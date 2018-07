Von Micha Hörnle

Nordhessen? Das klingt so unsexy wie Südniedersachsen. Edersee? Ein armer Verwandter des Bodensees etwa? Mitnichten! In der Kurpfalz kennt man diese Region im Länderdreieck Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen kaum - und zwar völlig zu Unrecht. Denn auch wenn es die Nordbadener eher in den Süden oder an die nördlichen Küsten zieht, sollte zumindest ein kleiner Wochenendausflug in diese wunderbare - und übrigens auch bezahlbare - Gegend führen. Denn Nordhessen ist nicht nur der angeblich so arme Landesteil unseres Nachbarbundeslands, er ist vor allem der städtebaulich und landschaftlich interessanteste. Hier, und zwar vor allem hier, sammelten die Brüder Grimm ihre alten Märchen - und wer heute noch in die schmucken Dörfer und Städtchen dieses Landstrichs fährt, bekommt eine Ahnung davon, was sie dort alles fanden. Denn diese Gegend ist vom Bauboom der Nachkriegszeit fast unversehrt geblieben, hier gibt es noch Fachwerk in Hülle und Fülle - und einen spektakulären, wenn auch künstlichen, See.

Hintergrund Anreise: Am einfachsten ist es, mit dem Auto zum Edersee zu fahren: Die 245 Kilometer (ab Heidelberg) über die Autobahn bis Gießen und dann über die Bundesstraße nach Marburg und Bad Wildungen bis nach Hemfurth dauern knapp drei Stunden. Mit der Bahn ist die zügigste Verbindung (etwas über vier Stunden) bis Wabern und dann weiter mit dem Bus nach Fritzlar mit weiterem Umstieg [+] Lesen Sie mehr Anreise: Am einfachsten ist es, mit dem Auto zum Edersee zu fahren: Die 245 Kilometer (ab Heidelberg) über die Autobahn bis Gießen und dann über die Bundesstraße nach Marburg und Bad Wildungen bis nach Hemfurth dauern knapp drei Stunden. Mit der Bahn ist die zügigste Verbindung (etwas über vier Stunden) bis Wabern und dann weiter mit dem Bus nach Fritzlar mit weiterem Umstieg in Bad Wildungen; Preis ab 35,90 Euro. Übernachten: Am Edersee direkt im Terrassenhotel (Randstraße 4, 34549 Edertal-Hemfurth). Preise für das Doppelzimmer von 61 bis 76 Euro, zuzüglich Frühstück (Telefon: 05623/94790, Internet: www.terrassenhotel-edersee.de). Hier gibt es auch ein Restaurant. Oft finden sich auch direkt in Hemfurth andere Übernachtungsmöglichkeiten. In Fritzlar ist das Hotel Domgarten beliebt, aber oft ausgebucht (Neustädter Straße 9, 34560 Fritzlar, Telefon: 05622/91760, www.hotel-domgarten.de). Etwas außerhalb, im Stadtteil Züschen, liegt die Burg Garvensburg (Obertor 13, 34560 Fritzlar, Telefon: 05622/798230, www.garvensburg.de). Sie beherbergt auch ein gehobenes Restaurant. Essen: Im Terrassenhotel am Edersee geht es vor allem gutbürgerlich zu - mit Schwerpunkt Steaks (Rumpsteak für 26,90 Euro), aber es gibt auch ein Zanderfilet für 16,90 Euro. Direkt im Ortskern von Hemfurth bietet das Restaurant Dornröschenhöh eher regionale Kost an - wie "Ahle Wurst" mit Brot (11,50 Euro), Edertaler Forellenfilets (mit Brot, 12,50 Euro) oder den "Weckewerk" (eine Art Saumagen) für 12,90 Euro. Alternativ auch das "Landhotel Ederaue" (Forelle nach Müllerin-Art mit Petersilienkartoffeln für 16,90 Euro). Allgemeine Auskünfte: Edersee Touristic GmbH, Telefon: 05623/99980, www.edersee.com; Schifffahrt: www.personenschifffahrt-edersee.de

Den wiederum sollte man unbedingt einmal gesehen haben. Von der Fläche her ist er nach dem Forggensee in Oberbayern nur der zweitgrößte Stausee Deutschlands, mit nur gut zwölf Quadratkilometern Fläche. Aber er ist ein besonders schöner - und touristisch voll erschlossener. Am besten, man nimmt sich sein Quartier direkt am See. Aber eines vorab: Die Menschen in Nordhessen sind bodenständig, da gibt es kein toskanisches Lebensgefühl mit allerhand Wellness-Schnickschnack. Hier gibt’s in den allermeisten Hotels schlicht ein Zimmer mit Frühstück - und meist ein ziemlich deftiges Essen. So ist es auch im Terrassenhotel direkt am See. Das Haus an sich ist keine architektonische Schönheit, die Zimmer atmen allesamt noch den Geist der 90er. Aber alles ist sauber und ordentlich, das Frühstück reichhaltig, wenn auch keineswegs "besonders" - dafür gibt es das Doppelzimmer schon ab 61 Euro. Das hoteleigene Restaurant hat sich, aus welchem Grund auch immer, auf eine Art "Westernküche" mit riesigen Steaks verlegt, aber die Edersee-Forelle mit Salzkartoffeln war ganz in Ordnung - aber, um ehrlich zu sein, nicht vergleichbar mit dem, was man sonst im Schwarzwald serviert bekommt. Die Küche der Region hat also noch allerhand "Luft nach oben".

Aber der Charme des Hotels liegt in der Lage am See - also nichts wie raus, am nächsten Morgen direkt an den Schiffsanleger. Dort wartet eines der beiden Schiffe, die normalerweise nur zur Halbinsel Scheid fahren, zwölf Euro für einen Erwachsenen. Die erste Attraktion ist allerdings weniger der sich verästelnde Stausee, sondern erst einmal seine Mauer. 400 Meter lang und 45 Meter hoch (vom See aus gemessen), dann fällt sie steil ab zum Kraftwerk Hemfurth. Alles keineswegs eine seelenlose Betonkonstruktion, sondern schön-schlicht aus Grauwacken errichtet. Gebaut wurde der See allerdings weniger zur Stromerzeugung, sondern damit der Mittellandkanal - und vor allem die ihn speisende Weser - genügend Wasser hat. Außerdem sollten mit dem Stausee die ständigen Hochwasserkatastrophen des Flüsschens Eder beendet werden - was auch gelang. 1914, kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs, war der Mammutbau fertig, zuvor wurden die drei Dörfer Asel, Berich und Bringhausen, die überflutet wurden, in höheren Lagen des angrenzenden Kellerwaldes wieder neu aufgebaut. Und zwar derart gekonnt, dass man sie heute für besonders alte und liebevoll gepflegte Ortschaften hält: Neu-Asel wurde sogar bei "Unser Dorf soll schöner werden" prämiert. Bei extremem Niedrigwasser, wie zuletzt im Juli, kommt die alte Aseler Ederbrücke wieder zum Vorschein. Die 100 Jahre im See haben ihr erstaunlich wenig angetan. 1943 zerstörte die britische Luftwaffe die Staumauer mit hüpfenden Sprengbomben. Die Flutwelle erreichte sogar das 35 Kilometer entfernte Kassel. Noch heute erinnert in Hemfurth ein Museum an diese Katastrophe, die damals rund 70 Menschenleben forderte.

Postkartenidylle: Fritzlar ist eine Stadt mit mittelalterlichem Charakter.

Aber zurück zum See: Die erste Station ist auch die interessanteste: 150 Meter über dem See erhebt sich das stolze Schloss Waldeck, das auch der ganzen Region seinen Namen gegeben hat. Und es begründet vielleicht auch die Vorliebe vieler Niederländer für diese Region: Von hier stammt Emma von Waldeck und Pyrmont, die ab 1879 zur Stammmutter aller holländischen Königinnen und Könige wurde - wobei man das Städtchen Waldeck nicht unbedingt gesehen haben muss. An der Halbinsel Scheid liegt auch die "Liebesinsel", das einzige Eiland, das bei Vollstau des Edersees zu sehen ist: Es sind die Reste der alten Burg Bring. Doch am beeindruckendsten sind die Panoramen des nahen Naturparks Kellerwald, der seit 2004 sogar Nationalpark ist. Äußerlich ist er dem Odenwald nicht unähnlich, aber er ist viel weniger stark besiedelt (und wenn, dann mit ungewöhnlich liebevoll gepflegten Fachwerkdörfchen) - und zudem das größte zusammenhängende Buchenwaldgebiet Deutschlands.

Nun gut, man könnte sagen, dass ein Stausee in reizvoller Lage an sich kein Reiseziel ist. Stimmt, aber der Edersee hat den Vorteil, dass er in der Nähe von außerordentlich reizvollen Fachwerkstädtchen liegt: Da ist auf der einen Seite das nahe, mondäne Kurbad Bad Wildungen, das über ein paar wunderbar restaurierte Straßen mit imposanter Architektur gebietet. Während man die Kreisstadt Korbach - leider völlig unbelebt (um nicht zu sagen "tot"), trotz eindrucksvoller Bauten samt eines eindrucksvollen Rolands - getrost links liegen lassen kann, muss man unbedingt einmal nach Fritzlar.

In dieser uralten Dom- und Kaiserstadt wird ziemlich ungeniert alles geboten, was man sich im mittleren und südlichen Deutschland an Heimeligkeit nur wünschen kann: ein wunderbar verträumter Marktplatz, eine imposante Stadtmauer mit allerhand Türmen, sogar gotische Häuser - und zwar ganz ohne Bausünden. Und man muss unbedingt noch bei der einzig verbliebenen Metzgerei direkt am Markt vorbei, um sich mit der nordhessischen Spezialität, der "Ahlen Worscht", einer besonders groben Art von Salami, reichlich einzudecken. Für Fritzlar sollte man schon einen halben Tag einplanen - und vielleicht noch in einem ganz besonderen Hotel einchecken: der Garvensburg im Stadtteil Züschen, gut acht Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Die ist zwar nicht ganz so alt, wie ihr Name vorgibt: Sie wurde erst 1894 bis 1898 von dem Industriellen Wilhelm Garvens erbaut. An den Wochenenden ist sie meistens für Hochzeitsgesellschaften reserviert, aber danach hat man meistens gute Chancen auf ein Zimmer. Die kosten mit 55 Euro nicht allzu viel, aber dafür hat man auch weder WC noch Bad auf dem Zimmer. Die liegen irgendwo, halbe Tagesreisen entfernt, auf dem Gang. Aber die Übernachtung ist herrlich antiquiert, auch wenn das dazugehörige Edel-Restaurant nicht ganz hält, was es verspricht.

Ja, Nordhessen ist für verwöhnte Kurpfälzer ein nicht ganz einfaches Reiseziel: schon gut zweieinhalb Stunden weg, so ganz ohne die ganzen Feinheiten der badisch-pfälzischen Küche. Und manchmal fehlt es einem auch an dem "Raffinement", das man von hiesigen Hoteliers und Gastronomen erwartet. Doch dafür entschädigen niedrige Preise, außergewöhnlich freundliche Menschen, eine hübsche Landschaft und absolut sehenswerte Städtchen. Dabei habe ich vom heimeligen Melsungen und dem Geheimtipp Spangenberg, der wahren Perle der Gegend, noch gar nichts erzählt ...