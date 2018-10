Von Christian Boergen

Wenn auch nicht so mondän, ist das Le Regal Resto Najet in Alataya auf Cherqui an Kerkennahs Ostküste nicht weniger angesagt als das Sylter Restaurant Sansibar. Nur Merchandising-Artikel suchen die Gäste hier vergeblich. Dafür wirbeln in dem von außen unscheinbaren Restaurant Mutter Najet und ihre Töchter. An Wochenenden und in der Hochsaison ist das Reservieren nie verkehrt. Meeresfrüchte in allen Variationen sind die Spezialität des Hauses. Je nachdem, was die Inselfischer an Land bringen, kommen frische Fische, Muscheln, oder Krustentiere auf den Tisch. Ob als Salat oder auf Couscous: Die Inselspezialität Tintenfisch fehlt nur selten.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: Die nächstgelegenen internationalen Flughäfen sind Djerba, das neben Tunisair (www.tunisair.com) auch von vielen Airlines deutschsprachiger Länder angeflogen wird, und Monastir. Die Fähre von Sfax nach Kerkennah kostet - ohne Auto - pro Person [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: Die nächstgelegenen internationalen Flughäfen sind Djerba, das neben Tunisair (www.tunisair.com) auch von vielen Airlines deutschsprachiger Länder angeflogen wird, und Monastir. Die Fähre von Sfax nach Kerkennah kostet - ohne Auto - pro Person einen Dinar, das sind etwas mehr als 30 Cent, www.sonotrak.tn (französisch). ■ Unterkunft: Auf Kerkennah gibt es sechs eher einfache Hotels und Gästehäuser. Das beste, allerdings oft ausgebuchte, ist das Grand Hôtel Kerkennah, Zone Touristique, Sidi-Fredj, 3070 Kerkennah, Tunesien, Tel. 00216/74/489857, http://grand-hotel-kerkennah.com (französisch). Le Regal Resto Najet, El Altaya, 3035 Alataya auf Kerkennah, Tunesien, Tel. 00216/98/291235, www.cheznajet.com (französisch), im Sommer sieben Tage die Woche für Mittag- und Abendessen geöffnet; Menü mit alkoholfreien Getränken etwa 13 Euro pro Person. ■ Weitere Infos unter www.discovertunisia.com/de.

Najet, mit schwarzem Kopftuch und markantem Muttermal auf der Oberlippe, ist herzlich und eine gute Gastgeberin. Herrscht im Lokal nicht zu viel Gedränge, verrät sie schon mal ein Rezept, meidet dabei allerdings Dosierungsangaben für die Gewürze. Heute serviert sie einen bunten Salat mit Radieschen und schwarzen Oliven, gefolgt von einer großen Schüssel mit Venusmuscheln und über Olivenholzkohle gegrillten Scampi, jeweils begleitet von Baguette, das in Frankreich nicht besser schmecken könnte.

Krönender Höhepunkt ist der Oktopus auf Couscous, dem Hartweizengries-Nationalgericht der Tunesier, Kartoffeln und mitgegarten grünen Pfefferschoten, dekoriert mit Salbeizweigen und einem kleinen Sonnenschirm. Keine Bange: Die Tentakel mit den Saugnäpfen sehen zwar furchterregend aus, schmecken aber dafür umso besser.

"Alle fischen hier, weil es sonst keine Arbeit gibt", berichtet der 49-jährige Nejah, während er sein Boot umsichtig aus Alatayas Hafen steuert. Die mit Pfählen markierte Fahrrinne ist bloß zwei Meter tief. Ebenfalls an Bord ist Nejahs Vater Mohammed. Er ist schon 89 Jahre alt. Erst gestern habe ein anderer Fischer einen 16 Kilo schweren Tintenfisch aus dem Mittelmeer gezogen, berichten die beiden. Kraken, die sich vorwiegend von Krebstieren, Muscheln und Schnecken ernähren und nur etwas mehr als ein Jahr alt werden, sind auf Kerkennah nahezu ein Grundnahrungsmittel.

Um sie zu fangen, bestücken Nejah und seine Kollegen lange Leinen mit bis zu 500 Amphoren. Zwei verschiedene Methoden des Anleinens sind gebräuchlich, erzählt der erfahrene Mohammed. Die Tonkrüge werden ohne Köder im Meer versenkt. "Die Tintenfische lieben dunkle Höhlen, kriechen nachts hinein und wir müssen sie am nächsten Morgen nur noch hochziehen", sagt Nejah.

Wenn ein Krake sein Gefäß nicht verlassen will, hat er einen Trick: "Dann bestreuen wir ihn mit etwas Salz." Mit dem Fischen hat Nejah als 15-Jähriger nach kurzem Schulbesuch ohne Abschluss begonnen. Zeitweise arbeitete er in der Textilbranche auf dem Festland. Die Sommermonate, wenn das Mittelmeer zum Fischen zu warm wird, überbrückt Nejah mit Touristenfahrten. "Im heißen August bevölkern bis zu 120.000 Menschen Kerkennah, viele davon Auslandstunesier und Tagesausflügler von Sfax", weiß er. Außerhalb der Sommermonate ist Kerkennah eine von Entvölkerung bedrohte "Insel der Stille", ideal zum Faulenzen und Erholen am Strand.

Sfax, Tunesiens zweitgrößte Stadt mit einer sehenswerten Medina, umschlossen von einer vollständig erhaltenen, zinnenbewehrten Mauer, ist bloß 20 Kilometer entfernt. Die Überfahrt mit der Fähre nach Kerkennah dauert etwas mehr als eine Stunde. Dort klopfen Nejahs Mutter Fatima und seine Frau Dahlia 20 Minuten lang den Tintenfisch mit einem Holz zart. Es wirkt wie ein Mittelding aus Frühstücksbrett und Baseballschläger. Die Frauen achten darauf, dass sie bei der anstrengenden Tätigkeit nicht bloß einander, sondern auch ihre Hände abwechseln. Der Oktopus wird mehrfach gefaltet, gewaschen und über ein Netz gerieben, "damit er sich aufplustert", erklärt Dahlia. Derweil balgen sich zwei Katzen unter lautem Geschrei im Innenhof des Hauses der Familie.

Vor dem Kochen salzt Dahlia den Tintenfisch, indem sie das mineralische Gewürz mit Wasser regelrecht einmassiert. Die langen Tentakel werden abgeschnitten und in heißem Olivenöl mit Zwiebeln, Tomaten, grünen Pfefferschoten, Kartoffeln, Kürbis, Knoblauch, Möhren und einer kleinen Gurke angebraten. Den Hunger ihrer Gäste hält Dahlia mit zuckersüßem, schwarz-grünem "Achmad"-Tee im Zaum, während sie schwarzen und Chilipfeffer, Currypulver, Kümmel und Tomatenmark dazu gibt. Schließlich ist Essen auf Kerkennah alles andere als Fastfood. Mit einem Holzlöffel rührt Dahlia den Inhalt des großen Topfes immer wieder um, in den sie nach dem Anbraten heißes Wasser hineingegeben hat.

Nach einer gefühlten Ewigkeit ist der Eintopf fertig und Dahlia richtet ihn dekorativ auf Couscous an. Alle langen herzhaft zu und stellen fest, wie sehr sich das Klopfen und Falten des nun würzig-zarten Kraken gelohnt hat. Obwohl auch die Kinder der Familie einen gesunden Appetit an den Tag legen und einige Nachbarn vorbeischauen, wandert ein Gutteil des mehrere Kilogramm schweren Tintenfisches samt Gemüseresten in den Kühlschrank.