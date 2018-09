Die schwarzen Schweine des Alentejo, die einen der besten und deshalb weltweit begehrten luftgetrockneten Schinken liefern, lassen sich nur zur Fütterung im winterlichen Morgennebel blicken. Den Rest des Tages und die Nacht verbringen sie in den weitläufigen Eichenwäldern, in denen sie sich bis zu 20 Kilometer am Tag bewegen. Foto: Thomas Veigel​

Von Thomas Veigel

Alentejo. Weit und breit kein Schwein. Seit drei Tagen fahren wir nun durch das Alentejo, das Land der sanften Hügel nördlich der Algarve in Portugal. Links Steineichenwälder, rechts Korkeichenwälder - endlose Weiden für das Porco Preto, das schwarze Schwein, dessen Schinken weltweit als Delikatesse begehrt ist. Aber ein Tier bekommen wir nicht zu Gesicht. Noch nicht.

Hintergrund INFORMATION ■ Anreise: Die portugiesische Fluggesellschaft TAP fliegt mehrmals täglich von Frankfurt nach Lissabon ab 150 Euro. Das Alentejo ist von Lissabon nicht weit entfernt, man erreicht es mit Mietwagen, Zug oder Bus. ■ Unterkünfte: Es gibt sehr viele schöne Hotels und Hostels im Alentejo. Empfehlenswert sind: Casa Platano [+] Lesen Sie mehr INFORMATION ■ Anreise: Die portugiesische Fluggesellschaft TAP fliegt mehrmals täglich von Frankfurt nach Lissabon ab 150 Euro. Das Alentejo ist von Lissabon nicht weit entfernt, man erreicht es mit Mietwagen, Zug oder Bus. ■ Unterkünfte: Es gibt sehr viele schöne Hotels und Hostels im Alentejo. Empfehlenswert sind: Casa Platano und Pousada Convento – ein ehemaliges Kloster aus dem 16. Jahrhundert – in Arraiolos, Mar de Ar Muralhas Hotel in Evora und das Agroturismo-Hotel Monte Alto in der Nähe von Elvas. ■ Essen und trinken: Im Alentejo wird gut und kräftig gegessen. Außerdem gibt es zahlreiche Winzer, die mit neuen Ideen Schwung in die Welt der Weine aus dem Alentejo gebracht haben. Es gibt sehr guten Käse aus Ziegen-, Schafs- und Kuhmilch, den unter anderem die Familien-Käserei Cachopas herstellt. Fleisch ist ebenfalls ein wichtiges Thema, nicht nur wegen des Schinkens vom schwarzen Schwein. Eine Spezialität ist der Stockfisch Bacalhau, meistens ist es getrockneter Kabeljau. Es gibt zahlreiche Zubereitungsarten, für ein besonderes Rezept des Hotels Luzia in Elvas wird der gewässerte Fisch in kleine Stücke gerupft und in der Pfanne mit Olivenöl, Eiern und feinen Kartoffelstreifen zu einem Omelett gebraten. Empfehlenswerte Restaurants: Café Alentejo und Dom Joaquim in Evora und das Café Alentejano in Estremoz. Die Preise sind günstig, das Essen ist gut. ■ Führungen: Mit Mélanie Wolfram von www.vagarwalkingtours.com lässt sich das Alentejo auf spannende und informative Weise entdecken. Die deutsch-französischstämmige Archäologin weiß (fast) alles über Land und Leute und bietet verschiedene Touren, Führungen und Vorträge an.

Den letzten Abend unserer Reise verbringen wir in Monte Alto, einem zum kleinen Agroturismo-Hotel umgebauten alten Bauernhof in der Nähe des Dorfes Degolados. Im modernen Anbau steht ein großer Tisch, an dem alle Gäste Platz finden. Gastgeber ist an diesem Abend João Parreira, Besitzer der Farm Herdade do Monte Alto und einiger weiterer Höfe. In Monte Alto werden schwarze Schweine gezüchtet.

Als Vorspeise hat Senor Parreira eine Schinken-Verkostung vorbereitet. Es gibt spanischen und portugiesischen Schinken. Der Presunto de Porco Preto de raça Alentejana - so die korrekte Bezeichnung - schmeckt am besten. Was nicht daran liege, dass der spanische Schinken von minderer Qualität wäre, sagt der Großgrundbesitzer. Eher daran, dass seine schwarzen Schweine noch reinrassig seien, in Spanien gebe es fast nur noch Kreuzungen (mit dickeren Keulen).

Die Preise für den bis zu 36 Monaten mit Salz und Luft gereiften Schinken mit der schwarzen Klaue steigen steil in die Höhe, seit die Chinesen dessen nussig-feinen Geschmack entdeckt haben. Rar ist er auch. Auf dem Markt in Estremoz finden wir keinen, in einer kleinen Metzgerei gibt es noch zwei eingeschweißte Kilo-Stücke minderer Qualität für jeweils 50 Euro. Am Flughafen in Lissabon liegt der Kilopreis bei aufgeschnittener Ware bei 230 Euro.

Und wo sind die Schweine? Die leben in den Wäldern, sagt João Parreira, jedes Tier hat 10.000 Quadratmeter Platz. Kein Wunder, dass sich kein Schwein an der Straße blicken lässt. Die Tiere haben besseres zu tun als Autos vorbeirasen zu sehen. Morgen früh um halb acht könnten wir welche sehen, sagt der Züchter, auf der Weide am Waldrand hinterm Haus. Dann werden die jüngeren Tiere nämlich gefüttert und kommen aus dem Wald zum Futterplatz.

Im Februar sind auch in Portugal - hier in Vila Viçosa - die Orangen reif. Foto: Thomas Veigel​

Die Zahl der Schweine in den Wäldern ist so berechnet, dass sie in der Mastphase zwischen Oktober und März bis zu zehn Kilo Eicheln am Tag fressen können. Bis zu 20 Kilometer sind sie dafür am Tag unterwegs. Zum Vergleich: Ein deutsches Mastschwein aus der Fleischindustrie schafft etwa zehn Meter am Tag.

Gut 100 Schweine sind zum Füttern gekommen, etwa 80 im September geborene Jungschweine und 24 Muttersauen. 20 Monate dauert es bis zur Schlachtreife der Schweine, idealerweise haben sie dann zwei Winter Zeit, Eicheln in Muskelfleisch und Fett zu verwandeln.

Das Alentejo, das ein Drittel der Fläche Portugals einnimmt, hat noch viel mehr zu bieten als schwarze Schweine. Sanft ist die Landschaft, wie Wellen ziehen sich Felder, Wälder und Weinberge vom Atlantik ins Landesinnere bis zur spanischen Grenze. Es wird schon im Winter angenehm warm, wenn die Sonne den Morgennebel vertrieben hat. Im Februar liegt das Alentejo noch im touristischen Winterschlaf, ideal für entspanntes Reisen.

Sehr gut erhalten ist die ovale Burg aus dem 14. Jahrhundert, die über der kleinen Stadt Arraiolos thront, die vor allem für ihre Wollteppiche bekannt ist. Die Burg geht hingegen auf ein etwa 2500 v. Chr. errichtetes Bronzezeit-Dorf und auf eine etwa 1000 v. Chr. errichtete Befestigung der Castrokultur zurück. Foto: Thomas Veigel​

Es ist schön, einen Samstag mit einem Besuch des Wochenmarktes in Estremoz zu beginnen und anschließend im Café Alentejano mit den Einheimischen und den Marktleuten zu essen. Mélanie Wolfram, unsere Führerin, wohnt in Arraiolos, einer Kleinstadt mitten im Alentejo. Man muss die Entschleunigung lieben, wenn man hier leben will, sagt sie. Das Alentejo ist arm, hat kaum Industrie und das Land gehört oft Großgrundbesitzern. Die Mehrzahl der Menschen lebt vom portugiesischen Mindestlohn, das sind derzeit 580 Euro.

Die typischen strahlend weiß gekalkten Alentejo-Häuser sind klein, meist nur 30 bis 50 Quadratmeter mit Küche, großem Kamin und einem Zimmer, ein Fenster zum Hof. Seit ein paar Jahren kommt neues Leben aufs Land. Junge Menschen kommen, gründen einen Bio-Bauernhof, bauen Oliven oder Wein an, stellen Käse her. Wirtschaftliche Bedeutung hat auch die Korkindustrie. Der teuerste Kork ist übrigens der für Weinverschlüsse, erfahren wir im Familienbetrieb Cortiçarte in Azaruja.

Weil die Friedhöfe in Evora in 16. Jahrhundert voll waren, wurden tausende Skelette in die Wände der "Capela dos Ossos", der Knochenkapelle, eingearbeitet. Foto: Thomas Veigel​

Das Alentejo ist eine geschichtsträchtige Region, das sieht man, ohne sich mit historischen Details befasst zu haben. Schon die Neandertaler waren nachweislich hier, später kamen neben anderen Kelten, Römer und die Mauren. Im 12. Jahrhundert wurde das Königreich Portugal gegründet, zwischenzeitlich wurde das Land eine spanische Provinz. Beeindruckend ist die ovale Festung aus dem 14. Jahrhundert, die über der für ihre Teppiche berühmte Stadt Arraiolos thront.

Auch andere Städte werden von gut erhaltenen Gemäuern geprägt. Das Zentrum von Evora, der Hauptstadt des Alentejo, mit dem römischen Diana-Tempel gehört ebenso zum Unesco-Welterbe wie die in der Nähe der spanischen Grenze liegende Garnisonsstadt Elvas mit den größten erhaltenen Bollwerk-Befestigungsanlagen der Welt.