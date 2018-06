Von Katharina Eppert

Der Name Hanbury gehört zu Ligurien wie Pizza und Pasta zu Italien. Und auch in Alassio stolpert man über den Namen Via Hanbury oder Tennis Club Hanbury. Der britische Kaufmann Thomas Hanbury war 1867 im französischen Menton zu Besuch, und machte einen Ausflug zum kurz hinter der italienischen Grenze gelegenen Kap La Mortola. Dort entdeckte er ihn dann: den aus dem 11. Jahrhundert stammenden Palazzo Orengo. Beeindruckt von der landschaftlichen Lage erwarb er den Palast mitsamt Grundstück - und beschloss, hier alt werden zu wollen. Der Ruhesitz war geschaffen, die Leidenschaft zur Botanik gefestigt. Mit seinem Bruder Daniel legte er einen riesigen botanischen Garten an, später konnte er den gebürtigen Heidelberger Botaniker Ludwig Winter als Pflanzenexperten gewinnen. Dieser importierte zahlreiche Pflanzen aus Australien, Neuseeland, Chile und Kalifornien.

■ Anreise: Von Alassio bis zum Hanbury Botanic Garden sind es rund 80 Kilometer. Über die Via Aurelia auf die A10/E80 nach Andora bis Ventimiglia. Es fallen Mautgebühren an. Parkplätze gibt es leider nicht. ■ Öffnungszeiten: Der Park hat im Sommer (16. Juni bis 15. September) von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet, im Frühjahr und Herbst schließt der Park um 18 Uhr, im Winter um 17 Uhr. ■ Tickets für Erwachsene zwischen 7,50 und 9 Euro, Schüler und Senioren zahlen 6 bzw. 7,50 Euro. Familientickets zwischen 20 und 25 Euro (Preise richten sich nach Saison). ■ Weitere Infos unter https://amicihanbury.oranjuice.org/index.php?lang=en

Das florierende Ergebnis ist der Giardini Botanici Hanbury: ein 18 Hektar großer botanischer Garten in der Provinz Imperia mit über 6000 verschiedenen Pflanzenarten. Jede Pflanze, jeder Strauch, jede Hecke ist katalogisiert. Das Ziel der Familie Hanbury bestand darin, in den abgelegeneren, schlecht zugänglichen Zonen die Vegetation sich selbst zu überlassen und wo nötig, den Oliven- und Pinienbaumbestand sowie Myrte, Lorbeer, Rosmarin und Ginster zu verdichten. Längs des Baches wurde Oleander gepflanzt, in den Schattenzonen und im oberen Teil Glyzinien und Flieder. Das Mauerwerk erhielt Passionsblumen und Rosen, Efeu und Begonien. Hängegeranien und Pelargonien ranken an den Terrassen. Zudem wurden Agaven, Aloe, Opunzien, Kakteen, und Yuccapalmen gepflanzt. Seit 1987 gehört der Garten der Universität Genua, wo Hanbury einst das Botanische Institut einrichtete.

Und seit 2006 ist der Botanische Garten Hanbury Weltkulturerbe.