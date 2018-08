Von Dirk Engelhardt

Ist das der Vorpommersche Humor? "Radfernweg Berlin-Usedom" zeigt das Schild, und ein Pfeil deutet auf endlose Treppenstufen, die einen Berg hinaufführen. In Kölpinsee, nach rund 300 Rad-Kilometern von Berlin, soll man nun den Drahtesel samt Gepäcktaschen eine Treppenanlage, die einen 58 Meter hohen Berg hinaufführt, hochwuchten? Wer auch immer den "Fernradweg Berlin-Usedom" (erbaut im Jahr 2006) plante, ein Radler kann es nicht gewesen sein. Ein Bösewicht auch, der den Schotter auf einem Rad-Abschnitt kurz vor Anklam streute: dieser ist dermaßen scharfkantig, dass es schätzungsweise bei jedem vierten Rad zu einem Platten kommt.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: mit der Bahn von Heidelberg bis Berlin Hauptbahnhof über Hannover im IC mit Radmitnahme, Fahrzeit: circa 6 Stunden. Sparpreise mit der Bahn (2. Klasse) ab 49,90 Euro pro Strecke ■ Gefahrene Route: 1. Berlin-Angermünde 74 Kilometer, Angermünde-Pasewalk 85 Kilometer, Pasewalk-Anklam 71 Kilometer, [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: mit der Bahn von Heidelberg bis Berlin Hauptbahnhof über Hannover im IC mit Radmitnahme, Fahrzeit: circa 6 Stunden. Sparpreise mit der Bahn (2. Klasse) ab 49,90 Euro pro Strecke ■ Gefahrene Route: 1. Berlin-Angermünde 74 Kilometer, Angermünde-Pasewalk 85 Kilometer, Pasewalk-Anklam 71 Kilometer, Anklam-Bansin 97 Kilometer, Gesamt: 327 Kilometer; der Fernradweg Berlin-Usedom ist durchgängig mit dem Radweg-Logo ausgeschildert.

[-] Weniger anzeigen

In unserer Gruppe, vier Männer zwischen 30 und 50, betraf es einen Reifen. Doch abgesehen von solchen Geringfügigkeiten ist der Radweg Berlin-Usedom ein Traum! In vier Tagen sind die 335 Kilometer Streckenlänge auch für Ungeübte zu schaffen - selbst mit einem alten Damenrad mit Dreigang-Nabenschaltung, und einem Rad ganz ohne Gangschaltung. Der erste Abschnitt, von Berlin nach Angermünde, führt fast die ganze Zeit durch den Wald, und ist etwas hügelig. Der Weg kreuzt Lobetal, wo nach der Maueröffnung Erich Honecker beim Pastor des Ortes einige Zeit Asyl fand. Gregor, Dieter und Ranjid wollen eigentlich weiterfahren, weil sie gerade "so im Schwunge" seien, aber Holger möchte unbedingt den Joghurt probieren, der dort produziert wird und der im Milchladen verkauft wird.

Das idyllisch gelegene Dorf, bestehend aus Backsteinhäusern, gründete 1906 der Pastor Friedrich von Bodelschwingh als Kolonie für Obdachlose aus Berlin. Während des Zweiten Weltkrieges wurden hier Juden versteckt. Der Bio-Joghurt aus dem Milchladen schmeckt köstlich!

Die nächste Kaffeepause ist Joachimsthal, wo ein englisches Pärchen einen alten Wasserturm restaurierte und mit einem gläsernen Aufzug versah. Vier Euro kostet das Vergnügen des Panoramablicks, Dieter murrt etwas, weil "da oben ja nichts Spektakuläres" zu sehen sei. Nur Natur, Wälder und Seen - der Beginn der Uckermark eben, der am dünnsten besiedelten Region Deutschlands.

Beim Weiterradeln machen sich zwei Schrauben an den Rädern selbstständig, der Gepäckträger wackelt bedenklich. Werkzeug haben wir dabei, doch Ersatzschrauben? Im Ort Joachimsthal gibt es einen Antiquitätenhändler, der auch alte Fahrräder verkauft. "Wetten, der hat ein altes Marmeladenglas mit Schrauben drin?" unkt Gregor, der Auskenner. Eine halbe Stunde Pause vor dem Laden, Punkt 15 Uhr wird die Ladentür nach der Mittagspause wieder aufgeschlossen. Und schon bald darauf klimpert eine Schraubensammlung in einem ... alten Marmeladenglas! Für zwei Euro sind die beiden Räder wieder fit, es geht weiter am malerischen Ufer des Werbellinsees nach Angermünde. Der Tag war kühl, und so ist die Sauna im Hotel Weiss - vorher gebucht - gut zum Aufwärmen.

Wer die Radtour durch Brandenburg und Mecklenburg auch als kulinarische Reise versteht, wird aller Voraussicht nach enttäuscht. In Angermünde hat man zum Abendessen nur die Wahl zwischen Döner Imbiss, einem murkelig aussehenden "Asia-Imbiss", einem Pizzabäcker auf ähnlichem Niveau und einem "Griechen". Die folgenden Städte sollten dieses Angebot dann noch unterbieten ...

Radler, die schließlich einige Energie verbrauchen, tun gut daran, nach Hofläden Ausschau zu halten. Erst auf Usedom bessert sich das gastronomische Angebot dann merklich. Nach Angermünde folgen einige malerische Dörfer, man sieht hier tatsächlich noch Dorfbewohner im alten Trabant herumjuckeln oder auf dem "Schwalbe" - Moped vorbeiknattern. Der glasklare Oberuckersee ist eine schöne Abkühlung für die warmgestrampelten Waden.

Prenzlau, von der man im Radreiseführer die imposante Marienkirche sieht, auf derem linken Turm ein kleines Einfamilienhaus Platz hat, enttäuscht. Außer der wirklich beeindruckenden Kirche besteht das Städtchen fast ausschließlich aus öden Nachkriegsbauten, denn die Stadt wurde im Zweiten Weltkrieg fast restlos zerstört. Nicht viel anders sieht es in den Städten Pasewalk und Anklam aus. Nach der hügeligen Strecke bis Angermünde wird es nun immer flacher, Windräder auf weiten Feldern bestimmen das Bild. Immer wieder sieht man alte Fahrräder an Kreuzungen, die mit einem Schild "Berlin-Usedom" als Wegweiser dienen. In Weihern quaken Frösche, von gelben Rapsfeldern und Holunderhecken duftet es betörend herüber.

Nach Pasewalk folgt ein längeres Stück Radweg an Kasernengelände entlang, und am Waldrand stehen Schilder, die vor dem Betreten des Waldes wegen militärischen Manövern warnen.

Bei Ueckermünde könnte man den Weg nach Usedom abkürzen, indem man die Fähre über das Stettiner Haff benutzt. Wir möchten jedoch über Anklam den Landweg fahren, was uns - wie schon erwähnt - den ersten platten Reifen beschert.

Außerdem ist die Fahrt durch das Haff mit den vielen Vögeln und Wasserpflanzen den Umweg wert. In Anklam, der Heimatstadt von Otto Lilienthal, hängen sogar in der Nikolaikirche Fluggeräte. Eine Ausstellung zeigt, wie hübsch die Stadt vor dem Weltkrieg war. Kurz vor dem Wolgastsee neigt sich der Akku des E-Bikes von Dieter dem Ende zu - 2 Kilometer Reichweite zeigt das Display. Eine ausgiebige Pause in einem Restaurant mit Steckdose wäre jetzt angebracht. Und wie von Zauberhand taucht an der nächsten Kurve das "Idyll" am Wolgastsee auf, zugleich ein kulinarisches Highlight der Reise. Für 12 Euro wird hier ein "Matjes Duett" serviert, das den Fisch zu einer Feinschmeckermahlzeit werden lässt. Nach der ausgiebigen Mittagspause mit "Freibier" von Störtebeker ist der Akku wieder fast voll - startklar für die Etappe zu den Kaiserbädern.

Leider haben Streckenabschnitte auf der Insel immer noch den holprigen Betonplattenbelag aus DDR-Zeiten, der den Radlern den ganzen Körper durchrüttelt. In Karnin dann Fotostopp an der Hubbrücke, die vor langer Zeit für den deutschen Kaiser gebaut wurde, wie ein Hamburger Pärchen uns stolz erzählt. "Damals dauerte die Strecke mit dem Zug von Berlin nach Usedom nur zweieinhalb Stunden", wissen die beiden. Der Radweg an den Küstenorten Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin bis nach Zinnowitz ist ein Traum.

Auf dem letzten Stück nach Peenemünde stehen am Rande des Radwegs auffällige Warnschilder, der Wald birgt hier immer noch Überreste von Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier wurden 1936 unter Wernher von Braun neue Waffen entwickelt, heute noch liegt hier das "U-461" U-Boot, 4000 Tonnen schwer und bedrohlich wirkend.

Wer von diesem Endpunkt, dem Mini-Sackbahnhof Peenemünde, nach Berlin mit der Bahn zurückfahren will, muss drei- oder viermal umsteigen und gut vier Stunden Fahrzeit kalkulieren. Man kann dabei die Reise schön Revue passieren lassen: die Bahn fährt fast exakt die gleiche Strecke, die man auf dem Radfernweg geradelt ist, wieder zurück.