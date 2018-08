Radfahrerin in Ho Chi Minh City in Vietnam. Foto: Karsten-T. Raab​

Von Sabine Metzger

Radreisen liegen im Trend. Gemeinsam mit Gleichgesinnten zu fremden Kulturen und durch faszinierende Landschaften zu radeln, macht besonders viel Spaß. Die Reiseveranstalter bieten Radtouren für beinahe jeden Winkel der Erde und alle Schwierigkeitsgrade an. Diese sechs Angebote sind besonders spannend.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Quer über die Anden: 15-tägige geführte Radreise, acht anspruchsvolle Radtouren zwischen 35 und 100 Kilometer, sechs bis neun Teilnehmer, Wahl zwischen Mountainbikes oder E-Bikes, Preis: 4395 Euro für elf Übernachtungen, Flug, Transfers, Leihrad, Eintrittsgebühren, Gepäcktransport, Termin: 1.-15.12., weitere Termine 2019, [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Quer über die Anden: 15-tägige geführte Radreise, acht anspruchsvolle Radtouren zwischen 35 und 100 Kilometer, sechs bis neun Teilnehmer, Wahl zwischen Mountainbikes oder E-Bikes, Preis: 4395 Euro für elf Übernachtungen, Flug, Transfers, Leihrad, Eintrittsgebühren, Gepäcktransport, Termin: 1.-15.12., weitere Termine 2019, www.wikinger-reisen.de/radreisen/fern/4529R.php. ■ Große Kuba-Radreise von Vinales bis Trinidad: 14-tägige Radreise ab/bis Havanna, max. 16 Teilnehmer, insgesamt acht Tagesetappen zwischen 20 und max. 55 Kilometer, Preis: ab 1180 Euro pro Person mit elf Übernachtungen in Doppelzimmern in Hotels oder privaten Gästehäusern, Verpflegung, Leihfahrrad, Fahrrad- und Gepäcktransport, Begleitbus, Reiseleitung und Reiseführer, buchbar bei Thomas Cook sowie unter 0234/961035263. ■ Biketrekking vom Tafelberg bis zur Garden Route: 15-tägige Radreise ab Kapstadt, 347 Kilometer, 12 Radtouren, Preis: ab 3279 Euro pro Person mit Flug ab Frankfurt, 14 Übernachtungen, Halbpension, Leihfahrräder, 12 geführte Radtouren, deutsch- sprachiger Guide, Termin: 27.9.-13.10., Infos im Internet unter www.frosch-sportreisen.de/fernreisen/radreise- kapstadt-suedafrika. ■ Fahrradtour im Mekong-Delta: 2-tägige Fahrradtour ab/bis Saigon, pro Tag ca. 30 Kilometer, Preis: ab 187 Euro pro Person im Doppel- zimmer inklusive einer Homestay-Übernachtung, Mahlzeiten und der deutschsprachigen Reiseleitung, Leih-Fahrrad sowie die Gepäckbeförderung, Termine: 1.11.2018 bis 31.10.2019, Infos unter der Telefonnummer 089/71045149 oder im Internet unter www.fti.de. ■ Japan zu Shinto, Schreinen & heißen Quellen: 13-tägige-Radreise, max. 16 Teilnehmer, insgesamt 272 Kilometer, max. 60 Kilometer pro Tag, Preis: ab 7895 Euro inklusive elf Übernachtungen, Halbpension, sechs Radtouren, Leihfahrräder, Transfers und Flüge, Termine: 14.10.-26.10.2018, 5.5.-17.5., 1.9.-13.9., 13.10.- 25.10.2019, www.gebeco.de/237H400. ■ Rangi - Fahrradtour durch Neuseeland: 19-tägige geführte Radreise ab Auckland oder Christchurch, 12 Radetappen zwischen 35 und 75 Kilometer, max. neun Teilnehmer, Preis: ab 3325 Euro inklusive 18 Übernachtungen, Verpflegung, Eintritt Orakei Geyserland, Fähre zwischen Nord- und Südinsel, buchbar ab 16.12.2018, Infos unter www.karawane.de/reiseziele/neuseeland/rundreisen/reiseangebot/bestof/rangi-fahrradtour-durch-neuseeland.html

Quer über die Anden

Chile/Argentinien: Entlang der tosenden Pazifikküste, über das längste Gebirge der Erde und bergab in die Steppe Patagoniens - für Otto-Normal-Radler klingt das fast nicht machbar. Doch mit dem Fahrrad die Anden zu queren, ist weniger herausfordernd als gedacht. Konditionsschwächere Radfahrer nehmen für die 15-tägige Radreise einfach ein E-Bike. Startpunkt ist die Pazifikküste Chiles. Von Unterkunft zu Unterkunft radelt die Gruppe durch Fischerorte, kleine Buchten und entlang grüner Weintäler. Anschließend geht es durch Wälder den Anden entgegen. Die Strecke entlang des Gebirgssees Laguna del Maule zählt zu den spektakulärsten Landschaften der Reise. Vom 2500 Meter hohen Paso Pehuenche geht es bergab in die Steppe Nordpatagoniens, in das Land der argentinischen Gauchos mit ihren Ziegen- oder Rinderherden.

Karibik und koloniales Erbe

Kuba: Dem Zeitgeist kubanischer Geschichte folgen, eintauchen in karibische Rhythmen, Tabakduft in der Nase, Salsa im Ohr - die 12-tägige Fahrrad-Rundreise von Viñales bis Trinidad ist ein abwechslungsreiches Erlebnis. Zunächst steht ein Bummel durch Havanna auf dem Programm. Eigenartig geformte Kalksteinhügel und satte Grüntöne begleiten die Fahrradtour durch das Viñales-Tal mit seinen Tabakfeldern. Koloniales Flair fasziniert in den Städten Trinidad und Cienfuegos. Das Valle de los Ingenios zählt mit seinen Zuckermühlen, Kolonialhäusern und Sklavenunterkünften zum Weltkulturerbe. Das kleine Städtchen Santa Clara in Zentralkuba lockt mit seinem Che-Guevara-Mausoleum. Durch das hügelige Weideland, die weiten Palmenhaine und die ausgedehnten Zuckerrohr-Felder des Yumuri-Tals geht es zurück nach Havanna.

Vom Tafelberg zur Garden Route

Südafrika ist Rainbow Nation: Hier vermischen sich zahllose Kulturen, Sprachen und Traditionen. Auch landschaftlich hat kaum ein Land mehr Vielseitigkeit zu bieten. Auf dem Mountainbike Südafrikas Vielfalt aus (Halb-)Wüsten und Savannen, Sandstränden und Steilküsten, hochalpinen Berglandschaften und weitläufige Weinanbaugebiete eintauchen, lässt die Herzen sportlicher Radfahrer höher schlagen. "Biketrekking vom Tafelberg zur Garden Route" heißt die 15-tägige Reise, die durch die Kapregion Südafrikas führt: rund um Kapstadt, in den Winelands und entlang der Garden Route auf gut ausgebauten, verkehrsarmen Straßen und befestigten Trails. Zu den Highlights zählen der Helshoogte-Pass in Franschhoek, die Cango Caves in Oudtshoorn, das Grootvadersbosch Naturreservat und natürlich Kapstadt mit seinem Wahrzeichen, dem Tafelberg.

Per Rad und Boot im Mekong-Delta

Vietnam: Neben eindrucksvollen Fahrradtouren gewährt die zweitägige Radtour im Mekong Delta einen Einblick in das Alltagsleben der Einheimischen. Von Saigon aus geht es in das Städtchen Cai Be im Mekong Delta. Dort tauscht man das Rad gegen ein Holzboot, um darin den farbenfrohen, schwimmenden Markt von Cai Be zu besuchen. Danach stehen die Fahrt zur Insel An Binh und der Besuch eines Familienbetriebs, der Kokosbonbons und Reispapier produziert, auf dem Programm. Übernachtet wird bei einer Gastfamilie. Nach einer Bootsfahrt zu einer Ziegel- und Fliesenfabrik radelt man am nächsten Tag über schmale Feldwege und an Reisfeldern vorbei nach Long Ho. Dort kann man in einem Familienbetrieb zusehen, wie aus Stroh Dachdeckungen angefertigt werden, bevor es in Richtung Long Phuoc und zurück nach Saigon geht.

Zu Schreinen & heißen Quellen

Japan: Jahrhunderte alte Tempel, altehrwürdige Teezeremonien, sorgfältig gepflegte Gärten, prächtige Paläste und faszinierende Landschaften sind die Protagonisten der 13-tägigen Radreise. Nach den kulturellen Superlativen der alten Hauptstadt Kyoto gilt es, die Halbinsel Noto zu entdecken: Die Radtour führt durch einsame Fischerdörfer, vorbei an Schreinen und Reisfelder. Über eine Hängebrücke erreicht man die Insel Notojima mit den bekannten heißen Quellen des Wakura Onsen. Spätestens beim entspannten Bad werden die Anstrengungen der Tage im Sattel belohnt. Auf der letzten Radetappe geht es entlang der Toyama Bucht mit Blick auf die Japanischen Alpen. Ein Geheimtipp in Takaoka ist der Zuiryu-ji Tempel, ein majestätischer Tempel aus dem 17. Jahrhundert.

Sagenhafte Naturschönheiten

Neuseeland: Einmal am anderen Ende der Welt in die Pedale zu treten, das ist der Traum vieler Radfahrer. Zu den Höhepunkten der Nord- und Südinsel führt die 19-tägige "Rangi - Fahrradtour durch Neuseeland". Auf der Route liegen die Coromandel Peninsula, Rotorua, das kulturelle Zentrum der Maoris sowie der älteste Nationalpark Neuseelands, der Tongariro National Park. Im Abel Tasman National Park verzaubern die goldenen Strände. Die Wanderung in die Schlucht des Pororari Rivers weckt Erinnerungen an das preisgekrönte Filmdrama "Das Piano". Atemberaubend ist die Schönheit des Lake Kaniere in den Neuseeländischen Südalpen. Auf dem Otago Rail Trail radelt man durch Zentral-Otago. Während der Vanished World Heritage Trail durch eine malerische Hügellandschaft und direkt an einem Hobbit-Dorf vorbeiführt.