Traum in Blau (am Abend): Der Pool des Atami Resorts in Tamanique liegt direkt im Pazifik. Foto. Carsten Heinke​

Von Carsten Heinke

Die ersten Morgenstunden sind vorbei. Den meisten Vögeln ist es zum Singen schon zu heiß. Nur die Insekten stört die Hitze nicht. Wie ein unsichtbarer Nebel wabert ihr milliardenfaches Summen, Brummen, Zirpen durch die Tropenluft im Südosten von El Salvador. In der Lodge am Segelhafen klappern flüchtig Kaffeetassen. Für ein langes Frühstück ist heute keine Zeit.

Hintergrund Informationen ■ Reisezeit: In El Salvador ist es das ganze Jahr tropisch heiß, in den Bergen etwas kühler. In der Regenzeit von Mai bis Oktober fällt fast der komplette Jahresniederschlag, nur auf den höchsten Gipfeln im Nordosten als Schnee. Empfehlenswert zum Reisen sind Anfang oder Ende der Trockenzeit. Im Dezember und Januar ist alles grün. Von Juli bis November kann man an der 300 Kilometer langen Pazifikküste viele Meeresschildkröten beim Eierlegen sehen. ■ Anreise: Ab Frankfurt z.B. mit Iberia über Madrid nach San Salvador (hin und zurück ab 726 Euro), www.iberia.com ■ Übernachtung: Eines der schönsten Boutiquehotels des Landes ist das Los Almendros de San Lorenzo in Suchitoto. Das liebevoll eingerichtete Landhaus aus der Kolonialzeit bietet viel Grün und Kunst (DZ mit Frühstück ab 113 Euro), www.losalmendrosdesanlorenzo.com ■ Geld: Als offizielle Zahlungsmittel dienen der US-Dollar sowie die alte Währung Colón. Der feste Wechselkurs beträgt 1 USD - 8,75 Colón. ■ Weitere Infos unter www.visitcentroamerica.com

"Vorsicht Alligatoren!" warnt ein Schild am Bootssteg. Von Echsen keine Spur. Statt dessen gibt es gleich ein Stelldichein mit anderen Reptilien. Die Tierärztin Melissa Valle, Biologe Aldo Sanchez und ihr Team gehen für die internationale Tierschutzinitiative ICAPO auf tägliche Kontrollfahrt zu den Meeresschildkröten. An diesem Vormittag sind auch Gäste des Hotels an Bord.

Der Palmenwuchs zu beiden Ufern des Kanals wird dünner und geht über in Mangrovenwald, den größten landesweit. Der schmale Wasserlauf verbreitert sich zu einer Fläche wie ein See, gespickt mit kleinen Inseln. Im fernen Hintergrund verschmelzen bläulich schimmernde Vulkane - da San Miguel, dort San Vicente - im tiefen Himmelsblau. Das Forscherboot hat die Bahía de Jiquilisco erreicht.

"Die Bucht ist einer der zwei Hauptnistplätze Echter Karettschildkröten im Ostpazifik", erklärt Aldo, 23. Früher massenhaft in allen Weltmeeren zu finden, stehen inzwischen alle sieben Arten von Meeresschildkröten auf der Roten Liste. Die Hauptursachen dafür seien Klimawandel, Plastikmüll und Wilderei, so der junge Wissenschaftler.

"Da ist eine!", ruft ein Crewmitglied und springt in die Fluten. Ein Kollege folgt ihm. Nach wenigen Schwimmzügen haben sie die große Grüne Meeresschildkröte eingeholt, packen sie geschickt am Panzer und hieven sie an Bord. Um sie vor der Sonne zu schützen, legen ihr die Männer einen nassen Lappen auf den Kopf und begießen sie mit Wasser - immer wieder. Zwei ihrer Artgenossen werden auf gleiche Weise aus der Bucht ins Boot befördert, während der Steuermann Kurs auf eine Sandbank nimmt.

Nach dem Ankern werden alle drei Probanden vorsichtig und rasch an Land getragen, gemessen, gewogen und fotografiert. Die Gäste dürfen helfen. Nur schnell muss es gehen, um die Tiere nicht unnötig zu strapazieren. Zur Wiedererkennung zwickt Melissa am Ende jedem eine Nummer in die linke Vorderflosse - und ab geht es wieder ins geliebte nasse Element.

"Ihre Schönheit wird den Schildkröten immer wieder zum Verhängnis", weiß die 28-Jährige. Trotz strenger Strafen töte man sie, um ihre begehrten, hübsch gemusterten Panzer zu teurem Schmuck und Kitsch zu verarbeiten. Ebenso wie ihre Eier landen viele nach wie vor im Kochtopf. Nicht zuletzt dank Organisationen wie der ICAPO ging die Wilderei zurück - unter anderem durch Arbeitsplätze. "Wer mit Naturschutz Geld verdienen kann, missbraucht die Tiere nicht für illegale Geschäfte", glaubt Aldo. Auch in seinem Team bewähren sich ehemalige Wilderer als erfahrene und engagierte Helfer.

Nach dem Ende des Bürgerkrieges und der Auflösung der Rebellenarmee Anfang der 90er-Jahre stand El Salvador vor einem Neuanfang. Bis heute hat sich viel getan in dem Land, das wirtschaftlich vor allem von den USA abhängt. Doch immer noch gehören Armut und Gewalt, soziale Probleme und Arbeitslosigkeit zum Alltag. Vielerorts zwischen Küste und Gebirgen verspricht der Fremdenverkehr neue Chancen für die Zukunft.

Die Hacienda La Carrera an der Jiquilisco-Bucht verbindet Landwirtschaft mit sanftem Tourismus. Neben Agrarprodukten wie Kakao, Kaffee, Bananen, Mais und Zuckerrohr lebt die Farm von einer Lodge. Gäste profitieren sowohl von der Umgebung mit viel Wald und Wasser als auch von der Nähe zu Gärten und Plantagen. "Es gibt immer frische Produkte und jede Menge zu erleben", sagt Elena Rivera von der Puerto Barillas Lodge über die Farm, zu der seit Jahren auch eine Klammeraffenkolonie gehört.

Baumbewohnende Kletterakrobaten hat Suchitoto nicht zu bieten. Dafür trumpft die kleine Stadt am Rio-Lempa-Stausee mit toller Aussicht, Kunsthandwerk und spanischer Kolonialarchitektur. In engen Kopfsteinpflastergassen und auf malerischen Plätzen, zwischen alten Häusern, Läden und Lokalen, Kirche und Konvent herrscht rührige Betriebsamkeit - besonders früh und in den Abendstunden - doch zugleich auch stets gemütliche Gelassenheit. Manchmal täuscht die Ruhe Suchitotos, denn vieles in dem Städtchen passiert auf seinen Innenhöfen. Wie zum Beispiel im Freiluft-Atelier von Irma Guadrón.

Mit beiden Armen steckt die lebensfrohe Modemacherin in einer Wanne voll von dicker, tintenblauer Flüssigkeit. Immer wieder taucht sie ein Kleid hinein, bis dessen Baumwollstoff sich vollgesogen hat mit Indigo. Die Farbe, die genauso heißt wie das rosa blühende Gewächs, aus dem man sie gewinnt, gehört zu El Salvador wie sein Kakao, seine Schildkröten und Vulkane, denn sie ist Teil der Maya-Kultur, die Zentralamerika bis heute prägt. Irma spült das Kleid, das nun durch ihre Batiktechnik ein blau-weißes Muster hat, und hängt es zum Trocknen neben ebensolche Blusen, Schals und Tücher.

Die alten Mayas nutzten Indigo zur Verehrung ihrer Götter. Die Amerikaner färbten damit später ihre Jeans - bis sie synthetische Alternativen fanden. Im traditionellen Anbaugebiet um Suchitoto haben Bauern und Kreative wie Irma Guadrón die "Blaue Blume" ihrer Vorfahren wiederentdeckt. Für die schöne Salvadorianerin symbolisiert die sehr spezielle Farbe sowohl den Himmel und das Wasser als auch das Feuer: "Indigo ist das, was du im Herzen einer Flamme sehen kannst."