Von Katharina Eppert

Es sieht ein bisschen so aus, als sei die Zeit stehen geblieben. Nicht im negativen Sinn. Nicht’s bröckelt oder staubt, auch wenn die Gross-Titlis-Schanze im Rücken wie ein Relikt erscheint (Wir haben Sommerzeit!). Die größte Skiprung-Anlage der Schweiz ist Angel- und Drehort für internationale sportliche Wettbewerbe, Kameras, Glamour. Er ist da, dieser mondäne Charme, der einem in dem Schweizer Dorf Engelberg entgegenweht, ohne dass die Blätter aufgeregt rascheln. Bereits im Ortskern, am kleinen Bahnhof der 4400-Seelen-Gemeinde, wo der Zug im Stundentakt zur großen Stadtschwester nach Luzern fährt, liegt das erste architektonische Grandezza: Das Vier-Sterne-Hotel Bellevue-Terminus mit weinroten Fensterläden und Schweizer Fahnen auf dem Dach. Ein Stückchen weiter (hier ist alles beisammen wie in einem "Polly Pocket"-Kästlein), trohnt das im Juni eröffnete Fünf-Sterne-Haus Kempinski. Auch das ein Klassiker: Es handelt sich um das historische Grand Hotel von 1904 der Belle Époque, das inmitten des Kurparks und damit in bester Lage wurzelt.

Das 5-Sterne Hotel „Kempinski Palace Engelberg“ holt die Grandezza längst vergangener Epochen zurück.

Doch wer nun vermutet, dass im historischen Gemäuer die Prominenz ein- und ausgeht, der irrt. Der "neue" Engelberg-Tourist trägt Jeans, Sneakers – unauffällig, naturnah. Alles ohne jeden Davos-Glamour. "Ja, die Zeiten waren einmal", erklärt André Wolfensberger, "als Engelberg ein schnieker Ferienort für Hotelgäste aus aller Welt war." Doch sie kamen nicht etwa, um dem Wintersport zu frönen – dank der hohen Schneesicherheit heute bei Freeridern und Skitourengänger als Tiefschnee-Mekka bekannt. Nein, der Blick auf diese herrliche Landschaft, die frische Luft, das angenehme Klima genügte. Schließlich wurde Engelberg im 18. Jahrhundert vor allem als Kurort bekannt.

Heute: ein Perspektivenwechsel? "Damals spielte sich alles im Dorf ab. Man wollte sehen und gesehen werden. Die Gäste schauten hinauf zu den Bergen gleich einer Kulisse. Heute suchen sie bewusst die Natur, verweilen in ihr, gehen wandern, treiben Wintersport – und schauen von oben herab aufs Tal", ergänzt Wolfensberger. Und trotz des vielleicht anderen Blickwinkels haftet der Gemeinde, die sich gar nicht so recht einem Kanton zuordnen lässt, etwas Majestätisches an. Schließlich klingt schon der Name himmlisch.

Er stammt einer Sage nach von Engelsstimmen, die einst über dem Hausberg zu hören waren. Daraufhin wurde im Jahr 1120 eine Abtei in dem Ort gegründet, aus der sich bis heute die Stiftsschule Engelberg entwickelte. Ein prächtiges Benediktiner-Kloster, das zu den größten Barockanlagen der Zentralschweiz zählt und mit 9097 Pfeifen die größte Orgel der Schweiz beherbergt. Auf die Namensgebung Engelberg pfiffen die Bewohner später übrigens und tauften den engelumkreisenden Hausberg einfach in den "Hahnen" um. "Wegen seiner Form", erklärt André Wolfensberger mit einem Fingerzeig gen 2606 Meter hoher Bergspitze, die optisch tatsächlich an einem Hahnenkamm erinnert. Warum dieser Namenswechsel? "Darüber rätseln wir auch noch", gibt Wolfensberger zu.

Eine Bollywood aus Pappe an der Titlis-Bergstation.

Doch auch der Ort selbst ist etwas ganz Eigenes – eine Exklave des Kantons Obwalden, umgeben von den Kantonen Bern, Nidwalden und Uri. Und egal, wo man auch hinblickt: Engelberg liegt da wie eine Wanne, umzingelt von Bergen, am Fuße des mächtigen 3238 hohen Titlis. "Wir sind hier von einem 360-Grad-Panorama umgeben. Manche Menschen fühlen sich dadurch eingekesselt, andere empfinden die Berge als schützenden Rückzugsort", beschreibt Nicole Eler Risi, Leiterin des örtlichen Talmuseums, die Dualität des Bergdorfes.

Engelberg wartet mit über 500 Kilometer Wanderwegen, unzähligen Biketrails und sechs verschiedenen Klettersteigen auf. Die Berggiganten sind dabei stets zum Greifen nah. Kein Wunder, dass sich das Schweizer Örtchen auch international einen großen Namen als beliebter Outdoorspielplatz für Aktive und Naturfans gemacht hat. Und zwar nicht nur unter den Touristen, wovon viele aus Indien kommen, sich mit dicken Reisebussen durch die schmalen Straßen quetschen – vor Corona wohlgemerkt!

Die Dorfstraße, im Hintergrund der Hausberg „Hahnen“, der früher Engelberg hieß.

Vor allem ist es die kleine Schweden-Community, die sich in den vergangenen 20 Jahren hier etabliert hat. Grund: Die Berge. "Sie sind höher als in Schweden und leicht zugänglich zum Freeriden", sagt Wolfensberger, der das alpine Dorfleben und die kleine Gemeinschaft hier schätzt. Von den rund 4400 Einwohnern in Engelberg sind 70 bis 100 Schweden. Dies wird auch im Ortskern offensichtlich, wenn man auch schwedische Kaffeespezialitäten, Zimtschnecken oder Lakritz angeboten bekommt.

Trotz Traditionshotels und Kloster gibt es aber Platz für Entwicklung. So setzt beispielsweise Peter Kuhn alles auf Klimaschutz. Bereits 2011 hat sich Engelberg als Energiestadt zertifizieren lassen, erklärt der Präsident der hiesigen Energiekommission. "Um unseren Gästen Engelberg als Attraktion verkaufen zu können, brauchen wir einen wirkungsvollen Klimaschutz." Im Detail: Die Titlisbahnen sollen mit Solarenergie betrieben, die sage und schreibe 2350 Zweitwohnungen per Fernsteuerung energiemäßig runterreguliert werden. "Alles andere wäre verpuffte Energie", so Kuhn. Und auch Hotels sollen auf ihre Öko-Bilanz achten.

Anreise: Am bequemsten und umweltfreundlichsten ist die Anreise mit der Bahn, von Heidelberg nach Engelberg in viereinhalb Stunden, mit Umstieg in Basel und Luzern. Mit dem Auto etwas mehr als vier Stunden.

Unterkunft: Das 5-Sterne-Hotel Kempinski Palace hat nach längerer Umbauzeit am 19. Juni seine Pforten geöffnet. Das historische Grand Hotel von 1904 verbindet den Charme der Belle Époque mit modernem Komfort und liegt mitten im Kurpark mit traumhaftem Blick auf die Berge, https://www.kempinski.com/en/engelberg/kempinski-palace-engelberg/; Auch schön gelegen, aber etwas preiswerter ist das Vier-Sterne Hotel Bellevue-Terminus https://www.bellevue-terminus.ch/; Mitten im Ski- und Wandergebiet Brunni liegt auf 1600 Meter über Meer die Berglodge Ristis. Das Nur mit der Luftseilbahn erreichbar, hat man einen einmaligen Ausblick auf den Titlis, https://brunni.ch/

Weitere Auskünfte: www.engelberg.ch