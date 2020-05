Von Stephan Brünjes

Rumms! Warren hatte dieses dumpfe Geräusch zwar gehört, dachte aber an einen Zweig oder Reifenteile, die schon mal auf der Straße liegen. Der Mann ließ den Fuß auf dem Gaspedal, hielt erst zehn Kilometer weiter – und traute seinen Augen nicht: Vorne am Kühlergrill seines Wagens klammerte sich ein Koala und schaute ihn ängstlich an. Dessen Aufprall musste gerummst haben, schoss es Warren durch den Kopf, warum habe ich nicht gleich gebremst? Seine erste Sorge: Ist der Koala verletzt? Sein spontaner Reflex: Ein Anruf im Koala-Hospital Port Macquarie, 400 Kilometer nördlich von Sydney. Eine gute halbe Stunde später waren Retter vom Rescue-Team der Tierklinik beim Kühlergrill-Koala, checkten, dass er wie durch ein Wunder nicht ernsthaft verwundet worden war und nahmen ihn mit ins Hospital.

Hintergrund Anreise: Hin- und Rückflug z. B. von München oder Frankfurt nach Sydney z.B. mit Emirates oder Qantas. Inneraustralisch weiter nach Port Macquarie mit Qantas Übernachten: Das Hotel Mantra The Observatory liegt direkt am Meer und lädt zum Spaziergang oder Jogging am Strand ein. Manchmal hüpfen hier [+] Lesen Sie mehr Anreise: Hin- und Rückflug z. B. von München oder Frankfurt nach Sydney z.B. mit Emirates oder Qantas. Inneraustralisch weiter nach Port Macquarie mit Qantas Übernachten: Das Hotel Mantra The Observatory liegt direkt am Meer und lädt zum Spaziergang oder Jogging am Strand ein. Manchmal hüpfen hier Delfine aus dem Wasser. DZ/F ca. 112€ Erleben:Das Koala-Hospital kann auf eigene Faust zwischen 8 und 14.30 Uhr erkundet werden oder im Rahmen der täglichen Führungen um 15 Uhr, wenn die Tiere gefüttert werden und Guides sie vorstellen sowie die Arbeit der Klinik erläutern. Beide Touren sind kostenlos. Zudem sind gebuchte Gruppenführungen möglich, Erwachsene zahlen ca. 3 Euro Weitere Infos: Über die Küstenregion, in der Port Macquarie liegt unter https://de.sydney.com/destinations/north-coast. Alles über das Koala-Hospital unter https://www.koalahospital.org.au/

[-] Weniger anzeigen

"Bei der Patienten-Aufnahme geht’s hier fast zu wie bei uns Menschen", sagt Susanne Scheuter, eine der Ehrenamtlichen in dem geduckt am Waldrand liegenden Hospital: "Diagnose auf ein grünes Formular, empfohlene Behandlungen und Medikamente auf ein weißes und alle Basis-Infos über den Koala auf eine Karteikarte." Und doch – einen Unterschied gibt es: Koalas werden in der Klinik sozusagen getauft, immer mit zwei Namen. Der vom Kühlergrill auf den Namen "Kempsey Wazza." "Der erste Name steht immer für den Fundort", erklärt Susanne Scheuter, "der zweite wird frei vergeben, mal von den Findern, mal von uns." Wazza ist eine typisch australische Kurzform von Warren. Und damit falsch, wie sich erst nach der "Taufe" herausstellte. Denn der Kühlergrill-Koala ist ein Weibchen. Es hockt nun in einem der 50 Gehege an einen Baumstamm geklammert und schaut vorsichtig zwischen den Blättern hindurch auf Susanne Scheuter, die das Tor geöffnet hat und mal schaut, wie es Wazza geht.

So weit ins Innere des Hospitals dürfen Besucher nicht, kommen anderen Koalas aber dennoch sehr nah – bei den täglichen Führungen, wenn die Tiere gefüttert und von Guides wie Susanne Scheuter vorgestellt werden. "Barrington Xavier" etwa, ein Männchen, kann kaum noch sehen und muss deshalb wohl für immer im Hospital bleiben, weil es in Freiheit nicht überleben würde. "Xavier hat Clamydia, eine bei Koalas verbreitete Krankheit", sagt Susanne Scheuter, "wir forschen gerade an einem Impfstoff dagegen." "Zenani", der Koala im Gehege nebenan, ist ebenfalls Dauerpatient – er hat zwar das für viele Koalas in Port Macquarie tödliche Buschfeuer von 2017 überlebt, aber keine Krallen mehr, weil sein Nagelbett nicht nachwächst. Keine Chance also für ihn, auf Bäume zu klettern und sich dran zu klammern. 100 Quadratkilometer Buschwald und damit Koala-Lebensraum wurden damals vernichtet, mehr als 50 verletzte Koalas haben Susanne Scheuter und das Hospital-Team gerettet und wieder aufgepäppelt, die meisten wieder ausgewildert. "Zwei Drittel unserer Patienten können wir wieder in die Freiheit entlassen", sagt sie und ist sichtlich stolz.

Susanne Scheuter kümmert sich um verletzte Koalas.

Ein enormer Kraftakt, denn neben der Klinikleiterin gibt es nur drei festangestellte Mitarbeiter. Getragen wird das 1973 von einem Ehepaar gegründete, immer noch einzige auf Koalas spezialisierte Hospital, weil 150 freiwillige Helfer und Helferinnen sich täglich engagieren. Judy Stace tut das schon seit 30 Jahren, Kjell ist gerade erst ein paar Monate dabei, und Sara macht’s regelmäßig neben ihrem Job als Anwältin. Zwei Ehrenamtliche schleppen gerade einen Koala aus der kleinen Intensivstation raus in ein Gehege. Zehn Kilo wiegt der Wäschekorb mit dem grauen Knopfaugen-Tier darin. Im Team-Raum des Hospitals stehen Klemmbretter für die "Leaf Collectors". Sie ziehen los und sammeln jeden Tag die Leib- und Magenspeise der Koalas: Eukalyptusblätter. "Nein, nicht irgendwelche", wirft Susanne Scheuter ein – "etwa 900 verschiedene Arten gibt es in Australien, Koalas fressen aber nur etwa 50 davon". Daher müssen die Sammler sehr genau hinschauen, was sie mitbringen aus Parks, der klinikeigenen Euka-Plantage sowie privaten Gärten, deren Besitzer das Hospital mit der Blätter-Ernte unterstützen.

Auf den Straßen gibt es spezielle Warnhinweise.

Doch was, wenn Baby-Koalas in die Klinik kommen? Bis zum Alter von drei Monaten können diese sogenannten Joeys noch keine Eukalyptus-Blätter fressen. "Sie bekommen Pap, einen Brei, den wir aus dem Kot älterer Tiere pürieren", sagt Susanne Scheuter und weiß: Das klingt nicht eben appetitlich. "So ist halt die Natur", sagt sie achselzuckend, drei bis vier Tage brauchen die Joeys diesen Brei, denn er enthält sozusagen eine Art Impfung, damit Klein-Koalas die Euka-Blätter vertragen. "Ocean Drive Pixie" ist so aufgepäppelt worden – von 195 Gramm als winziger Findel-Koala binnen weniger Monate zu einem überlebensfähigen Tier. Susanne Scheuter hat gerade einen solchen Joey bei sich zu Hause, den sie dort aufpäppelt, bevor er in die Klinik zurückverlegt wird. "Ihn trage ich eng am Körper, spiele sozusagen Muttertier", erzählt sie.

Das möchten viele Besucher im Koala-Hospital auch gerne, aber "Koala-Knuddeln" – im Bundesstaat Queensland erlaubt – ist hier in New South Wales verboten. Vielleicht hoffen deshalb manche Koala-Fans auf die im Hospital mögliche Adoption – und verstehen sie schon mal komplett falsch ... "Ja, einige rufen uns an und fragen, wie sie ihre Wohnung denn umgestalten sollen für den adoptierten Koala, der ja nun bald geliefert würde", erzählt Susanne Scheuter. Nein, die Adoption ist nur eine virtuelle, bei der man mit Spenden ein Tier in der Klinik gezielt unterstützt.

Geld, das die Klinik gut gebrauchen kann, denn finanziert wird sie bisher allein aus Eintritt, Spenden und ganz selten mal einem Testament. Eine Million Dollar waren bisher der Top-Wert. Nun aber haben offenbar auch Regionalpolitiker erkannt, dass sie mehr tun müssen, um eines der australischen National-Tiere zu schützen. Und so freuen sich Susanne Scheuter und das Klinik-Team über fünf Millionen Dollar von der Regierung für einen Klinik-Neubau.

Etwa 250 Koalas pro Jahr werden ins Hospital eingeliefert – nicht so viele wie in früheren Jahren, denn die Tiere in freier Wildbahn werden weniger, vor allem durch Clamydia und Auto-Unfälle. Weshalb Reisende an der australischen Ostküste nicht mehr nur kleine, gelbe Hinweisschilder am Straßenrand sehen, sondern zusätzlich große, weiße Koala-Umrisse auf dem Asphalt, die anzeigen: Achtung, hier kreuzen die Tiere den Verkehr.

Susanne Scheuters Lebensweg haben die Koalas gleich zweimal gekreuzt: Erstmals bei einem Besuch der heute 53-jährigen Schweizerin im Koala-Hospital in den 90er Jahren. Jahre später wollte die Inhaberin eines Fahrradgeschäfts in der Nähe von Bern eine berufliche Auszeit nehmen, möglichst weit weg. Sie erinnerte sich an das Koala-Hospital, bewarb sich als freiwillige Helferin und arbeitete dort im Januar 2014 einen Monat. Nach der Rückkehr sagte sie zu ihrem Mann: "Ich glaube, wir sollten auswandern – nach Port Macquarie, zu den Koalas."