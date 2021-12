Von Hans-Werner Rodrian

Santa kommt über den Strand

Australien: Heiße statt weiße Weihnachten: Von Schnee können die Menschen in Australien nur träumen. Dort fällt Weihnachten schließlich in den Hochsommer. So feiert man in "Down under" am liebsten Strandpartys, bei denen traditionell gegrillt wird. Und zur Bescherung wundert sich niemand, wenn bei Temperaturen bis zu 40 Grad der Weihnachtsmann schon mal auf Wasserskiern zur Bescherung kommt und eine rote Badehose statt eines dicken Mantels trägt.

Liebesgrüße und Erdbeerkuchen

Japan: Im Land der aufgehenden Sonne ist Weihnachten kein offizieller Feiertag – und das ist kein Wunder, schließlich sind gerade mal ein Prozent der Bevölkerung Christen. Dank Amazon und Hollywood geht Heiligabend aber auch nicht spurlos an Japan vorbei. Ohne religiösen Bezug ist das Fest im Fernen Osten eine Art rosafarbener Valentinstag geworden. Romantische Verabredungen gehören zum guten Ton, zu essen gibt es eine kalorienstrotzende Erdbeer-Sahnetorte, Relikt aus einem Hollywoodfilm der Fünfziger-Jahre. Viele Japaner gehen auch auf ein frittiertes Hühnchen in die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken, Ergebnis einer erfolgreichen Werbekampagne des US-Hühnerbraters vor fast 50 Jahren.

Lichtspirale statt Tannenbaum

Brasilien: Deutsche Einwanderer brachten das Weihnachtsfest an die Copacabana. Vor Ort ging die feierlich getragene Atmosphäre allerdings schnell in Feierstimmung über. In Rio de Janeiro funkeln unzählige Lichter, Papa Noel, der Weihnachtsmann landet mit einem Hubschrauber im Fußballstadion. Weihnachten heißt auf Portugiesisch Natal, genauso wie die Stadt Natal im Nordosten Brasiliens, sie wurde an einem 25. Dezember gegründet. Natals Wahrzeichen ist ein künstlicher Christbaum, der 112 Meter in den Himmel ragt – der berühmte Mirassol. Seine Lichtspiralen bis hoch in die Baumspitze schaffen einen Stroboskopeffekt, bei dem sich das Licht von unten nach oben zu bewegen scheint.

Mit dem Schlitten durch den Schorstein

USA: Ganz Amerika verwandelt sich im Dezember in ein Glitzermeer: Noch viel mehr Häuser als bei uns sind mit Lichterketten verziert, überall steht, winkt, singt oder klettert ein rot gekleideter Santa Claus. Der große Moment des US- Weihnachtsmanns ist die Nacht zum 25. Dezember: Dann kommt Santa mit seinem Rentierschlitten durch den Schornstein gesaust und bringt die Geschenke in die Wohnung. Das kann er problemlos auch im warmen Florida tun – schließlich braucht der Schlitten keinen Schnee, sondern gleitet elegant durch die Lüfte.

Karneval am Weihnachtstag

Bahamas: Auf den Bahamas hatten die Sklaven ein spezielles Interesse an der Weihnacht der Kolonialherren: Sie bescherte ihnen den einzigen freien Tag im Jahr. Den nutzten die afrikanischstämmigen Menschen mit Gesängen und Tänzen ihrer Heimat zu fröhlichen Feiern. Daraus entstand Junkanoo, der Bahamas-Karneval. Rumba-Rasseln, Trillerpfeifen, Trommeln und Kuhglocken bestimmen den Takt für das "Rushing", das rhythmische Fortbewegen der farbenprächtigen Gruppen. Die Mischung aus weihnachtlicher Besinnung und Faschings-Frohsinn beginnt am 26. Dezember eine Sekunde nach Mitternacht. Die riesigen Kostüme sind oft zentnerschwer und müssen von mehreren Männern abwechselnd getragen werden. Höhepunkt ist die Parade am 1. Januar.

Fest mit Radieschen

Mexiko: Mit der "Nacht der Rettiche" startet am 23. Dezember in Juárez in Mexiko das Weihnachtsfest. Die Händler präsentieren auf dem originellen Volksfest weihnachtlich inspirierte und kunstvolle Darstellungen aus Blumen, Obst und Gemüse. So werden beispielsweise aus Radieschen Figuren geschnitzt, die mit Kohl- und Salatblättern und Zwiebeln verziert werden. Diese fröhliche vorweihnachtliche Nacht hat ihre Ursprünge bereits 1897. Inzwischen ist daraus ein jährlicher Wettbewerb entstanden, der von Musik und Tanz begleitet wird.

Der Christbaum mit den Pinselblüten

Neuseeland: In den angelsächsischen Ländern werden die Geschenke traditionell am Morgen des 25. Dezember ausgepackt. So auch in Neuseeland. Klassischerweise trifft man sich abends im Park zu "Carols by Candlelight" – gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern im Kerzenschein. Am Weihnachtsfeiertag kommen ein fein gefüllter dampfender Truthahn und Plumpudding als Dessert auf den Tisch, wenn man sich nicht zum Barbecue am Strand trifft. Als Weihnachtsbaum dient traditionell ein Pohutukawa – so heißt der neuseeländische Eisenholzbaum mit roten puscheligen Pinselblüten auf Maori.