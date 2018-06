Lautes Hupen, Dauerbeschallung von allen Seiten - Autos, Mopeds, Tuktuks, Lastwagen, Busse, Holzkarren, Radfahrer, Fußgänger und manchmal auch Kühe und Ziegen, sie alle teilen sich die Fahrbahn und wuseln sich irgendwie, eingehüllt in eine Feinstaubwolke, durch ein wildes Verkehrschaos. Wer in Indien ankommt, der erleidet meist erst mal einen kleinen Kulturschock. Wo soll man denn hier Urlaub machen? Das grenzt doch an unfreiwilliges Abenteuer! Aber heißt der Werbeslogan des indischen Tourismusbüros nicht "Incredible India" - unglaubliches Indien? Das gilt sicherlich im positiven wie im negativen Sinne.

Hintergrund Anreise: Gute Flugverbindungen nach Kochi und zu anderen Zielen in Südindien von mehreren deutschen Flughäfen bieten täglich Oman Air, Qatar Airways, Etihad und Emirates. Die Flugzeit beträgt rund 10 Stunden. Reisezeit: Ayurveda-Spezialisten betonen gerne, dass die beste Zeit für eine Kur während des südindischen Monsuns im Mai/Juni sei. Das [+] Lesen Sie mehr Anreise: Gute Flugverbindungen nach Kochi und zu anderen Zielen in Südindien von mehreren deutschen Flughäfen bieten täglich Oman Air, Qatar Airways, Etihad und Emirates. Die Flugzeit beträgt rund 10 Stunden. Reisezeit: Ayurveda-Spezialisten betonen gerne, dass die beste Zeit für eine Kur während des südindischen Monsuns im Mai/Juni sei. Das feucht-heiße Klima behagt dann allerdings den wenigsten Besuchern aus dem Westen. Viel angenehmer ist es von November bis März bei erträglichen Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Ayurveda-Tipp: Für eine zweiwöchige Panchakarma-Kur im Erandia Marari Resort muss man inklusive Behandlungen, Arzt-Konsultationen und Ayurveda-Vollpension ab ca. 2700 Euro kalkulieren, www.erandiamarari.com. Weitere Auskünfte erteilt das Indische Fremdenverkehrsamt in Frankfurt unter Tel.: 069/242949-0 oder www.india-tourism.com.

Nach einigen Kilometern jenseits der Großstadt und Ausfallstraßen - in unserem Fall Kochi in Kerala - löst sich langsam die Schockstarre. Von nun an dominiert das grüne Kerala. Die Landschaft wirkt plötzlich wie ein riesiger, üppiger Garten, mal blühend gepflegt, mal wild wuchernd. Manchmal wohl riechend nach Blüten und Kräutern, anderswo auch stinkend nach Brackwasser und unbekannten Pflanzen. Dazwischen liegen immer wieder lebendige kleine Dörfer mit bunten Tempeln und katholischen Kirchen. An windschiefen Holzständen werden Fisch, Gemüse und Bananen verkauft. Plötzlich hält das Taxi vor einem großen, archaischen Holztor. Es öffnet sich nicht per Automatik und Fernbedienung, sondern zwei freundlich lächelnde Männer schieben den mächtigen Riegel zurück und öffnen die Flügel wie an einem kleinen Stadttor. Hier am kilometerlangen Marari Beach zwischen Fort Kochi und Alleppey liegt also die gesuchte tropische Oase.

Atmosphäre und Ambiente nehmen den Neuankömmling von der ersten Minute an gefangen. Das ist kein Ashram, aber auch kein klassisches Ferien-Resort. Alle haben ein entspanntes Lächeln im Gesicht - Gäste und Personal. Vielleicht liegt es daran, dass es nur dreizehn Zimmer gibt?! Erster Handgriff - Schuhe ausziehen. Das Erandia ist nämlich ein Barfuß-Resort. Die Schuhe können quasi im Koffer bleiben, bis auf ein paar Sandalen oder Flip-Flops, die für einen Spaziergang ganz sinnvoll sind. Der weiße, feine Sand am Strand und überall zwischen Bungalows und Open-Air-Restaurant wirkt beim Gehen und Stehen wie eine sanfte Fußmassage. "Bitte nicht erschrecken", lächelt Thelma von der Rezeption, "ab und zu krabbelt eine kleine Krabbe über die Zehen".

Ayurveda-Hotels gibt es mittlerweile viele in Indien, vor allem in Kerala. Aber das Erandia ist ein bisschen anders, vor allem kleiner und familiärer. "Die Gäste kommen zu uns, um für zwei, drei Wochen richtig abzuschalten und Wehwehchen und Problemchen zu kurieren", erzählt Dr. Molly. Eigentlich heißt die kleine Inderin mit ihren langen schwarzen Haaren gar nicht so, aber den langen indischen Namen kann sich kaum einer merken. Einmal in der Woche erklärt Dr. Molly ihren Gästen die Grundideen des Ayurveda, das "Wissen vom Leben". Die traditionelle indische Heilkunst gilt als älteste Medizinlehre der Welt und wird in Indien und Sri Lanka auch wissenschaftlich gelehrt. Dr. Molly ist überzeugte Ayurveda-Ärztin, aber sie beharrt nicht stur darauf. So ist sie überzeugt, dass bei bestimmten Krankheiten, die Kombination moderner westlicher Medizin und Ayurveda den besseren Heilungserfolg verspricht. Sie weiß, wovon sie spricht. Mit ihrer Tochter, einer ausgebildeten Ärztin westlicher Schule, diskutiert sie ausgiebig über alte und neue Heilungsmethoden. Und es ärgert sie, dass Ayurveda belächelt oder gar verteufelt wird, nur weil ein Tourist durch falsche Behandlung zu schaden gekommen ist. "Schwarze Schafe gibt es überall", meint sie trocken dazu.

Im Erandia Resort lächelt niemand über Ayurveda, sondern wegen Ayurveda. Ab und zu sieht man auch bekannte Gesichter im Restaurant oder in der Hängematte. Ob DFB-Größe oder Mode-Designerin oder auch mal ein deutscher Facharzt, am Marari Beach können sie so richtig loslassen.

Dr. Molly erklärt das so: "Viele Menschen haben heute keine Geduld mehr und geben ihrem Körper keine Zeit zur Erholung. Zwar bietet die moderne Medizin bei vielen Krankheiten schnelle Heilungserfolge. Aber wenn der Körper keine Möglichkeit mehr hat, sich richtig zu erholen, rächt sich das irgendwann. Deshalb ist etwa eine Panchakarma-Kur kein Wellness-Urlaub, wie ihn sich viele vorstellen. Für die Reinigung und Entgiftung braucht der Körper viel Kraft, Ruhe und die passende, fleischlose Ernährung."

Deshalb soll man in dieser Zeit auch auf anstrengende Aktivitäten verzichten. Aber die Gäste gewöhnen sich schnell an den kleinen Wirkungskreis zwischen Liegestuhl, Open-Air-Restaurant und Massage-Haus - und genießen es. Das Erandia verlassen die meisten nur für einen Ausflug zu den Backwaters, dem großen Fluss- und Kanalsystem in Kerala. Aber auch das ist entspannend. Man sitzt nur im Boot und lässt das Landleben und die Reisfelder an sich vorbeiziehen. Nur die Rückfahrt führt wieder kurz durch indisches Verkehrschaos. Aber das ist zurück im weißen Sand schnell wieder vergessen.