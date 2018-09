Von Sebastian Riemer

Wollen wir hier wirklich Urlaub machen? Am Rande der Holperpiste, die uns vom Flughafen Marsa Alam an der Küste des Roten Meers südwärts führt, türmt sich der Müll. Alle paar Minuten rauschen wir vorbei an menschenleeren Hotelbunkern: Rohbauten, die nie bezogen wurden. Ruinen, die längst verlassen sind. Bis vor zwanzig Jahren war hier im Südosten Ägyptens alles Sperrgebiet. Dann gab das Militär die Region frei und der Bauboom startete. Doch die Touristen kamen nicht, die Investoren zogen weiter - und ließen einen geschundenen Landstrich zurück.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Pauschalreise: Eine Woche im Gorgonia Beach Resort gibt es "all inclusive" pro Person ab 500 Euro - inklusive Flug von München nach Hurghada mit Transfer zum Hotel. ■ Hotel: Das Gorgonia Beach Resort ist eine weitläufige Anlage mit mehreren Swimmingpools, drei Restaurants, diversen Sportplätzen, einem Spabereich, [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Pauschalreise: Eine Woche im Gorgonia Beach Resort gibt es "all inclusive" pro Person ab 500 Euro - inklusive Flug von München nach Hurghada mit Transfer zum Hotel. ■ Hotel: Das Gorgonia Beach Resort ist eine weitläufige Anlage mit mehreren Swimmingpools, drei Restaurants, diversen Sportplätzen, einem Spabereich, einem Fitnessstudio und einem Amphitheater. Am hauseigenen Strand gibt es genügend Strandliegen für alle Gäste. ■ Ausflüge: Eine ganztägige Wüstentour mit dem Jeep inklusive frisch gekochtes Mittagessen in der Wüste kostet zwischen 70 und 90 Euro pro Person. ■ Reisezeit: Von Juni bis September ist es mit rund 35 Grad sehr heiß. Zwischen März und Juni sowie zwischen September und November - aber im ganzjährig warmen Wasser lässt sich auch im Winter wunderbar baden. ■ Infos auf www.gorgoniabeach.com

"Wir haben es sehr, sehr schön hier", sagt Johannes Girardi vom Beifahrersitz aus. Der Italiener arbeitet für das Gorgonia Beach Resort, das Ziel unserer Fahrt. Auf seiner Visitenkarte steht "Owner representative", Vertreter der Eigentümer. Heißt im Klartext: Was Girardi sagt, ist in der Ferienanlage Gesetz, von ihm empfängt der Hoteldirektor seine Instruktionen. Vor zehn Jahren eröffnete eine italienische Unternehmerfamilie aus Verona das 350-Zimmer-Resort - und dass es tatsächlich noch existiert und gut gedeiht, das liegt zu großen Teilen an Girardi. Er fühlt sich einer Idee verpflichtet, die für viele hier noch ein Fremdwort ist: Öko-Tourismus!

Nach 115 Kilometern erhebt sich eine Oase vor uns, statt Müll sehen wir nur noch Grün: Wir haben das Gorgonia Beach Resort erreicht - und damit die Schwelle zum Nationalpark "Wadi el Gemal". Der ist einzigartig, weil er sich über Wüste und Meer erstreckt - und so eine außergewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt bietet. Unangefochtener Star im Wasser ist der Dugong. Die auf grobschlächtige Weise äußerst niedliche Seekuh schwimmt selten vorbei. "Aber wenn, dann reden beim Abendessen alle Gäste darüber", erzählt Girardi.

Das Gorgonia hat sein eigenes Hausriff mit einer atemberaubenden Korallenlandschaft. Dass die Dugongs sich kaum je zeigen, ist nicht schlimm: Wer hier schnorchelt, sieht Rotfeuer-, Flöten-, Papageien-, Doktor-, Drücker-, Maskenfalter- und Scherenschwanzsoldatenfische - und das ist erst ein Bruchteil der Vielfalt. Gemächlich und würdevoll schwebt die Grüne Meeresschildkröte über das Riff und - für den Nervenkitzel - schaut von Zeit zu Zeit auch mal ein Weißspitzen-Riffhai vorbei, dem Menschen so egal sind, dass er sie noch nicht einmal fressen will.

Dass das Riff schön und gesund bleibt, dafür sorgt auch die hoteleigene Meeresbiologin Miriam Tercon. Sie erklärt den Schnorchlern das richtige Verhalten und sammelt einmal die Woche, gemeinsam mit freiwilligen Hotelgästen, am Hausstrand den Müll ein. Wie bitter nötig das ist, zeigen andere, offen zugängliche Strände der Küste, wo sich die Plastikflaschen türmen.

Die riesige Anlage in diesem infrastrukturellen Niemandsland zwischen Meer und Wüste am Leben zu halten, ist eine Mammutaufgabe. Und Johannes Girardi macht es sich und seinen Mitarbeiten mit seinem ökologischen Anspruch noch schwerer. Girardi, der perfekt Deutsch spricht, sagt Sätze wie: "Wir wollen die Naturschätze hier erhalten und in Harmonie mit der Umwelt leben." Bei ihm klingt das nicht wie PR-Sprache - er meint das genau so. Das Tiefenbrunnenwasser wird entsalzt und nach dem Gebrauch in der eigenen Kläranlage aufbereitet - zur Bewässerung des sieben Hektar großen Gartens. Für das Warmwasser gibt es Solaranlagen. Der Strom kommt momentan noch von einem Dieselgenerator. "Aber wir planen eine große Photovoltaikanlage", sagt Girardi. Dass man hier den Müll trennt, war für viele der 340 Mitarbeiter anfangs völlig unverständlich: Das Konzept war den Ägyptern schlicht unbekannt.

Weil das All-Inclusive-Resort mit seinem 2000-qm-Pool und dem ein Kilometer langen Sandstrand alles hat, was man für einen schönen Urlaub braucht, verlassen viele Gäste es nie. Grober Fehler, denn das wahre Abenteuer erlebt, wer einen Trip in die Wüste macht - zu den Ababda-Beduinen.

Die Ababda sind die alteingesessenen Bewohner des "Tals der Kamele", wie das Wadi el Gemal übersetzt heißt. Sie arbeiten als Hirten, Kamelzüchter, Fischer - und zunehmend auch als Fremdenführer. Wie Salim, der uns einen Wüstenkaffee zubereitet. Er zerstößt Ingwer und die zuvor im offenen Feuer gerösteten Bohnen, dann kommt beides mit ein paar anderen Gewürzen in die mit ein wenig Wasser gefüllte Jabana, ein Gefäß aus Tonerde. Über dem Feuer, das mit Zweigen von Akazien und Wüstensträuchern angefacht wird, kocht das Gebräu - und dann serviert Salim in Mini-Porzellantassen. Es ist der beste Wüstenkaffee der Welt - und sehr, sehr süß. Dazu gibt es Gabori, das Ababda-Brot: Der Teig kommt direkt auf die Glut eines im Sandboden geschürten Feuers. "Und der ganze Sand?", fragt man. "Den klopfen wir nachher einfach ab", erklärt Salim - und lacht.

Vor Urzeiten durchzog das Wadi el Gemal ein riesiger Wasserstrom zum Meer. Heute ist alles staubtrocken - und was hier existiert, ist Überlebenskünstler. Etwa die Dromedare, die in Kleingruppen umherziehen, und nur unter den wenigen Akazien und Wüstendatteln Schatten finden. Die Bäume sind den Ababda heilig, fast noch heiliger als die Tiere, sie behandeln sie fast wie Familienmitglieder. Ihr Stammesgesetz verbietet ihnen, ohne Not Bäume zu fällen. "Wer es dennoch tut, muss drei Kamele Strafe zahlen", erklärt Mohamed Gad ein Ababda, der einst Chef des Nationalparks war.

Mitten in der Wüste stoßen wir auf einen Tempel, einfach in den Stein gehauen, er ist weit über 2000 Jahre alt. Um ihn herum lassen sich noch die Strukturen eines Dorfes erkennen. Denn schon zu Cleopatras Zeiten schindeten sich hier Hunderte Arbeiter in Smaragdruinen ab, die bis ins 17. Jahrhundert betrieben wurden. Und tatsächlich: Weil hier nur so wenige Touristen überhaupt jemals herkommen, finden wir doch tatsächlich ein paar grüne Edelstein-Splitter am Boden. "Die dürft ihr behalten", lacht Mohamed Gad. "Wir haben hier genügend Schätze."