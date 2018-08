Von Inge Höltzcke

Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen" so lautet der Refrain in Udo Jürgens Lied "Ich war noch niemals in New York, ..." Wie oft hatte ich diesen Song gesummt, geträllert und gepfiffen. Zu Hause. Auf dem Weg zur Arbeit. In Heidelberg. Gott und die Welt hatte die "Stadt der Städte" schon besichtigt. Und ich? Die Sehnsucht auf die große weite Welt war groß. Jetzt mit 53 Jahren sollte mein Traum in Erfüllung gehen.

Landeanflug auf den Flughafen John F. Kennedy. Der Herzschlag steigt und ebenso der Mut, meinen brummigen und wortkargen Sitznachbar im Flugzeug, der sich später als Musiker einer New Yorker Rockband outet, in ein Gespräch über die Weltstadt zu verwickeln. Wenn nur mein Englisch leichter über die Lippen ginge. Na gut, eine Woche wollen wir in NYC (New York City) bleiben. "Da werde ich schon Übung bekommen", hoffe ich. Immerhin habe ich am Flughafen in Frankfurt noch ein englisches Buch gekauft. "Great Again" von Donald Trump. "Seine Worte sind einfach", denke ich, "das werde ich schon verstehen." A propos Donald Trump. Der Rockmusiker gibt zu, den Präsidenten zu hassen. Als Bauinverstor habe er seine Bauarbeiter oft gar nicht bezahlt, klagt er. An der Kofferausgabe wünscht er uns noch einen schönen Aufenthalt.

Hintergrund Anreise: Vom Flughafen Frankfurt am Main nach New York geht’s in knapp acht Stunden. Ein Direktflug (hin und zurück) gibt’s ab 570 Euro, zum Beispiel bei Singapore Airlines. Übernachten: Das Vier-Sterne-Hotel Holiday Garden Inn liegt in Midtown. Vier Gehminuten sind es zur U-Bahn-Station, 7 Gehminuten vom Central Park und 8 Gehminuten vom Times Square [+] Lesen Sie mehr Anreise: Vom Flughafen Frankfurt am Main nach New York geht’s in knapp acht Stunden. Ein Direktflug (hin und zurück) gibt’s ab 570 Euro, zum Beispiel bei Singapore Airlines. Übernachten: Das Vier-Sterne-Hotel Holiday Garden Inn liegt in Midtown. Vier Gehminuten sind es zur U-Bahn-Station, 7 Gehminuten vom Central Park und 8 Gehminuten vom Times Square entfernt. Kosten: 138 Euro pro Person und Nacht. Das Frühstück ist nicht inklusiv, dafür gibt es aber für jeden Gast an der Rezeption Coffee to go.

Die Einreise erfolgt nahezu reibungslos. Fast keine Schikanen. Nur der Pass der Tochter gibt Grund zur genauen Überprüfung. Warum? Das sagt keiner der grimmigen Kontrollbeamten. In eine Art Abstellkammer werden wir geführt. "Handys ausschalten!", ruft lautstark eine ungehaltene Polizistin, mit der man besser nicht diskutieren sollte. Endlich Entwarnung. Der Pass ist o.k., die Freiheit ruft. Mit dem Taxi geht es nach Manhattan. Dass uns der Taxifahrer ins falsche Hotel bringt und uns so zu einer unfreiwilligen Sightseeing-Tour mit Koffern durch die holprige 56. Straße zwingt, sei ihm nachgesehen. Dass er allerdings ein Loblied auf Trump singt, stimmt nachdenklich. Doch nur kurz. Zu laut, zu bunt, zu verrückt ist New York. Am Times Square ist die Hölle los. Menschenmassen schieben sich über den Broadway. Auf dem Weg zum beliebten Kaufhaus Macys, zum M&M-Store, zu den Musical- Vorstellungen "Chicago", "Kinky Boots", "Miss Saigon". Dass sich mittendrin noch Polizisten hoch zu Ross einen Weg bahnen können? Es funktioniert. Wenn der Verkehr im Chaos zu versinken droht, dann bleiben die New Yorker gelassen.

Und schon fragt man sich: Wer sind die New Yorker überhaupt. Die gehetzten Manager, die im feinen Zwirn und edlen Schuhen zum Büro eilen, die eleganten Damen, modisch aufgestylt, die kernigen Fensterputzer im blauen "Anton", die Müllmänner (oft sind es Schwarze), die Studenten reicher Familien, die zugedröhnten Wohnsitzlosen, die durchtrainierten Fitnessbesucher oder gar die vielen Hundesitter, die oft mit sechs Hündchen an der Leine an der Upper East Side gesehen werden? New York ist alles. Ein Schmelztiegel verschiedenster Nationen, Religionen, sozialer Schichten.

Die vielen Sehenswürdigkeiten aufzuzählen, wäre müßig. Natürlich muss man die Freiheitsstatue, das Moma, den Central Park, die Brooklin Bridge, die Wall Street, das One World Trade Center, die Trinity Church, und das Rockefeller Center gesehen haben. Vor allem aber auch das Ground Zero Museum, das auf ergreifende Art und Weise den Touristen plötzlich die Tränen in die Augen treibt. Auch uns. Alle Namen der am 11. September 2001 verunglückten Menschen sind eingraviert. Wo einst die Twin Tower standen, sind heute schwarze Marmor-Brunnen, die in die Tiefe führen. Es kommen Angehörige und Freunde und Fremde. Viele legen Blumen ab. Trauer hat hier ihren Platz. Und es dauert, bis die deprimierenden Erinnerungen vom Trubel der Stadt überlagert werden. Mit dem Fahrrad den Hudson River entlangfahren, erscheint geradezu beruhigend, um die Schwermut aus dem Kopf zu kriegen.

Manhattan lässt sich am besten mit dem Fahrrad erkunden. ​

Überhaupt ist es besonders reizvoll, die Sehenswürdigkeiten mit dem Fahrrad zu erkunden. Für 30 Dollar pro Tag kann man ein Rad ausleihen und auf vielen Fahrradwegen die Wolkenkratzermetropole entdecken. Besonders empfehlenswert sind die Radwege im Central Park, aber auch in ganz Manhattan. Wer noch einen Blick in die Designerläden von Gucci, Armani oder Louis Vouitton werfen will, der findet in der fünften Avenue alles, was das Herz begehrt. Übrigens auch ein Trump Tower befindet sich in der "Fünften". Doch der findet kaum Beachtung.

Nach einer Woche New York ist man erschlagen. So viele Menschen, so ein Lärm auf der Straße und so viele Eindrücke. Sich zurückziehen, geht nicht. Da bleibt nur am Abend die Flucht ins Hotelzimmer in der 57. Straße. Und hier brummt dann auch noch die Klimaanlage.

Es ist die letzte Nacht, bevor es wieder zurück nach Deutschland geht. Die Mitbringsel für zu Hause sind schon eingepackt, Schokolade von Reese’s und T-Shirts von Macys. Wehmütig schaue ich in der Nacht vom 10. Stockwerk auf die Nachbarbauten. Skyscraper mit 30, 40, 50 Stockwerken. In vielen Etagen brennt Licht, die Bildschirme keuchen. In einigen Büroetagen wird die ganze Nacht durchgearbeitet. Auf den Straßen ist der Bär los, 24 Stunden lang.

Ich werde die Stadt vermissen, die alles ist, nur nicht langweilig oder spießig. Wo die Freiheit fast grenzenlos ist und lediglich der Geldbeutel Grenzen setzt. Denn die Stadt der Städte hat ihren Preis.