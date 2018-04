Gemeinsam in einem Boot sitzen Paare auch im Alltag. Doch beim Rudern auf dem Millstätter See ist der Spaßfaktor deutlich größer. Fotos: Ingeborg Salomon

Von Ingeborg Salomon

Wem hier das Herz nicht aufgeht, der hat vielleicht keines mehr. Selbst langjährige Partner, an deren Liebe der Alltag einige höchst unromantische Kratzspuren hinterlassen hat, spüren am Granattor eine gewisse Magie: Hier in 2066 m Höhe geht der Blick weit über den Millstätter See, in der Ferne thronen Großglockner und Hohe Tauern. Es weht ein angenehmes Lüftchen, Sauerstoff durchpulst das Blut. Das tut dem Herzen gut, physisch und psychisch. Am besten tief durchatmen, ein schönes Plätzchen suchen, das Picknick auspacken und mit einem Piccolo darauf anstoßen, dass man es bis hierher geschafft hat - zu zweit. Niemand muss ein kraftstrotzender Bergfex sein, um das Granattor, den Endpunkt des "Weges der Liebe", zu erreichen. Eine normale Grundkondition, feste Turnschuhe und vier Stunden Zeit in gemütlicher Gangart reichen völlig aus, hier auf knapp sieben Kilometern der Partnerschaft neue Impulse zu geben. Ausgangspunkt dieser bemerkenswerten Wanderung ist die Alexanderhütte auf 1786 Meter Höhe, dann geht der Weg leicht bergauf über die Millstätter Hütte vorbei am Kamplnock über das Grüne Törl zum Granattor.

Hintergrund Anreise: Mit dem Auto über München und Salzburg, dann die Tauernautobahn (A 10) Richtung Spittal/Drau bis Abfahrt Millstätter See. Oder mit der Bahn über Stuttgart, dann durchgehender EC bis Spittal; Sparpreis ab 39 Euro. Die Reisedauer beträgt in beiden Fällen zwischen sieben und acht Stunden. Übernachten: Hotel Die Forelle, Fischergasse 65, A-9872 Millstatt am See, Tel.: 0043 (0) 4766 20.500.( www.hotel-forelle.de). Die stilvolle Hotelanlage liegt direkt am Ufer, alle Zimmer haben einen schönen Blick auf See und Berge. Die Wellnessanlage lädt mit Saunen, Dampfbad, Schwimmbecken, Massage und Ruheraum zum Entspannen, von der Liegewiese kann man direkt im See baden. Preise incl. Frühstücksbuffet und Halbpension ab 176 Euro im Doppelzimmer. Es gibt günstige Pauschalangebote für eine drei-, fünf- oder siebentägige "Auszeit am See". Essen und Trinken: Altdeutsche Weinstube, Neuer Platz 17, A-9800 Spittal, Tel.: 0043 (0) 4762.35899. Beheimatet in einem der schönsten Gebäude der Stadt bietet das Restaurant seit 1902 Wirtshauskulinarik auf beständig hohem Niveau; besonders hervorzuheben ist die umfangreiche Weinkarte. Im Sommer sitzen Gäste im lauschigen Biergarten. Allgemeine Auskünfte: Millstätter See Tourismus GmbH, Kaiser-Franz-Josef-Str. 10, A-9872 Millstatt am See, Tel.: 0043 (0) 4766.3700.0. (www.millstaettersee.com)

An jedem der sieben Aussichtsplätze steht eine Bank, in deren Rückenlehne eine Frage eingraviert ist, etwa: "Wie habt Ihr Euch kennengelernt?" oder: "Was schätzt Du an Deinem Partner?". In der Schublade des kleinen Lesetischchens gibt dann ein Buch Antworten und ermutigt dazu, eigene Gefühle hineinzuschreiben. Das Lesen macht Spaß, auch wenn nicht alles, was da zu Papier gebracht wurde, originell ist.

Ausgedacht hat sich diesen Weg der Liebe Maria Wilhelm, Geschäftsführerin der Millstätter See Tourismus GmbH, gemeinsam mit dem Schweizer Szenographen Roger Aeschbach. "Viele Menschen sehnen sich nach Rückzugsorten und Reduktion, um die Natur, aber auch die Partnerschaft einmal anders zu erleben", weiß die rührige Tourismus-Chefin und zeigt auf zunächst recht unscheinbare Steine, die auf dem "Weg der Liebe" liegen. Ihre Einschlüsse sehen aus wie kleine rote Knöpfe, und genau die haben dem Granattor seinen Namen gegeben.

Denn das Innere der Millstätter Alpen birgt das größte alpine Granatvorkommen Europas. Die Steinchen, auch "Feuersteine der Liebe" genannt, dürfen gesammelt werden, gilt der Granat doch als Stein, der Mut und Hoffnung gibt - ein brauchbarer Begleiter für Liebende also. Romantiker können ein besonders schönes Exemplar dann am Granattor mit ein paar lieben Worten überreichen oder es am nächsten Tag im Granatium in Radenthein schleifen lassen (www.granatium.at). Ausklingen könnte so ein zweisamer Wandertag mit einer Besichtigung des Stifts Millstatt. Hier erhält der Besucher zwei kleine Büchlein, die philosophische Gedanken zum Thema Liebe zusammenfassen. Im Kreuzgang kann man sich niederlassen, gemeinsam darin lesen, die Magie des Ortes auf sich wirken lassen und diskutieren, zu welchem Liebestyp man gehört. Es gibt sechs, und zwischen "Agape" und "Ludus" liegen Welten.

Am Granattor in 2066 Meter Höhe endet der sieben Kilometer lange "Weg der Liebe"; an den einzelnen Stationen warten Bänke mit Botschaften zum Thema Partnerschaft.

Sich danach einfach in einem Hotelzimmer zur Ruhe zu legen, wäre nach einem solchen Tag doch ein bisschen zu gewöhnlich. Fortsetzen lässt sich solch intensives Naturerleben in einem "Biwak unter den Sternen". Sieben dieser Hütten sind rund um den See gerade eröffnet, und ihr Name ist Programm. Puristisch und sehr reduziert sind diese Mini-Refugien: Auf 15 Quadratmetern findet sich ein bequemes Doppelbett, über dem ein Panoramafenster den Blick auf die Sterne freigibt, dahinter abgetrennt sind Toilette und Waschbecken. Nichts lenkt ab, das Handy darf gerne draußen bleiben. Das Schönste am "Biwak Sonnenuntergang" in Millstatt ist eine kleine Terrasse, die sich direkt auf den See öffnet. Hier lässt sich der vom angegliederten Hotel gelieferte Picknick- oder Frühstückskorb ganz entspannt verputzen (www.biwaks.millstaettersee.com).

So ist das Paar am Morgen hoffentlich gestärkt für ein weiteres Abenteuer der Zweisamkeit, eine Ruderpartie auf dem See zu (früher) Stunde; dann liegt noch Dunst über dem Wasser und nur die Fische blubbern. Auch ungeübte Ruderer schaffen es, den knapp zwei Kilometer breiten See zu durchqueren und am unbebauten Südufer unter tief hängenden Weiden anzulegen. Da Leib und Seele nun wieder auftanken müssen, sollte auch hier ein Picknick nicht fehlen.

Eine deftige Brotzeit in freier Natur mit Kärntner Spezialitäten stärkt Körper und Seele für weitere Wanderetappen.

Für Liebende, die nicht so auf Hüttenromantik stehen und es luxuriös mögen, gibt es als Alternative zum heimeligen Picknick auf der Biwak-Terrasse das "Dinner for Two" im See. Die Panorama-Plattform auf dem Wasser gehört zu Kollers Hotel in Seeboden; sie hat einen einzigen, edel gedeckten Tisch, auf dem ein Sieben-Gänge-Menü serviert wird. Mit dem Motorboot werden die Gäste zu dem Mini-Restaurant chauffiert, um in prachtvoller Naturkulisse kulinarische Köstlichkeiten zu genießen. Hier wird die Zweisamkeit durch nichts gestört, denn der aufmerksame Kellner verabschiedet sich nach jedem Gang und entlässt seine Gäste in den Genuss zu zweit. Lauwarmes Essen muss niemand befürchten: Alle Gerichte kommen unter einer Cloche gut temperiert und höchst appetitlich.

Wie haben Gabi und Uwe auf die Frage, was sie verbindet, so schön in das "Buch der Liebe" geschrieben? "Immer wieder neue gemeinsame Erlebnisse". Am Millstätter See gibt es viele davon.