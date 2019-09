Die Radfahrerin kommt dieser Kuh am Tauernradweg in Kuchl im Salzburger Land gefährlich nah. Foto: Armin Herb

Von Hans-Werner Rodrian

Sie sehen so gemütlich aus: Kühe auf der Alm. Doch die friedlichen Vegetarier können sich blitzschnell in schnaubende Angreifer verwandeln, wenn man sie reizt. Immer wieder werden in den Alpen Urlauber von Kühen angegriffen und zum Teil tödlich verletzt. Aus Angst vor Schadensersatzforderungen sperren Almbauern inzwischen vermehrt Wanderwege. Darauf hat Österreich nun mit einer in Tirol bereits erfolgreich eingesetzten Infobroschüre reagiert.

Der Kuh-Knigge heißt "Die Alm ist kein Streichelzoo" und enthält Ratschläge, wie man als Urlauber mit den Rindviechern auf der Weide umgehen soll. Denn über eines sind sich die Fachleute einig: Das Problem sind nicht die "Killer-Kühe", wie sie das Boulevardfernsehen nennt. Schuld sind vielmehr die Urlauber, die das Verhalten der auf den Almen frei herumlaufenden Tiere falsch einschätzen.

Wichtigster Ratschlag für tierische Begegnungen am Berg: Ruhe bewahren. Und Abstand: mindestens 20 bis 30 Meter zur weidenden Herde, empfiehlt die Broschüre. Und weiter: "Schauen Sie den Rindviechern nicht direkt in die Augen, das mögen sie nicht." Auf keinen Fall sollte man auf die Kälber zugehen und sie zu streicheln versuchen. Das empfinden die Muttertiere als Provokation und gehen ihrerseits unvermittelt zum Angriff über.

Eine besonders gefährliche Konstellation sind Wanderer mit Hunden: Denn eine Kuh sieht im Hund stets eine potenzielle Bedrohung. Deshalb, so der dringende Rat, muss auch ein noch so folgsamer Hund stets an der Leine über die Weiden geführt werden.

Falls die Rindviecher aber tatsächlich angreifen, raten die Experten zum Gegenteil: Dann sollte man den Hund schnellstens ableinen. Denn die Kühe sehen ja in ihm den Feind, sie werden deshalb ihn verfolgen und nicht den Halter, der währenddessen den Gefahrenbereich verlassen kann. Um den Hund muss man dabei keine Angst haben: Der ist im Gegensatz zum Menschen schnell genug, um zu flüchten.

Kommt eine Kuh trotz allem bedrohlich auf den Menschen zu, heißt es Ruhe bewahren und langsam die Weide zu verlassen. Keinesfalls sollte der Mensch dem Tier den Rücken zudrehen. Steht die Kuh so nah, dass man ihren Atem geradezu spüren kann, schnaubt sie vielleicht noch und scharrt mit den Hufen wie ein Stier in der Arena, dann hilft nur noch eins, so die Tiroler Kuhkenner: "Versetzen Sie dem Rind im absoluten Notfall mit dem Stock einen gezielten Schlag auf die Nase." Und dann heißt es hoffen, dass es abdreht.

Zum Hintergrund: Im Sommer 2014 war eine 45-jährige Hundebesitzerin aus Rheinland-Pfalz im Tiroler Stubaital von einer Kuhherde totgetrampelt worden. Die Kühe hatten offenbar die Kälber vor dem Hund schützen wollen. In einem Zivilprozess sprach das Landgericht Innsbruck im Februar 2019 dem Ehemann und dem Sohn des Opfers rund 180.000 Euro zu. Der Landwirt muss dem Mann zudem eine monatliche Rente von 1200 Euro und dem Sohn von 350 Euro zahlen, teilte das Gericht mit.

Nach Auffassung des Gerichts hatte der Bauer nur unzureichend vor den Gefahren einer Kuhherde, in der Kälber aufwachsen, gewarnt. Die aufgestellten Warnschilder hätten nicht ausgereicht.

Die Frau hatte laut Gericht die Hundeleine mit einem Karabiner um die Hüfte fixiert. Sie hätte wissen müssen, dass Mutterkühe aggressiv auf Hunde reagieren können. Es sei sorglos gewesen, den Hund so zu fixieren, dass er nicht sofort losgelassen werden konnte.

FiInfo: Die Broschüre "Die Alm ist kein Streichelzoo" ist kostenlos bei "Tirol Werbung" und als Gratisdownload unter www.sichere-almen.at sowie www.tirol.lko.at, Stichwort "Streichelzoo" erhältlich.