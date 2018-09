Von Jochen Müssig

Der Tippelschritt japanischer Frauen im Kimono sieht für Europäer immer etwas komisch aus. Diese eilig wirkende Schrittfolge wird vom engen Kimono ja geradezu erzwungen. Dabei hat eine Geisha nie Eile. Sie ist Künstlerin, Musikerin, Tänzerin. Zeit spielt da eigentlich keine große Rolle.

Mit Tippelschritt, Zehenpantoletten, weißen Strümpfen, prächtigem Kimono und akkurat weiß geschminktem Gesicht kommt sie ihren Gästen entgegen und begrüßt diese höflich, fast ein wenig reserviert. Ikuko ist ja nicht irgendeine Geisha. Sie ist ein Star, die Grande Dame der Geishas in Tokio, 77 Jahre alt, erst kürzlich von der japanischen Regierung als erste Geisha überhaupt für ihre kulturfördernde Dienste ausgezeichnet. Die Vorzeige-Geisha tritt im Ausland auf, war in den USA und in Europa, und bevorzugt für sich und ihre jahrelang ausgebildeten Kolleginnen den Begriff Geiko, was übersetzt ungefähr Kunst-Kind bedeutet, statt Kunst-Person. "Geisha ist nicht ganz das richtige Wort. Wir sind Geiko und präsentieren unser künstlerisches Können und unser Talent für Konversation auf höchstem Niveau", sagt Ikuko..

Das Jacket ist aufgehängt, die Straßenschuhe abgelegt, der erste Sake (ein Reiswein) eingeschenkt. Ikuko hat mit Miho Sugita eine Meiko, eine Schülerin, als Helferin zur Seite in diesem von außen so unscheinbaren Ryotei namens "Tsurunaka" im verwinkelten Tokio-Viertel Akasaka. Es sieht - wie alle Ryoteis - wie ein ganz normales, traditionell gebautes japanisches Wohnhaus aus. Kein Schriftzug oder Symbol weist daraufhin, dass es sich um ein Ryotei handelt, neben dem Teehaus der traditionelle Arbeitsplatz einer Geisha. In diesen exklusiven Gasthäusern umsorgen Geishas ihre Gäste mit perfekter Bedienung beim Dinner, unterhalten sie mit Konversation und ihren Künsten danach. Und da es sich bei fast allen Gästen um Männer handelt, hält sich vor allem in den unteren Schichten in Japan hartnäckig die Meinung, da gäbe es sicher auch noch mehr an Dienstleistungen. Insbesondere von den meist sehr jungen Meikos, den Schülerinnen der Geisha. In Tokio sind häufig Politiker, Geschäftsleute und Prominente die Kundschaft, die nicht selten tausend Franken und mehr pro Person für einen Abend hinblättert. Und die in den abgeschlossenen Tatami-Räumen bei gelockerter Krawatte und jeder Menge Sake ihre scheinbar angeborene Zurückhaltung vergisst. Aber eine Geisha wie Ikuko kontrolliert jeden dieser Abende. Sie ist der Chef im Ring, auch wenn der Gast der König ist.

Ein kleines Kunstwerk aus zartestem rohen Thunfisch wird gereicht. Ikuko ist mit ihren 77 Jahren geistig und körperlich so beweglich wie eine 27-Jährige, erklärt den europäischen Gästen, wann ein Thunfisch ein guter Thunfisch ist.

Ihr pechschwarzes Haar ist zum Knoten gewickelt, das Gesicht schneeweiß geschminkt, die Lippen sind knallrot und der bunte 3000-Franken-Kimono gibt dem sonst so strengen Äußeren die einzig spielerische, wenngleich elegante Note. Bis das weiße Gesicht perfekt geschminkt ist, vergeht eine Stunde: "Es musste früher weiß sein, da es nur Kerzenlicht gab und ein weißes Gesicht besser zu sehen war. Diese Tradition hat sich bis heute gehalten", sagt Ikuko, geboren in der Nähe von Nagasaki. Im Alter von 16 Jahren kam sie in die Obhut einer Geisha zur Ausbildung. Maiko Miho Sugita schenkt Sake nach. Das Glas darf eigentlich nie leer sein. Es geschieht unmerklich, während Ikuko erzählt: "Ich wollte Geisha werden, weil mich die schöne Kleidung so faszinierte." Schließlich waren die Geisha lange Zeit auch Trendsetterinnen der Mode. "Dieses Gesamtkunstwerk aus Schönheit und Kultur, das war mein Traum. Obwohl die Eltern dagegen waren, denn durch die Ausbildung verloren sie ja praktisch ihr Kind". Wiederum fast unhörbar trägt die Maiko den nächsten Gang auf. "Heute", fährt Ikuko fort, "kommen die Mädchen erst frühestens mit 18 Jahren zur Ausbildung, wenn sie denn überhaupt kommen." Derzeit hat sie aber immerhin acht Schülerinnen. Die meisten heute praktizierenden Geishas sind jedoch über 40 Jahre alt, viele sogar deutlich älter. Im Geisha-Viertel Akasaka zählte man in den 1920er Jahren noch an die 2000 Geishas, heute gibt es nur noch knapp 200. Eigentlich lässt das weiße Gesicht keine Regungen erkennen, aber als sie von den Fragen der Maiko-Eltern nach diesen Extra-Dienstleistungen erzählt, glaubt man zu spüren, dass sie diese Gedanken schrecklich, wahrscheinlich sogar abscheulich findet. Schließlich übernimmt sie in der Ausbildung nicht nur die Lehrerinnen-, sondern auch die Mutterrolle. Das "Mehr" an Dienstleistung gäbe es wohl auch, doch "das sind dann wahrlich keine Geishas mehr", sagt sie.

Die Geisha-Lehrerin Ikuko (rechts) mit ihrer Schülerin Maiko. Fotos: Jochen Müssig

Bei einem traditionellen japanischen Abendessen sitzt man auf Kissen am Boden. Und eine original Kaiseki-Mahlzeit besteht vorwiegend aus Fisch und Gemüse. Die Präsentation der Speisen ist wie Kunst. Aber so einen Abend mit einer Geisha kann man nicht einfach reservieren, wie einen Tisch in einem Restaurant. Auch spontan vorbeikommen geht nicht, denn Zutritt erhält nur, wer durch einen Stammgast empfohlen wurde. Nur für das stylisch-elegante "Aman"-Hotel in Tokio machen Ikuko und ihre Kolleginnen Ausnahmen. "Aman"-Gäste können über das Hotel einen Geisha-Abend buchen, denn "Aman" übernimmt sozusagen die Rolle des Einladenden. Das Hotel ist zwar noch jung, aber auf den ersten Blick japanischer als das Ryotei: Klassische japanische Materialien wie Washi-Papier auf Shoji-Holzrahmen, großflächige Wandbilder, Böden aus Kastanie, Bäder aus Stein und der Zen-Garten in der Lobby lassen auch Ikuko schwärmen. Abgesehen davon haben die Ryoteis Probleme, sich in der heutigen Zeit zu halten. Den Politikern wurden die Diäten ebenso zusammen gestrichen wie den Geschäftsleuten. Zumindest lassen sich 1000-Franken-plus-Rechnungen nicht mehr einfach mal so absetzen.

Ursprünglich wurde der Beruf der Geisha von Männern ausgeübt. Erst ab dem 17. Jahrhundert übernahmen die Onna Geisha, die weiblichen Geisha, nach und nach die Aufgaben der Unterhalterinnen und Bewahrerinnen traditioneller Künste. Auf kostbarem Geschirr wird nach einigen Vorspeisen der erste Hauptgang gereicht: Die Kunst auf dem Teller schmeckt nach Tofu, Sesam und Seegras. "Nachher", flüstert Ikuko, "kommt auch mein Lieblingsgericht: Sashimi. Dabei mochte ich rohen Fisch als Kind überhaupt nicht."

Ob es denn mal Sonderwünsche von Gästen gebe, die Speisefolge betreffend? Ikuko schaut fast ein bisschen böse, denn selbstredend gehört die Verschwiegenheit zur obersten Pflicht.