Die roten Holzhäuser des Regierungsviertels Tinganes ragen auf einer Halbinsel mitten in das geschäftige Hafengebiet der Hauptstadt Torshavn hinein. Fotos (3): Udo Haafke

Von Udo Haafke

Wir haben kein WLAN hier; hier spricht man noch miteinander!" Die Wirtin im Gasthaus Gásadalsgarðurin reagiert ungewöhnlich barsch auf die vorsichtige Anfrage einer Touristin und widmet sich wieder der Zubereitung ihrer Speisen. Die kleine Gaststube ist gut gefüllt. Am Sonntagmittag gehören auch Färinger zu den Gästen des Dorfes Gásadalur am westlichen Zipfel der Insel Vágar.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: Die schnellste Anreise erfolgt mit der färingischen Fluglinie Atlantic Airways über den Flughafen Kopenhagen (www.atlantic.fo). Am Flughafen Vagar sind Mietwagen verfügbar. Ein Linienbus verbindet ihn mit der Hauptstadt Torshavn.Etwas mehr Geduld [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: Die schnellste Anreise erfolgt mit der färingischen Fluglinie Atlantic Airways über den Flughafen Kopenhagen (www.atlantic.fo). Am Flughafen Vagar sind Mietwagen verfügbar. Ein Linienbus verbindet ihn mit der Hauptstadt Torshavn.Etwas mehr Geduld braucht, wer mit dem eigenen PKW oder Wohnmobil anreisen möchte. Die Fähren der Smyril Line verkehren je nach Saison ein- bis zweimal in der Woche. Preise für die Hin- und Rückfahrt je nach Kategorie und Kabine ab EUR 535 (www.smyrilline.de). ■ Unterkunft: Hotels, Gast- und Ferienhäuser sowie private Wohnungen finden sich vornehmlich in Torshavn. Empfehlenswert das Hotel Føroyar mit schönem Blick über die Stadt (www.hotelforoyar.fo) oder das charmante Gjáargarður Guesthouse im wunderbar gelegenen und für seinen eindrucksvollen Naturhafen bekannten Örtchen Gjógv ganz im Norden der Insel Eysturoy (www.gjaargardur.fo). ■ Aktivitäten: Wandern und Mountain-Biking gehören zu den beliebtesten Unternehmungen, aber auch Reiten, Tauchen oder Angeln. Spannend sind die zweieinhalbstündigen Bootsausflüge zu den Vogelklippen vor Vestmanna, Preis pro Person EUR 40 (www.puffin.fo). ■ Weitere Infos www.visitfaroeislands.com

[-] Weniger anzeigen

13 ständige Einwohner, der älteste ist 91, der jüngste zwei Jahre alt, zählt der Weiler oberhalb eines tosenden Wasserfalls und umringt von grünen, steil aufragenden Berghängen auf denen eindeutig die Schafe das Kommando haben. "Erst seit 2004 sind wir durch einen Straßentunnel mit der Außenwelt verbunden", erzählt die eifrige Gastronomin Katrin Fagraklett, nun sichtlich entspannter, später in einer ruhigen Minute. "Zuvor gab es nur einen mühsamen Pfad über den Berg. Das dauerte gut zwei Stunden. Sonst gab es nur den Hubschrauber als Transportmittel." Mit dem Tunnel eröffneten sich neue Möglichkeiten wie die Einrichtung eines kleinen Cafés und Restaurants. Auch neue Häuser konnten gebaut werden, und Gasadalur blieb verschont vom drohenden Schicksal eines Geisterdorfes, wie es mancherorts auf den Färöer Inseln zu sehen ist.

Tunnel sind überhaupt ein wichtiges Thema auf den Färöer Inseln, die auch Schafsinseln genannt werden: Ende der 1990er Jahre ersetzte ein 5 Kilometer langer Unterwassertunnel die lebensnotwendige Fährverbindung von Vestmanna auf der größten Insel Streymoy, an deren südlichem Ende die Hauptstadt Torshavn liegt, mit Vagar und dem Inselflughafen. Finanziert wurde die U-Autobahn bis 2017 durch eine Maut, dann war das investierte Geld wieder eingespielt und ermöglicht nun eine freie Durchfahrt. Und weitere Tunnelprojekte sind im Bau. Eines davon beinhaltet gar einen weltweit einzigartigen Kreisverkehr unter dem Meeresboden, der gleich drei Inseln miteinander verbindet.

Wie schroff und teilweise höchst unwirtlich sich die Küste präsentiert, macht eine Bootstour vom Hafen in Vestmanna deutlich. Unter heftigem Seegang, begleitet von stetem Wind und dem Geschrei der Eissturmvögel und Möwen, die diese so gut wie unzugänglichen Küstenbereiche lautstark für sich reklamieren, erkundet das wendige Boot so manche Grotte und Höhle, die das Meer über Jahrtausende aus dem dunklen Basaltgestein herausgearbeitet hat. Dabei bleibt kurioserweise manch skurrile Felssäule stehen, welche die Färinger zu mythischen Geschichten inspirierten.

So bekamen viele markante Formationen Namen angedichtet, die oft mit sagenhaften Ereignissen verbunden sind. Riesen, Hexen und Zauberer machen die Runde, während der Elefant, den wirklich jeder problemlos mit seinem langen Rüssel und graubraunen Schlappohren zu erkennen vermag, geradezu weltlich wirkt. Gleich nebenan stürzen sich wild Flügel schlagend die putzigen Papageientaucher in die Tiefe. Sie sind glücklicherweise von den Speisekarten der Spezialitätenrestaurants verschwunden.

"Wir landen in schöner Regelmäßigkeit in den Schlagzeilen der Weltpresse: entweder hat unser Fußballnationalteam mal wieder ein überraschendes Resultat eingefahren - wie gegen Österreich 1990 oder gegen Griechenland 2016 - oder es geht um Walfang." Elin Hentze, färingische Fremdenführerin, blickt über die weite Bucht, die sich für wenige Tage zum Ende des Sommers hin vom Blut der Meeressäuger rötlich verfärbt. "Wir haben da mittlerweile sehr gemischte Gefühle. Einerseits benötigen wir aus langer Tradition heraus die Grindwale zum Überleben. Sie werden nur zum Eigenbedarf verwendet. Andererseits (Elins Miene verfinstert sich) ist das Fleisch der Tiere mittlerweile fast ungenießbar. Verseucht und belastet mit Schadstoffen aus der Umwelt.

Die Tiere stehen am Ende der Nahrungskette bevor sie bei uns auf den Tisch kommen." Die öfters an den Dachrinnen der Häuser hängenden, salamiartigen Walfleisch-Würste erscheinen daher wie ein Stück kulinarischer Folklore, denn als Nahrungsmittel.

Dabei profitieren die Färöer Inseln insbesondere von ihrem großen Fischreichtum. Die Schätze des Meeres sorgen für eine ausgesprochen erfreuliche Ökonomie für die gut 51.000 Färinger. Immerhin spielt die Gastronomie eine zunehmend wichtige Rolle. Spätestens seit mit dem Restaurant "Koks" auch ein Michelin-Stern auf die Inseln kam, gibt es in Sachen kreativer Kulinarik kein Halten mehr. Nach dem Noma-Prinzip der nordischen Küche entwickelt sich geradezu ein Boom im Gastro-Tourismus. Kleine feine Restaurants angesiedelt in uralten Häusern der malerischen Altstadt Torshavns bieten ein Füllhorn an schmackhaften Variationen. Von klassischen färingischen Gerichten über moderne Kreationen rund um Dorsch und Muschel bis hin zu Sushi.

"Wir haben das Glück gleich zwei ausgezeichnete Brauereien auf den Färöern zu besitzen. Eine davon ist nur einen Steinwurf von unserem Haus entfernt und so bietet sich uns die Chance ein Menü zusammenzustellen, wo jeder Gang von einem anderen Bier begleitet wird." Olli und Anna Rubeksen betreiben seit einigen Jahren ein zukunftsweisendes, kulinarisches Konzept: Sie offerieren kleinen Gruppen nach Voranmeldung in ihrem Haus typisch färingisches Leben, dem sogenannten Heimablídni.

Im geselligen Beisammensein erfährt man auf diese Weise viele Dinge, die sonst verborgen bleiben würden. Auch die Zubereitung ist kein Geheimnis. Hin und wieder geht Olli hinaus in den Garten, um Dill oder andere Kräuter zu schneiden. "Frischer geht es nicht!" Dass beinahe alle kredenzten Produkte von den Färöern stammen, versteht sich von selbst. Eine Ausnahme bildet der obligatorische Aquavit, der schon zur Begrüßung die Runde macht. Der notwendige Alkohol macht einen gesetzlichen Umweg über Island.

Neben gutem Essen bieten die Färöer jede Menge Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung. Wer es extrem mag, geht zum Surfen im eisigen Wasser des Atlantik in die Bucht von Tjørnuvik. Viel gemütlicher und aussichtsreicher gestaltet sich eine Wanderung über die kargen Höhen der Inseln. Gutes Schuhwerk vorausgesetzt, die Wege gleichen gern einmal kleinen Bachläufen, lässt sich die klare, reine Luft genießen.

Nur spärlich ausgeschildert, dienen kleine Steinpyramiden zur Orientierung. Teilweise sind sie schon sehr alt und wurden aufgestellt, damit man den Weg auch noch bei plötzlich auftretendem Nebel findet. Auf der knapp zweistündigen Route von Torshavn in die älteste Ansiedlung der Inseln, nach Kirkjubøur, geleiten sie den Wanderer vorbei an zauberhaften Ausblicken auf die Inselwelt und stets neugierigen Schafen.

Kirkjubøur gilt mit der alten Kirche Olavskirche von 1250 und seinen schwarzen Holzhäusern mit den typischen Grasdächern als historisch bedeutsames Zentrum der Inseln. Gegründet um 1100 war es Sitz des damaligen Bistums. Bemerkenswert neben dem alten Königsbauernhof, dem ältesten noch bewohnten Holzhaus Europas aus dem 11. Jahrhundert, ist hier zudem der vermutlich unvollendete Bau der Magnus-Kathedrale von etwa 1300.