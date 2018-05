Von Karsten-Thilo Raab

Fast fünf Jahre gingen ins Land, ehe aus dem verödeten, vertrockneten Areal einer ehemaligen Rosenfarm ein Meer aus Blüten und Blättern entstand, in dem sich unter dem Dach von Bäumen und Sträucher zahlreiche Kunstwerke ducken. Mal dezent und versteckt, mal protzig-klotzig tauchen die meist farbenfrohen Skulpturen und Installationen zwischen Kakteen, Palmen, Mandel-, Orangen- und Zitronenbäumen auf. Manches regt zum Schmunzeln, manches zum Nachdenken an - und immer bilden die Werke des schaffensfreudigen Heller großartige Blickfänge.

Keine Frage, das im Oktober 2016 eröffnete "Anima" ist ein Festival für alle Sinne, ein magischer Ort, der gleichermaßen Naturliebhaber und Kulturbeflissene in seinen Bann zieht. Ein berauschendes Meer an Düften und Farben, das so wohl kaum jemand auf dem afrikanischen Kontinent erwartet.

Hintergrund ■ Anreise: Eurowings bietet Direktflüge ab Düsseldorf ab etwa 70 Euro an; von Frankfurt fliegen Ryanair und Condor (alle ab 49 Uhr) in die Königsstadt. Von Marrakesch aus der Straße nach Ourika folgen. Nach rund 28 Kilometer liegt auf der rechten Seite die Zufahrt zu Anima. ■ Übernachten: Be Live Experience Palmeraie Marrakesch, Route de Fes, km 6, Zone de Zahrat Annakhil, [+] Lesen Sie mehr ■ Anreise: Eurowings bietet Direktflüge ab Düsseldorf ab etwa 70 Euro an; von Frankfurt fliegen Ryanair und Condor (alle ab 49 Uhr) in die Königsstadt. Von Marrakesch aus der Straße nach Ourika folgen. Nach rund 28 Kilometer liegt auf der rechten Seite die Zufahrt zu Anima. ■ Übernachten: Be Live Experience Palmeraie Marrakesch, Route de Fes, km 6, Zone de Zahrat Annakhil, Marrakesch, Telefon 00212-524-298000, www.belivehotels.com. Doppelzimmer in dem im Oktober 2017 eröffneten All-inclusive-Haus beginnen bei ca. 85 Euro pro Nacht. ■ Der Garten „Anima“ bietet jeweils um 9.30, 11.30 und 14.30 Uhr auch einen kostenlosen Shuttlebus vom Parkplatz der Koutoubiya Moschee an. Reservierungen sind über die Internetseite möglich. Öffnungszeiten: täglich ab 9 Uhr. Im Winter bis 17 Uhr, sonst bis 18 Uhr. Eintritt: 120 Dirham, Kinder bis 16 Jahren 60 Dirham; www.anima-garden.com

[-] Weniger anzeigen

Gut zehn Millionen Euro ließ sich André Heller seinen Gartentraum kosten und schuf aus dem Nichts einen wirklichen Traumgarten. Dabei bedurfte es fraglos jeder Menge Vorstellungsvermögen, aber auch viel Zeit und Geduld, um den vertrockneten, rötlichen Lehmboden in eine faszinierende Pflanzenwelt zu verwandeln.

Um das für viele zunächst als utopisch beurteilte Projekt überhaupt verwirklichen zu können, verkaufte André Heller seinen geliebten "Giardino Botanico" am Gardasee samt der dazugehörigen Villa. Sehr schwierig gestaltete sich die Suche nach geeigneten Pflanzen, zumal es in Marokko keine größeren Gärtnereien oder Baumschulen gibt, die entsprechende Mengen auf Bestellung liefern.

Und so wurde aus der Not eine Tugend gemacht. Ein Stab von Mitarbeitern fuhr - teilweise auf Fahrrädern - kreuz und quer durch das Ourikatal und in das nahe gelegene Marrakesch auf der Suche nach geeigneten Bäumen und Sträuchern. Mit Erfolg. Auf verlassenen Grundstücken, in den Gärten abbruchreifer Häuser und an vielen anderen Stellen im Umland wurden Pflanzen aufgestöbert, die in "Anima" eine zweite Heimat finden sollten. Mit riesigem Aufwand wurden 25 Meter hohe Palmen, mächtige Orangen- und Drachenbäume, windschiefe Olivenbäume und vergessene Bananenstauden umgepflanzt. Dabei galt es, allerlei logistische Probleme zu lösen. Denn die teils riesigen Bäume mussten samt Wurzelwerk und Erdballen auf Tieflader gehievt und nach Douar Sbiti transportiert werden. Für die Umsiedlung eines fünf Meter hohen Kaktus aus einem Hinterhof in Marrakesch wurden sogar spezielle Transportboxen aus Metall gefertigt.

Das Ansiedeln der Pflanzen war eine Sache. Die spannende Frage blieb, ob diese am neuen Standort auch wieder vernünftig anwachsen würden, zumal der Landstrich im Ourikatal auch noch durch besondere klimatische Bedingungen gekennzeichnet ist.

"Im Sommer ist es nicht selten um die 50 Grad Celsius heiß, im Winter ist das nahe Atlas-Gebirge oft monatelang schneebedeckt und die Kälte breitet sich im ganzen Umland aus", berichtet Mohamed Ait Brahim. Der galante Guide aus Marrakesch, der am Goethe-Institut in seiner Heimatstadt nahezu akzentfrei Deutsch gelernt hat, unterstreicht, dass die Pflanzenwelt von "Anima" mehr unter kalten Wintertagen leide als unter den trocken-heißen Sommern.

Gleichzeitig sind insbesondere die schneereichen Winter für eine Region ein Segen, in der die Wasserzuteilung strengstens geregelt und überwacht wird. So gibt es beispielsweise genaue Vorgaben, wie viel Wasser die Bauern für ihre Saat und ihr Vieh verwenden dürfen. Für Hellers Gartenreich durften insgesamt drei 60 Meter tiefe Brunnen angelegt werden. Je mehr Schnee im Atlasgebirge fällt, umso größer sind an warmen Tagen die unterirdischen Wasservorräte.

"Das Paradies wurde auch nicht am Reißbrett entworfen", so Mohamed Ait Brahim mit Blick auf die Tatsache, dass "Anima" aus einem labyrinthartigen Geflecht an schattigen Wegen und Pfaden besteht. Keine Schilder weisen hier den Weg, keine Tafeln erklären die Flora. Inmitten der Pflanzenpracht fallen stattdessen auf Schritt und Tritt freche und teilweise skurrile Kunstwerke und Installationen ins Auge.

Da kauert "Der Denker" von Auguste Rodin in typischer Pose inmitten eines von Rosmarin eingefassten Rosengartens. Dahinter erhebt sich ein rostiges Boot, das wie eine Mischung aus Arche Noah und Papierschiffchen anmutet. In Anlehnung an die Flüchtlingsdramen auf dem Mittelmeer trägt der Stahlkoloss, der sich durch das Blütenmeer zu schieben scheint, den Namen "Hoffnung".

Zu finden sind aber auch Köpfe, Totems, Tiere und Fabelwesen aus den verschiedensten Materialien, während unter einem dichten, gebogenen Bambus-Blätterdach tibetische Gebetsflaggen im Wind wehen. Dann wiederum ragt eine bunte, kegelförmige Pyramide, die ein wenig an die Gewürzberge in den marokkanischen Souks erinnert, in den Himmel auf. An anderer Stelle starren zwei weit aufgerissene Augen die lustwandelnden Besucher vom Kopf eines berankten Torbogens aus an, als wollten sie warnend ausrufen: "Ich sehe genau, was Du machst!"

Das monumentalste aller Kunstwerke ist ein riesiger Mosaik-Kopf mit Rasta-Frisur, aus dessen Mund ein kühlenden Sprühregen strömt. Vorbild waren hier die berühmten Erdköpfe aus Kamerun.

Derweil bilden die schneebedeckten Gipfel des Atlas-Gebirges mit dem 4167 Meter hohen Jbel Toubkal einen faszinierenden Kontrast zu den hoch aufragenden Dattelpalmen mit ihren saftig grünen Blättern. Am Horizont ist schemenhaft das 28 Kilometer entfernte Marrakesch zu erkennen. Eine Millionenstadt, aus der das Gros der erhofften 150.000 Besucher jährlich anreisen dürfte, zumal "Anima" auch einen kostenfreien Shuttle-Bus-Service in die marokkanische Hauptstadt anbietet. Doch zu viele Besucher dürfen es dann auch wieder nicht sein. Maximal 500 Garten- und Kunstfreunden gleichzeitig ist der Zutritt gestattet, damit "Anima" nicht ob der Menschenmassen das Paradiesische verliert.