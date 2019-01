Von Gabriele May

Cheimgau. Unter dem festen Schuhwerk knirscht der Schnee, ansonsten herrscht Stille. Doch was für ein Fest bietet sich dem Auge! In der Sonne glitzert die weiße Pracht, als hätte ein Hubschrauber Milliarden kleinste Swarovski-Schmucksteinchen herabregnen lassen. Der Himmel ist herrlich blau, nur der Schnee weht hier und da ein weißes Wölkchen nach oben, oder herab von Bäumen und Sträuchern, die sich durch die weißen Kristalle zu wahren Kunstwerken entwickelt haben.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Auskünfte: www.chiemsee-chiemgau.info / www.gipfelglueck-chiemgau.de ■ Unterkunft: Wellnesshotel Ortnerhof (Vier Sterne), Ort 6, [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Auskünfte: www.chiemsee-chiemgau.info / www.gipfelglueck-chiemgau.de ■ Unterkunft: Wellnesshotel Ortnerhof (Vier Sterne), Ort 6, 83324 Ruhpolding, www.ortnerhof.de; Preisbeispiele: Pauschale „Auszeit“ mit vier Übernachtungen und Halbpension im Doppelzimmer ab 301 Euro pro Person. Pauschale „Loipenspaß“ mit vier Übernachtungen im Doppelzimmer ab 435 Euro pro Person. ■ Erste Langlaufschule Deutschlands: www.langlaufschule-ruhpolding.de ■ Jodelseminar: www.jodelseminar.de (01.06., 13.07., 14.09., jeweils 8.45– 16.30 Uhr, pro Tagesseminar 56 Euro)

[-] Weniger anzeigen

Genau so sieht das Winter-Wunderland aus, fährt es einem durch den Kopf. Ein Sehnsuchtsort, für den man übrigens nicht um die halbe Welt reisen muss. Kurz vor der österreichischen Grenze befindet sich der erste Winter-Premiumwanderweg Deutschlands auf einer Hochebene in Reit im Winkl. Von der Hindenburghütte aus kann über die Hemmersuppenalm in der Schneeidylle gewandert werden, vorbei an Almhütten und einer kleinen Kapelle. Daneben bieten Loipen herrliche Möglichkeiten für Langläufer. Einer topografisch günstigen Talwetterlage verdankt Reit im Winkl seine überdurchschnittlich vielen winterlichen Sonnentage.

Wieder angekommen auf der Hindenburghütte kann man sich nach einer deftigen Mahlzeit überlegen, entweder mit dem Bus zurück ins Tal zu fahren - oder aber mit dem Schlitten auf der mehr als drei Kilometer langen Naturrodelbahn. Die verlangt etwas Sportlichkeit und bietet dafür herrlichen Nervenkitzel.

Das Chiemgau in Oberbayern hat viele solcher Orte, in denen der Urlaubsgast im Winter wie auch im Sommer eins mit der Natur werden kann. Dass hier Wintersportstars wie "Gold-Rosi" Mittermaier ihre Heimat haben, wundert nicht. Tatsächlich ist der Chiemgau neben seinen schönen Berglandschaften, dem Chiemsee und seinen großflächigen Naturschutzgebieten bekannt für den Spitzensport. Von ihm können auch Hobbysportler und Sportfans profitieren.

Ruhpolding etwa erlangte durch den Biathlon internationale Bekanntheit. Die Chiemgau-Arena - ein 1978 fertiggestelltes Leistungszentrum - ist Austragungsort internationaler Wettkämpfe. Jedes Jahr reisen 13 bis 15 Nationalteams zum Training an, darunter sogar das schwedische. Trainer der Nordmänner ist nämlich ein waschechter Ruhpoldinger: Wolfgang Pichler, dessen Bruder Claus Pichler seit 2008 Bürgermeister im Ort ist.

Auch Ungeübte können hier ein "Training wie die Profis" buchen und unter anderem auf die originalen Klappscheiben schießen. Das Training mit qualifiziertem Personal dauert zweieinhalb Stunden und kostet etwa 149 Euro inklusive Leihmaterial. Etwas in Vergessenheit geraten ist, dass es neben der Arena eine der ältesten Naturschanzen Deutschlands aus den 60er Jahren gibt. Auch Andreas Wellinger benutzte sie für seine ersten Sprünge.

Daneben wirbt Ruhpolding mit der bundesweit ersten Langlaufschule. Seit 45 Jahren bringen Skilehrer Interessierten den Sport nahe, der praktisch alle Muskeln fordert und daher auch vom Gesundheitsaspekt her sehr zu empfehlen ist. Ganze 155 Loipenkilometer stehen in Ruhpolding zur Verfügung, darunter die schönsten der Bayerischen Alpen.

Wer sich für Eisschnelllauf interessiert, wird in Inzell fündig. Hier fing alles auf dem Frillensee an. Der auf einer Höhe von 900 Kilometer gelegene See friert zuverlässig zu, und zwar von innen nach außen, was eine absolute Besonderheit darstellt. 1959 wählte eine Eisschnelllaufgruppe aus Berlin und München den See als perfekte Strecke für den schnellen Sport aus. Später fanden auch die Deutschen Meisterschaften im Eisschnelllauf auf dem See statt.

Die Max Aicher Arena ist eines der schnellsten und innovativsten Eisstadien. Foto: May​

Nicht zuletzt aus Umweltschutzgründen wurde der Frillensee als Sportstätte aufgegeben, 1965 entstand dafür in Inzell das erste Bundesleistungszentrum für Eisschnelllauf in Deutschland. Mit der Zeit wurde der Druck immer größer, eine Halle zu bauen. Im März 2011 wurde schließlich die Max Aicher Arena eingeweiht - eines der schnellsten Eislaufstadien in Europa. Anni Friesinger und Erhard Keller trainierten hier. Doch auch Ungeübte können sich hier auf Kufen versuchen. Bis in den März hinein gibt es zu bestimmten Zeiten Publikumsläufe auf der 400-Meter-Bahn und auf dem Hockeyfeld.

Der Frillensee ist heute freilich kein Ziel mehr für Hochleistungssportler, dafür eine lohnende Destination für eine gemütliche Familienwanderung - Entschleunigung statt Schnelllauf. Vom Wanderparkplatz Adlgaß aus können Naturliebhaber den See über einen Bergwald-Erlebnispfad erreichen und anschließend umrunden. Auch hier ist das Naturerlebnis auf seine Art einzigartig.

Allerlei Genüsse bietet auch der nördlichste der hohen Chiemgauberge: Der über der Gemeinde Bergen thronende Hochfelln mit seinen 1674 Metern wird auch die Aussichtsterrasse des Chiemgau genannt. Die Seilbahn, die hinaufführt - es ist die zweitlängste in Deutschland - bietet einen herrlichen Blick auf den Chiemsee und nicht selten bis nach München. Nicht weit vom Gipfelkreuz steht eine kleine Kirche, die gern besucht wird und auch gebucht werden kann.

Hier ist das touristische Hauptgeschäft im Sommer angesiedelt, doch auch für den Winter hat sich Bergen etwas Besonderes einfallen lassen: die Fahrt mit einer Pistenraupe. Wenn die Naturskihänge des Hochfelln präpariert werden, können Gäste nach dem offiziellen Betrieb als "Co-Pilot" in der Pistenraupe Platz nehmen. Erst ein Jahr alt, ist das Angebot bereits ein Renner. Die aufregende Fahrt am Rande des Abgrunds dauert zweieinhalb bis drei Stunden und bietet Nervenkitzel pur. Kostenpunkt in einem Angebotspaket: etwa 70 bis 90 Euro.

Im Sommer ist am Hochfelln vor allem Wandern angesagt. Der positive Einfluss der Natur auf Gesundheit und Wohlbefinden ist unumstritten. Weniger bekannt dürfte sein, wie man darüber hinaus die "Mitte des Körpers" stärken und zu Muskelentspannung und "Gehirnhälftenausgleich" kommen kann. Nichts weniger als das verspricht zumindest Jodelkaiser Josef Ecker.

Bei seinen Tagesseminaren kann man an mehreren Stationen der Hochfellnseilbahn das Jodeln erlernen. Der Weg zum Gipfel - teils zu Fuß - wird somit auch ein Weg zum Jodeldiplom. Atemtechnik, Jodellieder, Kuhglockenspiel und Tanz mit Panoramablick: Auch auf diese Weise kann die Bergwelt des Chiemgau zu einem Sehnsuchtsort werden.