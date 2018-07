Von Katharina Eppert

Der Pfannenstiel quietscht. Wir sind auf Panhandle, dem nordwestlichsten und vielleicht unbekanntesten Zipfel Floridas. Doch hier ist er: der feine, warme Quarzsand, der optisch an Puderzucker erinnert, und für jenes "Prädikats"-Gequietsche sorgt, wenn die nackten Füße den Weg zum türkisblauen Wasser durchstreifen. Kein Wunder, dass so ein Fußschmeichler-Ort, der zum Panhandle zählt, einen bildhaften Namen wie "Shell Island" trägt, wobei es sich genau genommen um eine Halbinsel handelt. Obwohl nur 10 Kilometer Luftlinie von Panama City Beach entfernt, kann man hier nur mit dem Boot ankern - und unterwegs ein, zwei Schnorchelstopps einlegen. Seesterne und wenn man Glück hat auch Seepferdchen lassen sich in der St. Andrew Bay erblicken, genauso wie die riesigen Muscheln - und Seeigel am Grund, die sich bekanntlich überall einigeln.

Hintergrund Informationen ■ Anreise: Von Frankfurt nach Atlanta (in 10 Stunden, z.B. mit Delta), von dort mit dem Flieger nach Pensacola (circa 2 Stunden, ebenfalls Delta). Dann nimmt man sich am besten einen Mietwagen, um auf dem Highway 98 entlangzufahren. ■ Unterkunft: Pensacola: Das Drei-Sterne Hotel Hilton Pensacola Beach liegt direkt [+] Lesen Sie mehr Informationen ■ Anreise: Von Frankfurt nach Atlanta (in 10 Stunden, z.B. mit Delta), von dort mit dem Flieger nach Pensacola (circa 2 Stunden, ebenfalls Delta). Dann nimmt man sich am besten einen Mietwagen, um auf dem Highway 98 entlangzufahren. ■ Unterkunft: Pensacola: Das Drei-Sterne Hotel Hilton Pensacola Beach liegt direkt am Strand,https://hiltonpensacola- beach.com/. Destin: Das Hotel The Emerald Grande liegt am trubeligen HarborWalk Village,ideal für Familien, www.emeraldgrande.com Panama City Beach: Das Tidewater Beach Resort liegt zwar direkt am Strand, ist aber in die Jahre gekommen. Zum Schlafen okay, mehr aber auch nicht, http://www.tidewaterbeachresort.com/ ■ Unbedingt machen: Snuba-Diving in Destin, www.destinsnorkel.com, Shell Island Schnorcheltour, www.shellislandsnorkeling.com/; vorzüglich und stilvoll essen kann man im Firefly in Panama City Beach, http://fireflypcb.com ■ Reiselektüre: Mit Insidertipps zu Florida allgemein und rund 50 Seiten zum Panhandle ist der Reiseführer "Florida" von lonely planet eine gute Reisevorbereitung, 22,99 Euro, ISBN: 978-3829745772 ■ Weitere Infos unter visitflorida.com

[-] Weniger anzeigen

Auf der anderen Seite von Shell Island dann der Golf von Mexiko. Ein riesen Schwimmbecken für Meeresschildkröten, Rochen und Delfine. Es dauert nicht lange, bis die erste dunkle Rumpfflosse aus dem Meer aufblitzt. Ein Geschrei der Badegäste im Wasser. Vor Freude. Nur das kleine Mädchen kann die ganze Aufregung ihrer Eltern nicht verstehen und beginnt zu weinen. Es quietscht also auch dort. Überhaupt umspülen das Muschel-Eiland erstaunlich viele Touris in ihren Motorbooten - die meisten davon US-Amerikaner. Die einen lassen ihren Hund eine Runde schwimmen, die anderen wippen mit ihren Köpfen zur Reggae-Musik. Nur das 11 Kilometer lange Eiland mit Dünen ist eine (Ruhe-)Oase. Jedoch sollte man ausreichend Sonnencreme einpacken, da es keine natürlichen Schattenplätze gibt.

Ganz anders in Panama City Beach - kurz "PCB". Der Ort ist überschattet von riesigen Plattenbauten, überfüllten Stränden, Amüsiertempeln und Einkaufszentren in geschmackloser Breite. Nichts, was wirklich sehenswert ist. Schöner sind die Vororte, zum Beispiel das 50 Kilometer westlich von PCB gelegene Seaside. Hier reihen sich bunte Häuser im viktorianischen Stil aneinander. 1998 war das schmucke Örtchen sogar Drehort des Filmes "Die Truman Show" mit Jim Carrey.

Filmkulissenhaft erscheint auf den ersten Blick auch die 12.000- Einwohner-Stadt Destin: auf der einen Seite ein riesiger Vergnügungspark, der Familien ansprechen soll, auf der anderen Seite malerische, weiße Sandstrände für Sonnenanbeter. Und: Man kann hier abtauchen, ganz ohne Tauchschein und schwerer Druckluftflasche auf dem Kreuz. Snuba-Diving nennt sich die schwerelose Form des Fischeguckens unter Wasser. Das Wort Snuba setzt sich aus dem Englischen snorkel (Schnorchel) und scuba (Drucklufttauchgerät) zusammen. Als wir uns in die hautengen Neopren-Anzüge zwängen, lacht Christoph: "Bauch einziehen hilft nichts. Jetzt sieht man jeden Donut." Das Stichwort? Schnell ins Wasser, Flossen und Tauchermaske an, Atemregler in den Mund - und an der gelben Leine, an der wir befestigt sind, bis zu fünf Meter abwärts entlanghangeln. Ich bin zunächst unsinkbar, trotz Bleigürtel, und sehe mehr Wasserflöhe an der Oberfläche springen denn Fische im Meer schwimmen. Bis ich dann doch mit etwas Ruhe, die nötige Luft ausatme, um zumindest auf dem Gruppenfoto unter Wasser drauf zu sein. Igelfische, Froschfische, Spatenfische, Flundern: all das könnte man sehen, heißt es. Ich sehe nur Seeanemonen und kleinere Fische und natürlich immer wieder die gelbe Leine, die zu den Sauerstofftanks auf dem Boot führt. Meine Nabelschnur.

Nach dem Tauchgang geht’s zum Harborwalk Village - ein Touristenmekka aus Restaurants, Nachtklubs und einem Yachthafen. Zu gucken gibt’s hier viel: Stolze Fischer und Braunpelikane, die den frisch gefangenen Fisch klauen wollen. Destin ist bekannt für sein Hochseeangeln, denn nur 16 Kilometer östlich ist das Meer 30 Meter tief. Die Einheimischen nennen Destin "das glücklichste Fischerdorf der Welt", auch wenn es nicht mehr viel mit einem Dorf gemein hat. Im hiesigen Fischer- und Heimatmuseum zeigt Kathy Marler Blue, welche gewichtigen Fänge es im Laufe der Jahrzehnte gab und dass die englische Bezeichnung Dolphinfish oftmals Verwirrung stiftet. Nicht der Delfin alias Flipper sei gemeint, sondern die gemeine Goldmakrele. Daher sei es besser den pazifischen Namen Mahi Mahi zu verwenden. Jenen Mahi Mahi findet man zum Beispiel auf der Speisekarte im traditionellen Seafood- Restaurant Harbor Docks. Die Sushi-Auswahl ist enorm, die Panade um viele andere Gerichte leider auch. Geschmacksache. "Deep fried" wird hier gelust- und gehaltvoll vertilgt - vielleicht der kulinarische Einfluss aus den angrenzenden Südstaaten Alabama und Georgia? Oder doch eher ein: "Wir verstehen es dekadent Austern zu essen, wollen das glitschige Etwas aber weder sehen noch schmecken", daher werden die Oysters unter Panade und wahlweise Ketchup versteckt. Kulinarisch anspruchsvoller wird es auch in anderen Restaurants und Fischbuden kaum, was aber auch daran liegen mag, dass man das viele Plastik-Geschirr langsam satt hat.

Spanisch kommt es einem da in Pensacola vor: die Innenstadt ist geprägt von jenem südländischen Einfluss, während im getrennten Pensacola Beach ein traumhaft weißer Sandstrand vorzufinden ist. Tipp: Zum Sonnenaufgang die Joggingschuhe schnüren. Es ist noch nicht zu warm und die meisten Touristen schlafen noch. Nur einige Teufelsrochen sind jetzt auf Futtersuche und lassen sich am Ufer beobachten. Man läuft der Sonnen entgegen und darf nur die natürlichen Strandläufer (das sind flinke Vögel) nicht übersehen, die schon wieder fleißig im Sand mit ihren Schnäbeln stochern.

In die militärische Geschichte der USA kann man sich ebenso im Panhandle begeben. Denn tatsächlich befindet sich hier die größte Konzentration militärischer Verteidigungsanlagen der USA. Der Fort Pickens bei Pensacola Beach ist eine historische Festung aus dem Jahr 1843, die schon manche Gefechte und Wirbelstürme überstanden hat. Ein beeindruckendes und zugleich malerisches Ausflugsziel. Als wir nur wenige Stunden später auf einem Katamaran die Füße und Seele baumeln lassen, hören wir die Düsenjets der Kunstflugstaffel "Blue Angels" in der Luft tanzen. In Vierer-Formationen bieten sie eine spektakuläre, akrobatische Flugshow.

Der Pfannenstiel quietscht also nicht nur auf dem Boden, sondern donnert auch am Himmel.