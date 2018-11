Von Frederick Mersi

Mit 270 Kilometern pro Stunde wandert der Regenbogen durch die endlosen Olivenhaine. So schnell scheint es durch die Fenster des Hochgeschwindigkeitszuges, der knapp 20 Minuten zuvor Málaga, die mit etwa 570.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt Andalusiens, in Richtung Neubautrasse verlassen hat. 2007 wurde Málaga Teil des Hochgeschwindigkeitsnetzes der staatlichen Eisenbahngesellschaft Renfe. Für die Wahrnehmung der einstigen Industrie-Hochburg war es ein Segen.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: Direktflüge nach Málaga bieten von Frankfurt am Main unter anderen Lufthansa und Ryanair an. Die billigsten Verbindungen starten ab etwa 75 Euro pro Flug. Vom Flughafen Costa del Sol führt eine regelmäßige S-Bahn-Verbindung direkt zum Hauptbahnhof María Zambrano. ■ Bahntickets: Der Reiseveranstalter [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: Direktflüge nach Málaga bieten von Frankfurt am Main unter anderen Lufthansa und Ryanair an. Die billigsten Verbindungen starten ab etwa 75 Euro pro Flug. Vom Flughafen Costa del Sol führt eine regelmäßige S-Bahn-Verbindung direkt zum Hauptbahnhof María Zambrano. ■ Bahntickets: Der Reiseveranstalter Olimar bietet Eisenbahnreisen durch Andalusien im Baustein-Prinzip an. Das heißt, Touristen können sich ihre Programmpunkte selbst zusammenstellen. Sieben Tage gibt es pro Person ab 745 Euro. Mehr Informationen unter www.olimar-hotels.de. Noch flexibler zwischen den Städten reisen Urlauber mit dem "Renfe Pass" der staatlichen Eisenbahngesellschaft. Mehr Informationen unter www.renfe.com. ■ Unterkunft: Hotels gibt es in den drei Städten in jeder Komfort- und Preisklasse. In Málaga bietet sich jedoch das Hotel Barceló an, weil es direkt über dem Hauptbahnhof liegt. Das Stadtzentrum ist fußläufig innerhalb von 15 Minuten erreichbar. Mehr Informationen unter www.barcelo.com. Weitere Hotels werden auch einzeln von Olimar empfohlen. ■ Essen: In Málaga sollte niemand das Ochsensteak im Asador Iñaki, im Arbeiterviertel nahe des Hauptbahnhofs, verpassen. Die Bodegas Campos sind eine empfehlenswerte, aber auch kostspielige Adresse in Córdoba. Um in lockerer Atmosphäre die ersten Flamenco-Schritte zu wagen und dabei einen Wein oder ein Bier zu trinken, lohnt sich in Sevilla ein Besuch in der Carbonería.

[-] Weniger anzeigen

"Das war die wichtigste Veränderung für die Stadt", sagt Félix Garcia Maldonado. Auch für den Málagueño, schwarzer Vollbart, schwarze Haare, stets ein Lächeln auf den Lippen, bedeutete die Ankunft der Hochgeschwindigkeitszüge viel: Er wechselte als Verkaufsdirektor ins neu gebaute Hotel der Kette Barceló, direkt über der Eingangshalle des renovierten Kopfbahnhofs María Zambrano.

"Das Viertel hier hat sich seither sehr verändert", sagt er. Mit der Renovierung kamen ein Einkaufszentrum, ein neuer Vorplatz und, für Maldonado besonders wichtig, viele neue Gäste in das ehemalige Arbeiterviertel mit seinen charakteristischen Klinker-Wohntürmen und einigen kleinen Fischerhäuschen. Málaga sei jetzt wieder eine der wichtigsten Städte Spaniens, sagt Maldonado stolz, als er an der Bar in der Hotellobby steht, zu der man auch über eine Rutsche aus dem ersten Stock gelangt.

Der rasante Weg Málagas von der absteigenden Industriestadt zum florierenden Touristenziel hat aber mehr Gründe als die weißen Züge mit violetten Streifen. Allen voran: "Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso." Ana Maria Fructuoso Ortega braucht maximal zwei Sekunden, um diesen Namen auszusprechen. "Ein Picasso ist besser als Gold", sagt die Museumsführerin.

Und Málaga hat viele Picassos, der Wert des Künstlers für die Stadt ist unschätzbar. Auf die Eröffnung eines Museums in seinem Geburtshaus 2003 folgte eine Offensive der Kommune, um eine Ausstellung nach der anderen an die andalusische Küste zu holen. "Das war ein Wendepunkt für uns", sagt Ortega. Jetzt nennt sich Málaga stolz "Die Stadt der Museen" und ist unter anderem Heimat der Sammlung Carmen Thyssen, eines Ablegers des berühmten Centre Pompidou und des CAC, eines Museums für Moderne Kunst.

132 Meter über den Zügen und der Kunst steigen das Castillo de Gibralfaro und der Festungspalast Alcazaba in die Höhe. Ihre Mauern zeugen von der Herrschaft der Nasriden im bis heute unter einigen Muslimen sagenumwobenen Kalifat Al-Andalus. Bis 1487 hielt es als letzte islamische Bastion den Angriffen der katholischen Reconquistadoren stand.

Von diesem Außenposten bis zur ehemaligen Hauptstadt des Kalifats dauerte es zu Fuß rund drei Tage, heute benötigen die Züge der Alta Velocidad Española (AVE) 48 Minuten für die 160 Kilometer bis Córdoba. Nahezu geräuschlos, ohne Ruckeln oder Verspätungen, dafür mit WLAN und automatischer Sitzplatzreservierung. Überfüllte Waggons? Fehlanzeige. Und wer Glück hat, sieht einen wandernden Regenbogen.

Eine Minute früher als im Fahrplan vorgesehen angekommen, warten in Córdobas Altstadt jedoch schon die Menschenmengen: Die meisten Touristen sind in Reisebussen unterwegs, machen sich für einen halben Tag auf den Weg über die berühmte römische Brücke - Serienfans ist sie auch aus "Game of Thrones" bekannt - in die Altstadt, das Judenviertel und zur Moschee-Kathedrale, seit 1984 Weltkulturerbe der Unesco.

Sie ist das monumentale Überbleibsel von einst bis zu 90 Moscheen, die zu Hochzeiten in Córdoba standen. Bis zu 24.000 Menschen fanden in dem inklusive Hof 23.000 Quadratmeter großen Prachtbau Platz zum Beten. Zwischen arabischen Schriftzeichen hängen jetzt Kruzifixe, das Minarett bauten die Katholiken im 17. Jahrhundert zu einem Kirchturm um. Die prächtig verzierte islamische Gebetsnische steht nur einige Meter entfernt vom barocken Hochaltar aus kubanischem Mahagoni-Holz. Ein bombastischer, surrealer Mix der Kulturen, Religionen und Architekturen. Heute brüstet sich Córdoba mit diesen Symbolen interreligiösen Zusammenlebens, die Moschee-Kathedrale in ein gemeinsames Gotteshaus von Christen und Muslimen zu verwandeln, lehnte der damalige Bischof 2006 aber ab.

Auch die kleine Synagoge in der Judería, dem Judenviertel, wird gerade restauriert - obwohl es heute keine jüdische Gemeinde mehr in der Stadt gibt. Ihr ehemaliges Zuhause steht heute wie die Moschee-Kathedrale unter dem Schutz der Unesco - und wird ebenfalls von unzähligen Busladungen Tagestouristen besucht. Nur wenige bleiben aber über Nacht, weshalb Stadt und Hoteliers erfreut waren, als vor wenigen Jahren die Asociación Córdoba Ecuestre in den Königlichen Stallungen eine abendliche Reit- und Flamenco-Show etablierte. 70 Minuten dauert das anmutige Zusammenspiel von Pferd und Mensch, dank Heizstrahlern auf der Tribüne auch im Frühjahr und Herbst bei angenehmen Temperaturen.

Einen Großteil seiner Schönheit entfaltet Córdoba aber erst bei Nacht, zum Beispiel auf dem Plaza de la Corredera mit dem ehemaligen Rathaus oder bei einem Spaziergang nach einem Abendessen in den Bodegas Campos, einem der traditionsreichsten Restaurants der Stadt, in dem schon die spanische Königsfamilie, zahlreiche Stierkämpfer und der ehemalige britische Ministerpräsident Tony Blair zu Gast waren.

Zu Fuß ist die 330.000- Einwohner-Stadt am einfachsten zu erkunden, darüber hinaus gibt es seit einigen Jahren ein gut ausgebautes Leihrad-System und viele Fahrradwege. Bis auf Elektrobusse werden Autos weitgehend aus der Altstadt herausgehalten, auch die Uferpromenade am Guadalquivir ist verkehrsberuhigt.

Auch deshalb wirbt Andalusien immer offensiver um Zugreisende: Touristen mit Mietwagen haben nicht nur die Innenstadt von Córdoba verstopft, auch Sevilla und Málaga haben damit ihre Erfahrungen gemacht. Alle drei sind Teil des AVE-Städtenetzwerks, das Besucher mit Vergünstigungen in kulturellen Einrichtungen, Hotels und Restaurants zum Umstieg auf die Schiene bewegen will. Bisher funktioniere das vor allem bei japanischen Touristen, sagt Francisco Artéaga Gómez, bei Renfe zuständig für den Personenverkehr im Südwesten des Landes. Deutsche nutzen das Angebot eher verhalten.

Sevilla, die Hauptstadt Andalusiens, wurde 1992 zur Weltausstellung Expo per Hochgeschwindigkeitsstrecke mit Madrid verbunden, die Fahrtzeit zwischen den beiden Metropolen mehr als halbiert. Auch Granada soll mit seiner weltberühmten Alhambra Ende des Jahres in den Kreis der AVE-Städte aufgenommen werden.

Ein weitgehend unbekannter deutscher Exporterfolg hat seine Bestimmung in Sevillas Innenstadt gefunden: Kurt Grötsch ist Franke, wie sein Dialekt und sein unaufgeregtes Wesen verraten. Und er ist Direktor des Museo del Baile Flamenco. "Ich bin ein Kulturflüchtling", sagt der gebürtige Fürther. Von der Universität Erlangen kam er über Kuba und Madrid zur Weltausstellung nach Sevilla.

Der Flamenco, die tänzerische Verbindung aus Emotion und Disziplin, hatte es dem 64-Jährigen schon vorher angetan. In Sevilla angekommen fand er dafür jedoch keine offizielle Institution: "Es ist oft so, dass die Menschen sich nicht dessen bewusst sind, was sie eigentlich haben." Also konzipierte Grötsch mit der Flamenco-Größe Cristina Hoyos ein Museum - mit täglichen Vorführungen, bei denen keine Smartphones oder Kameras erlaubt sind. Denn der Flamenco ist die kulminierte Kulturgeschichte Andalusiens, mit Einflüssen aus der maurischen und jüdischen Kultur, von Sinti und Roma, von Verfolgung und Unterdrückung, Kriegen, Inquisition und ethnischen Säuberungen. Leidenschaft und Verzweiflung, Freude und Einsamkeit liegen eng beieinander. Grötschs Museum zeugt davon.

Heute lernen ihn auch ausländische Studenten zu tanzen - und wagen sich unter aufmunterndem Applaus in Bars wie der Carbonería an erste öffentliche Vorführungen. Dabei muss es nicht immer das ganz hohe Tempo sein, das überlassen die Sevillanos dann doch lieber ihren Zügen.