauer zudem einiges über das Verhalten und die Lebensgewohnheiten der zum Teil bedrohten Arten erfahren. Bemerkenswert: Die Vögel stammen allesamt aus Nachzuchten. Und natürlich haben mutige Kinder im Anschluss an die Flugvorführungen auch die Gelegenheit, den Vögeln ganz nahe zu kommen.

Tierisch geht das Programm auch bei einem Besuch am Affenberg weiter. Österreichs größtes Affengehege befindet sich am Fuße der Burgruine Landskron. Rund 150 Japanmakaken tummeln sich hier auf einem umzäunten, etwa 40.000 Quadratmeter großen, bewaldeten Grundstück. Um den Tieren ihre auf diese Weise gewährte Semi-Freiheit zu garantieren, ist der Besuch des Affengeheges nur im Rahmen einer 45-minütigen Führung möglich, die mehrfach täglich angeboten wird.

Geschickt fischt sich ein Japan-Makake Essen aus dem Wasser. ​

Erfahrene Guides geleiten die Besucher durch die Anlage. Einer von ihnen ist Peter Jocham, der seit 1999 zum Team gehört und der es versteht, die zweibeinigen Gäste mit witzigen Anekdoten über die ihnen oftmals gar nicht so unähnlichen Artverwandten zu unterhalten. Ein Beispiel: Innerhalb der Anlage hat das Team des Affenparks selbst ausgedachte "Spielstationen" aufgebaut, an denen es für die Primaten darum geht, mit etwas Cleverness an Futter zu gelangen. Der Clou dabei: Die Tiere müssen dazu erst die Mechanik der jeweiligen Station verstehen und verschiedene Hebel betätigen

Peter Jocham erzählt: "Wenn der ranghöhere Affe kommt, muss Platz gemacht werden, auch wenn der Ranghöhere nicht weiß, wie es funktioniert." Die Ironie bestehe darin: "Es sind immer die Rangniederen, die schneller lernen." Ein Problem der Affenhierarchie, da die Ranghöheren selten viel Grips aufwenden müssen, um an Futter zu kommen. Jocham zeigt auf einen der Affen, der sich gerade vergeblich an der Holzkonstruktion abmüht: "Der Lucky zum Beispiel als Vize-Bürgermeister wird nie was lernen, der kriegt sein Futter so oder so."

Marianne Kirchner weiß alles über die dortige Vegetation.​

Bei all dem Gerede über Essen kommt Hunger auf. Eine gute Möglichkeit diesen zu stillen, bietet sich mit einem Abstecher über die italienische Grenze bei einem Mittagsimbiss in Fusine. In der am malerischen Weißenfelser See gelegenen Albergo Edelweiß tischt Inhaberin Laura Pio - wie könnte es anders sein - frisch zubereitete Pasta auf: Rigatoni mit Bolognese-Sauce und Parmesankäse, dazu regionalen Weißwein.

Derart gestärkt geht die Erkundung des Dreiländerecks weiter. Nicht einmal zehn Kilometer sind es von der Albergo Edelweiß bis ins slowenische Mekka für Wintersportbegeisterte: dem Nordischen Zentrum in Planica. Bereits von Weitem sind die markanten Skisprung-Schanzen zu sehen, von denen eine besonders heraussticht: die Letalnica-Skiflugschanze der Gebrüder Gorisek mit einer Schanzengröße von 240 Metern. Von 1987 an hielt die Schanze den Weltrekord für den weitesten Sprung und wurde erste 2011 durch die Schanze im norwegischen Vikersund abgelöst.

Für Langläufer ist Planica ebenso ein Eldorado. 40 Kilometer Loipen befinden sich in der unmittelbaren Umgebung. Und im Sommer? Da geht es einfach unter die Erde: Ein 800 Meter langer Tunnel bietet das ganze Jahr über winterliche Bedingungen inklusive Schnee und Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes. Eine angenehme Abkühlung!

Erlebnisprogramm pur im Dreiländereck: Abenteuerliche Action gibt es im Waldseilgarten auf der Taborhöhe.​

Wesentlich schweißtreibender geht es - zurück in Österreich - bei einer Wanderung auf die 725 Meter hohe Taborhöhe zur Sache. Mit dabei ist Martina Kircher, selbsterklärte Natur- und Märchenpädagogin, Geschichtenerzählerin, Autorin, und Bergwanderführerin. Sie weiß - und das ist nicht übertrieben - alles über die kärntische Waldvegetation: Gänseblümchen sind bei Regen geschlossen, Spitzwegerich hilft gegen Mückenstiche und wie das Wetter wird, das verraten die Zapfen der Fichten. Sind die Schuppen geöffnet, wird das Wetter freundlich, stehen die Schuppen hingegen geschlossen, regnet es bald.

Als unsere Gruppe die Taborhöhe erklimmt, sind die Schuppen weit geöffnet. Gut, dass der Biergarten auf der Taborhöhe eine kühle Erfrischung inklusive knusprigem gelb-braun gebratenen Kaiserschmarrn bereithält. Dazu gibt es einen Zirbenschnaps, hergestellt aus den Zapfen der Zirbelkiefer, angereichert mit Gewürznelken, Zimt und einem Obstbrand. Den harzigen Geschmack im Abgang muss man mögen. Und wer sich noch in das Abenteuer Waldseilpark stürzen möchte, der lässt den Schnaps vielleicht auch besser weg. Denn die Parcours mit zahlreichen Seilrutschen erfordern Konzentration und sportliche Fitness. Besonders schön: Zwischen den Baumwipfeln erhaschen die Kletterer immer wieder phänomenale Ausblicke auf den Faaker See.