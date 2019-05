Von Inge Höltzcke

Bristol gilt als das "Heidelberg" von England. Beide Städte seien, so heißt es, romantisch, liegen an einem Fluss, haben eine eindrucksvolle Brücke und sind eingebettet in eine gefällige, hügelige Landschaft. Ihre Einwohner blicken zurück auf eine lange Geschichte und brillieren mit einer renommierten Kultur- und einer aktiven Studentenszene. Und doch erschließt sich die 500.000- Einwohner-Metropole im Südwesten von England in ihrer Schönheit einem nicht auf den ersten Blick. Es bedarf gar einer gewissen Gewöhnung, bis man Bristol zu lieben beginnt. Aber so viel vorweg: Spätestens auf dem Rückflug nach Deutschland wächst die Sehnsucht, wieder zurückzukehren in die Stadt, die in vielem so ganz anders als Heidelberg ist.

INFORMATIONEN Anreise: Mit Ryanair von Frankfurt, Main bis London-Stansted, 200 Euro pro Person, weiter mit dem Mietwagen (3h Fahrzeit) nach Bristol. Unterkunft: Airbnb in Bristol Bedminster, Somerset-Terrasse, kleine süße 2-Zimmer-Wohnung, 100 Euro für 3 Personen pro Nacht Sehenswürdigkeiten: SS Great Britain: Das Schiff aus dem Jahre 1843 wurde nach alten Vorlagen restauriert. Lohnenswert auch für Familien. Suspension Bridge: Gigantisches Bauwerk von Ingenieur Brunel. Für Fußgänger und Radfahrer ist die Überquerung kostenlos. St.Nicholas Market: Liegt im mittelalterlichen Stadtzentrum. Hier gibt es Früchte, Blumen, Kunsthandwerk und Schmuck zu kaufen. Essen: Empfehlenswert sind die leckeren Vollwert-Kuchen, die überall mit Cappuccino oder Latte Macchiato angeboten werden.

Avon heißt der Fluss, der sich durch Bristol zieht. Die Nähe zum Meer zeigt sich am Tidenhub, mal ist das Flussbett randvoll, mal ziemlich leer, das Ufer steil mit viel Gebüsch. Bei Ebbe zeigt sich die Böschung in schroffer Schönheit, steil abfallend, schlammig braun, nicht begehbar. Eine eigenwillige Ästhetik, die weder durch die bunte Hafenszenerie noch durch den Studententreff am Arnolfini-Café so richtig gefallen will.

Doch eine Stadt ist mehr als Landschaft und Baustil. Es sind die Menschen, die das Flair ausmachen. Und genau die sind in Bristol richtig cool. Sie sind hip, locker, geprägt von Sehnsucht nach Freiheit: "Rebell for life" liest man an den Hauswänden. Studenten prägen das Stadtbild. Man isst vegetarisch oder gar vegan. Alternativ ist die Szene, freundlich ohne Ende. Von wegen steife Briten. In Bristol findet man sie nicht. Hier weht ein gechillter Zeitgeist. Zeit für ein Bierchen, eine Zigarette oder auch einen Joint, in Bristol ist das hip.

Obwohl das Studieren für die Engländer ein Vermögen kostet, das Studium dicht getaktet ist, die Wohnungen schier unerschwinglich sind (Studentenzimmer sind rar und werden nicht selten an zwei Personen pro Raum vermietet), heißt es: bloß keinen Stress. Die 35.000 Studenten zelebrieren ihre Lebensphase. Es gibt unzählige Kneipen, Bars und Straßencafés.

Ein absolutes Muss ist der Besuch einer Billard-Bar. Bei einem Cider (Apfelschaumwein) den Queue über den grünen Tisch führen, das vermittelt englisches Lebensgefühl. Besonders, wenn im Hintergrund ein Fußballspiel läuft mit englischer Beteiligung. Wenn dann ein Tor für "Manchester City" fällt, sind die Gäste nicht mehr zu bändigen. Die Bedienung weiß das und hat in weiser Voraussicht nur in Plastikbechern ausgeschenkt.

Da nun einmal das Leben so teuer ist, spart man an der Kleidung. Es gibt so viele Vintage-Läden (Second hand) wie nirgendwo in England. Besonders politisch ist man hier nicht. EU hin oder her: In Bristol lebt man sowieso abgekoppelt, so scheint es, von gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Zwängen.

Street Art bestimmt das Stadtbild. Tags und Graffitis zieren die maroden Wände alter Industriedenkmäler. Street-Art-Ikone Banksy kommt aus Bristol. Es ist wohl der Mix aus historischen Prachtbauten, alten Industrieanlagen, ärmlichen und wohlhabenden Reihenhaussiedlungen, die dieser Stadt ein unverwechselbares Gesicht geben.

Ein Name aber hat der Stadt Bristol bis heute Ruhm und Ehre verliehen. Die Rede ist von Isambard Kingdom Brunel. Der bahnbrechende Ingenieur hat in der Handelsspeicherstadt nicht nur gigantische Schiffe gebaut. Die "SS Great Britain" ist als Museumsschiff im Hafen von Bristol zu besichtigen. Brunel hat im 19. Jahrhundert für seine Stadt eine großartige Brücke gebaut, die "Clifton Suspension Bridge".

Wäre noch zu erwähnen, dass die Übernachtung über Airbnb für 100 Euro für drei Personen die Nacht für Bristoler Verhältnisse richtig komfortabel sein kann. Zwar ist die Wohnung in der Reihenhaussiedlung in Bedminster einfach, aber dafür typisch englisch. Die Wände schief, die Heizung moderat warm (die Temperatur auf 14 Grad nachts und 17 Grad tagsüber limitiert) und der Treppenaufgang abenteuerlich schmal. Die Füße passen nur zur Hälfte auf die Stufe. Entschädigt wird man mit einem gigantischen Ausblick auf Bristol bei Nacht. Romantik pur. Immerhin das ist dann doch gar nicht so ganz anders wie in Heidelberg.