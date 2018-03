Von Stephan Brünjes

Sansibars Hauptstadt ist voll mit Menschen, die ausgelassen feiern, sogar im Wasser. Da fällt es nicht auf, dass eine Frau etwas weiter hinaus watet, schließlich ein Boot besteigt. Es bringt sie hinaus zum britischen Kriegsschiff "Highflower", das die Anker lichtet und von Sansibar Kurs nimmt auf die gut 2000 Kilometer entfernte Arabische Halbinsel. Prinzessin Salme, einer 22-jährigen Sultans-Tochter, gelingt so die Flucht - nötig geworden, weil sie mit dem Hamburger Kaufmann Heinrich Ruete angebändelt hat und schwanger ist, von einem Christen. Eine Todsünde auf Sansibar, damals Teil des arabischen Sultanats Oman.

Hintergrund Anreise: Zügig von Frankfurt z.B. mit Oman Air für circa 1.400 Euro. Flugzeit mit nur einem Zwischenstopp in Muscat/Oman nach Zanzibar City ca. 15 Stunden. Andere, zum Teil deutlich preiswertere Linien wie Emirates oder Egypt Air brauchen oft mehr als 20 Stunden, weil sie zweimal zwischenlanden. Vom Flughafen Zanzibar City ins Resort am besten mit einem Taxi. Unbedingt vorm [+] Lesen Sie mehr Anreise: Zügig von Frankfurt z.B. mit Oman Air für circa 1.400 Euro. Flugzeit mit nur einem Zwischenstopp in Muscat/Oman nach Zanzibar City ca. 15 Stunden. Andere, zum Teil deutlich preiswertere Linien wie Emirates oder Egypt Air brauchen oft mehr als 20 Stunden, weil sie zweimal zwischenlanden. Vom Flughafen Zanzibar City ins Resort am besten mit einem Taxi. Unbedingt vorm Start einen Festpreis ausmachen, der nicht höher als 80 US-Dollar liegen sollte. Währung: Die zu Tansania gehörende Insel Sansibar hat den tansanischen Schilling als offizielle Währung, jedoch kommt man mit der inoffiziellen - dem US-Dollar - besser und einfacher zurecht. Unbedingt beim Geldwechsel in der Heimat drauf achten, dass nur Dollarnoten von 2006 und jünger ausgegeben werden. Die älteren werden auf Sansibar nicht angenommen. Bezahlung mit Kreditkarten ist vielerorts möglich. Unterkunft: Die ruhige und abgeschiedene "Green and Blue Ocean Lodge" liegt ca. 70 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt direkt am Strand. Die letzten Kilometer führen über eine Schotterpiste. Preis pro Bungalow/Tag mit HP ab ca. 250 Euro. Tel.: +255.772.39.00 86, www.greenandblue-zanzibar.com. Wer lieber in der Hauptstadt Zanzibar Town bleiben möchte, ist im "The Zanzibar Serena Inn" gut aufgehoben, zentral gelegen, XXL-Terrasse mit Pool direkt am Meer und gediegenes Ambiente.DZ/Frühstück ab ca. 260 Euro, www.serenahotels.com. Erleben: Eine der besten Gewürztouren auf Salmes Ex-Plantagen bietet "Zanzibar Different" für ca. 60 Euro, www.zanzibardifferent.com.

Diese islamische Vergangenheit ist bis heute gegenwärtig auf Unguja, Hauptinsel des Archipels Sansibar: 95 Prozent der Menschen hier sind Muslime. Die meisten praktizieren zwar keinen grimmigen Burka-Islam - nur wenige Frauen tragen schwarze Gewänder mit Sehschlitzen. Aber für Reisende wird’s schwierig, sobald sie ihre Kamera zücken und fotografieren. Viele Sansibaris protestieren lautstark und oft ist einer auf dem Bild, der aus religiösen Gründen abwehrend die Hand vors Gesicht hält. Immerhin: In den Schulen der 83 Kilometer langen und bis zu 37 breiten Insel vor der Küste Tansanias lernen Mädchen heute lesen und schreiben. Prinzessin Salme hingegen sollte nur lesen können, bringt sich aber das Schreiben heimlich selbst bei - "später die entscheidende Voraussetzung, dass sie die weltweit erste Autobiografie einer arabischen Frau verfasst", sagt Guide Anjam Hassan Abbas. Die "Memoiren einer arabischen Prinzessin" werden 1886 weltweit zum Überraschungserfolg. Ein Zeitdokument mit Beschreibungen auch von Stone Town - buchstäblich wegweisend bis heute, etwa für Guides wie Anjam.

Hier in diesem Haus hinter dem wuchtigen von Omanis erbauten Fort kommen sich Heinrich, der junge, fließend Suaheli sprechende Gewürzkaufmann und Salme ab 1864 näher", erzählt Anjam. Gleich dahinter beginnt heute ein kariöses Weltkulturerbe - das Labyrinth der Altstadtgassen, viele ohne Namen, weshalb auf eigene Faust losschlendernde Besucher sich unbedingt markante Läden, Moscheen oder Restaurants notieren sollten, um bei Orientierungsproblemen danach fragen zu können. Nein, einfach merken empfiehlt sich nicht, denn kaum eingetaucht in die engen, dicht bevölkerten Gänge, hat man alle Hände und Füße damit zu tun, die - nun ja - sehr offensiv Kundenkontakt suchenden Händler abzuwimmeln. "Genau wie zu Salmes Zeiten", bestätigt Anjam, nur das Warenangebot hat sich entscheidend verändert. Wo heute Taschen, Souvenirs, modisch bestickte Flip-Flops und farbenfrohe, bodenlange Kanga-Gewänder für Frauen ausliegen, werden bis zum Ende des 19. Jahrhunderts Menschen zum Markt auf den nahen Kelele Square ("Lärm-Platz") gepeitscht. Sansibars unrühmliche Vergangenheit: Der einst wohl größte und brutalste Sklavenmarkt Afrikas. Wer damals seinem grausigen Schicksal entgehen will, nimmt sich wenige Meter vorher das Leben - der Name "Suicide Alley" erinnert daran.

Salmes nächste Spur findet sich im ehemaligen Stadtpalast der Sultane, heute ein ihnen gewidmetes Museum, leider ziemlich marode. Ein Zimmer im ersten Stock zeigt Erinnerungen an die Prinzessin, darunter Portraits einer stolz und willensstark dreinblickenden Frau sowie ein Himmelbett. "Wenn es wirklich ihrs war, dann hats nicht hier im Zweit-Palast ihres Sultan-Papas gestanden, sondern in der Nummer 1, außerhalb der Stadt", erklärt Anjam und fährt uns hin. Auf den Straßen sind zwar Spuren für Verkehr und Gegenverkehr vorgesehen, aber Autos, unzählige Rad- und Mofafahrer sowie Eselskarren surfen wild durcheinander. Großraum-Taxis verdienen hier wirklich ihren Namen, denn auf umgebauten, meist kunstvoll mit Tapetenmustern dekorierten Ladeflächen der sogenannten Dala-Dalas drängen sich oft 30 oder mehr Menschen, die zuletzt zugestiegenen mit einem Fuß auf dem Trittbrett, und mit einer Hand die Ladung auf dem Dach festhaltend. Fußgänger werden von der Straße gehupt und immer mal wieder baut die Polizei Straßensperren auf, wohl auch, um willkürlich Dollars abzuzocken.

Blendet man alles aus, was knattert und nach Benzin stinkt und biegt von den - erst seit ein paar Jahren - geteerten Hauptstraßen ab, dann kommt man dem Sansibarbild zu Zeiten Prinzessin Salmes recht nahe: staubige, schroffe Sand- und Geröllpisten, sich schlängelnd durch ein Gewirr aus Hütten, manche noch aus Palmwedeln errichtet, die meisten aus Korallensteinen und seit einiger Zeit auch zunehmend aus Steinquadern. So wie damals schon der Mtoni-Palast. Hier wird Salme 1844 geboren, verlebt mit 35 Halbgeschwistern eine glückliche Kindheit, schreibt in ihren Memoiren davon, wie sie Reiten sowie Schießen von ihrem Bruder Majid lernt und sich immer dann ihrem Vater, dem Sultan nähern darf, wenn dieser auf einer der Palast-Terrassen sitzt und gütig übers Meer blickt. Anjam führt auch hier in einen Raum, der Möbeln, einem geschnitzten Salme-Portrait und den von ihr getragenen hölzernen High-Heel-Flip-Flops, die später in Hamburg für Aufsehen sorgen. Viel mehr Erinnerungsstücke gibt es nicht, denn der Palast wird 1964 - nach der Vertreibung des letzten Sultans und dem Ende des britischen Protektorats - von Revolutionären als Zementfabrik genutzt, dafür total entkernt und geplündert. An einst wundervolle persische Bäder erinnern nur noch Fliesenreste. Beim Betreten der Ruine flattern Fledermäuse aufgeregt davon.

Mit 12 Jahren für volljährig erklärt, erbt Prinzessin Salme einen Teil des Familienbesitzes als ihr Vater stirbt. Unter anderem eine Gewürzplantage, die sie angeblich selbst führt, auf dem "Kilimanjaro von Sansibar" namens Masingini, mit 133 Metern höchster Punkt der Insel. Heute führt Anjam uns hier hinein in einen grünen Wald, unübersichtlich auf den ersten Blick, ohne jedes Beet- und Ackerfurchen-Muster. Obst- und Gemüseanbau - wo denn? "Hier", sagt Anjam und lässt raten. Riecht nach Weihnachten - also Zimt. "Richtig", antwortet Anjam und hält uns die nächste Probe unter die Nase. "Eukalyptus?" "Nein", antwortet er lachend, "auch Zimt - so riecht die Wurzel". Daneben grüne Vanille-Stäbchen, wie Wein an einem Baum. Schnüffeln, probieren, tasten - etwa an grünen Pfefferperlen, die rot werden, sofern man sie wachsen lässt. Grün gepflückt und in der Sonne getrocknet hingegen, werden sie schwarz. Anjam schwärmt von der heilenden Wirkung des Curcuma ("Antibiotikum, stoppt Blutungen, macht schöne Haut"), zeigt Ingwer-Gräser und lässt saure Kakaobohnen, Jackfruit und Rambutan probieren, eine Litschi-ähnliche, weiße Frucht mit Härchen an der Schale. Was für ein Paradies, das Salme da vor fast 150 Jahren verlässt. Wär sie doch geblieben, wo der Pfeffer wächst… Sattdessen bringt sie ihr Kind in Aden, heute Hauptstadt des Jemen, zur Welt, heiratet den Monate später eintreffenden Heinrich Ruete und tritt ihm zuliebe zum Christentum über - als Emily Ruete. Dann beginnt die Fahrt ins Unglück. Das Baby stirbt an den Reisestrapazen auf dem Weg nach Hamburg.

Das Paar bekommt zwar drei weitere Kinder, doch Heinrich ist 1870 einer der ersten Verkehrstoten Hamburgs, überrollt von einer Pferdebahn auf dem Weg zur Arbeit. Die 26-jährige Witwe bekommt einen Vormund, aber kein Erbe, weil die Vermögensverwalter ihr Geld durchbringen. Die einst von Dienern umgebene Prinzessin zieht von Alster-Toplage zunächst in eine preiswertere Gegend Hamburgs, dann nach Dresden, schließlich nach Rudolphstadt in immer kleinere, billigere Wohnungen - am Ende ohne Bedienstete, schlägt sich mit Arabisch-Unterricht und dem Verkauf ihres Schmucks durch.

Salmes Kontakt zur Familie auf Sansibar ist abgerissen, keiner ihrer Brüder antwortet auf ihre Briefe. Schließlich versucht sie mit Hilfe des deutschen Reichskanzlers wieder zurück auf die Insel und an ihr dortiges Erbe zu kommen. Otto von Bismarck lässt sie 1885 sogar hinbringen - auf einem deutschen Kriegsschiff, benutzt die Frau aber nur als Marionette seiner Kolonialinteressen rund um Sansibar. Als Bismarck diese ohne das Druckmittel Emily "Salme" Ruete bei ihrem Sultan-Bruder durchsetzt, darf sie nur kurz mit ihren Kindern auf die Insel, muss dann zurück an Bord - ohne Treffen mit ihrem Bruder geschweige denn Gesprächen über ihr Erbe. Vermutlich bei diesem Landgang nimmt sie einen Sack mehlfeinen Sansibar-Sand mit. Er ist Grabbeigabe, als Emily Ruete vor 80 Jahren auf Hamburgs Ohlsdorfer Friedhof beigesetzt wird - neben ihrem Mann Heinrich.