Es begann vor 150 Jahren. Und schuld waren die Engländer. Oder deren Begeisterung fürs Wetten. Bis dahin waren sie immer im Sommer in den Bergen, nie im Winter. Da lud der Hotelier Johannes Badrutt im Jahr 1864 vier englische Sommergäste ein, auch den Winter in St. Moritz zu verbringen. Der Winter im Engadin sei voller Sonnenschein und klarer Luft. Man könne an schönen Tagen hemdsärmlig im Freien sitzen. Und angenehmer als in England sei es allemal.

Als Wetteinsatz bot Badrutt der kleinen Gruppe an, sämtliche Reisekosten zu übernehmen, falls dieses Versprechen nicht der Wahrheit entspräche. Selbstredend, dass die Engländer einschlugen. Einige Wochen später war klar, dass die Engländer ihre Reisekosten nicht erstattet bekamen. Der Winter im Engadin entsprach allen Erwartungen. Wunderbare Luft und gleißendes Sonnenlicht begeisterte die ersten Wintergäste. Und damit war der Wintertourismus in den Alpen geboren.

So will es zumindest die Legende. Und sie würde auch perfekt passen. Aber sie hat einen Haken. Die Geschichte ist ein Mythos. Die Teile sind alle richtig. Badrutt war ein wegweisender Hotelier im Engadin, die Engländer waren Tourismuspioniere in den Bergen und das Engadin ist im Winter ein sonnendurchfluteter Traum, aber die Wette gab es so nie.

Trotzdem sind die Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag des Alpentourismus im Winter kein Schwindel. Denn es war jene Zeit, als die Engländer das Oberengadin, dieses 57 Kilometer lange Hochtal in den Schweizer Alpen, als Winterdomizil entdeckten. Belegt sind laut Gästebucheintrag des "Kulm" und einiger Zeitungsberichte, dass ein paar Engländer im Winter 1864/1865 in St. Moritz überwinterten. Und im Jahr 1869 öffnete Badrutt sein "Kulm" zur ersten offiziellen Wintersaison. Wobei es hier zu Beginn weniger um Vergnügen und Sport denn Genesung ging. Viele Gäste im 19. Jahrhundert waren lungenkrank (Tuberkulose) und suchten in der klaren Bergluft Erholung von der mit Ruß und Feinstaub belasteten Luft europäischer Metropolen. Doch dieser Grund verlor bald an Bedeutung. Angetrieben von der Spielfreude der Engländer verbreiteten sich Eisbahnen zum Schlittschuhlaufen und Curling, Eissegeln sowie Schlittenfahren und wenig später Bobfahren ungeheuer schnell. Und sie scheinen für die oberen 10 000 höchst attraktiv gewesen zu sein. Die Besucherzahlen in St. Moritz der Jahre 1888 bis 1914 explodierten jedenfalls geradezu. Verzeichnete die Statistik im Winter 1888/1889 noch 450 Gäste in St. Moritz, waren es am Vorabend des Ersten Weltkrieges schon fast 15 000. Im Winter 1912/1913 verzeichnete St. Moritz erstmals mehr Winter- als Sommergäste.

Von großer Bedeutung für diese Entwicklung war, neben der wirtschaftlichen Dynamik in Europa und der zunehmenden Globalisierung, vor allem der Ausbau der Infrastruktur in der Schweiz. Staat und Unternehmer verstanden schnell, dass der Erfolg der Zukunft auf Schienen lag. Schon vor dem Aufkommen des Wintertourismus war das Tor zum Engadin, die Stadt Chur, die älteste Stadt der Schweiz, an das europäische Bahnnetz angebunden. Von hier ging es dann sehr beschwerlich per Schlitten über Pässe, wie den Julier oder den Albula ins Engadin. Mit dem Jahr 1904 ging diese Ära jedoch zu Ende. Das Schienennetz er- reichte St. Moritz. Für den Winterkurort Davos galt das übrigens schon ab dem Jahr 1890. Immer mehr Menschen erreichten relativ bequem die Winterdomizile. Wobei sich dieses immer schon eher auf einen relativ elitären Kreis beschränkte. In der Frühphase, Ende des 19. Jahrhunderts, kamen vor allem Abenteurer, Kranke mit ihren Ärzten und Schriftsteller. Der Weg ins Mondäne war vorgezeichnet. 1896 eröffnete Caspar Badrutt, ein Sohn des Kulm-Gründers, das "Palace", das noch heute ein Meilenstein in Sachen Luxus ist. Und so übernahm mit Beginn des 20. Jahrhunderts der europäische Hochadel, Schauspieler und Industrielle St. Moritz. Unter Glamour-Gesichtspunkten wohl die beste Epoche in dem kleinen Alpendorf, die 1914 aber abrupt ihr Ende fand.

Ein Ende, das für den Wintertourismus jedoch einen neuen Beginn markierte. Eroberten von Norwegen aus doch zwei Bretter die Alpen, die den Wintersport auf ganz neue Füße stellten. Die Erfindung des Skifahrens als Sport war der Auftakt für den Massentourismus in den Alpen. Skiclubs schossen wie Pilze aus dem Boden, Skimaterial und -technik wurden laufend verbessert, was das Skifahren enorm populär machte. Der Schweizer Skiverband begann gar Skier an Jugendliche zu verschenken, um dem neuen Bergsport in der Schweiz zum Erfolg zu verhelfen. Überall in den Alpen wurden Skirennen aus der Taufe gehoben.

Gefördert wurde dieser Siegeszug auch durch die Erfindung des Bügellifts. Der Zürcher Ingenieur Ernst Constam war auf der Suche nach einer preiswerteren Variante, um die Menschen auf den Berg zu bringen. Bisher wurden hierfür vor allem Gondeln oder Bergbahnen auf Schienen eingesetzt, was sehr teuer war. Weitaus günstiger war da die Idee eines Endlosseils, an dem Bügel befestigt sind. Eine Idee am richtigen Ort und zur richtigen Zeit. 1934 erlebte der Bügellift in Davos seine Weltpremiere.

Den endgültigen gesellschaftlichen Durchbruch erlebte der Wintersport auf zwei Brettern jedoch mit den Olympischen Winterspielen 1928 und noch mehr 1948 in St. Moritz. Schon in der Zwischenkriegszeit wurde Skifahren in der Schweiz zum Volksport und begann auch in Deutschland zunehmend mehr Menschen anzulocken. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann kein Halten mehr. Der Schlagerstar Vico Torriani brachte es 1963 mit seinem Hit "Alles fährt Ski, alles fährt Ski, Ski fährt die ganze Nation" auf den Punkt. Natürlich war Skifahren nie ein billiges Vergnügen und hatte, ganz besonders in St. Moritz, auch stets etwas von Luxus, der die Schönen und Reichen magisch anzuziehen schien. Für Hans Albers, Charlie Chaplin, Marlene Dietrich und Alfred Hitchcock galt: Man trifft sich in St. Moritz. Dennoch wurde der Wintertourismus im Zuge des wirtschaftlichen Aufstiegs zunehmend zu einem Ereignis, das sich immer mehr Menschen leisten konnten.

Bis weit in die 80er Jahre hinein waren Winterferien immer Skiferien. Heute, bei stark gesunkenen Flugpreisen, wird aus Winterferien zunehmend Urlaub am Strand. Verstärkt wird dieser Effekt durch eine gegenläufige Preisentwicklung. Seit 1991 sind Skitageskarten in den Alpen im Schnitt um rund 40 Prozent teurer geworden. Die Kosten für eine Reise nach Thailand aber sanken im gleichen Zeitraum um rund 50 Prozent. Der Wintertourismus stagniert und zwar seit ziemlich genau 20 Jahren. Eine Lösung sehen die Verantwortlichen, gerade in St. Moritz, im Ausbau des Fünf-Sterne-Segments und der weltweiten Vermarktung.

Denn die Zahl der Superreichen nimmt weltweit zu. Am Ende wäre Skiurlaub in den Alpen wieder so elitär wie zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Das ist eine Entwicklung, die nicht jedem gefällt. Für den Skilehrer Mirco Beti würde damit für sehr viele Menschen ein nachhaltiger Zugang zur Natur verloren gehen. Nirgends werde der Mensch in seiner Abhängigkeit von der Umwelt so verortet wie in den Bergen. "Und kaum woanders lernt der Mensch die Natur so zu respektieren und zu lieben." Aber die Alpen seien immer ein atemberaubendes Erlebnis, sie sind Magie, und das bleiben sie auch. "Das wissen nur nicht mehr alle."